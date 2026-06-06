El ranking de las multas más caras en CABA y en la Ciudad de Buenos Aires

Las infracciones viales tienen como objetivo ordenar la circulación y reforzar la seguridad en la vía pública. Además de su función sancionatoria, también buscan generar conciencia sobre el cumplimiento de las normas de tránsito. Sin embargo, recibir una multa puede generar complicaciones para el titular de un vehículo, especialmente cuando llega el momento de renovar la licencia de conducir o concretar la venta de una unidad libre de deudas.

Para determinar el valor de las sanciones se utiliza la Unidad Fija (UF), un parámetro que permite actualizar los montos de manera periódica en función de la evolución de determinados precios de referencia.

En la provincia de Buenos Aires, la UF se actualiza cada dos meses, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la revisión se realiza cada seis meses. En ambos casos, el cálculo toma como referencia el valor del litro de nafta de mayor octanaje.

La última actualización bonaerense entró en vigencia durante mayo y se mantendrá hasta el 30 de junio. De esta manera, el valor de la UF quedó establecido en $2215 para la Provincia. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la Unidad Fija continúa en $949,99.

Con estos valores, las multas vigentes en la provincia de Buenos Aires quedaron configuradas de la siguiente manera:

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: de $664.500 a $2.215.000.

de $664.500 a $2.215.000. Exceso de velocidad: de $332.250 a $2.215.000.

de $332.250 a $2.215.000. Cruzar un semáforo en rojo: de $664.500 a $2.215.000.

de $664.500 a $2.215.000. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV): de $664.500 a $2.215.000.

de $664.500 a $2.215.000. Circular a contramano: de $664.500 a $2.215.000.

de $664.500 a $2.215.000. Estacionar en un lugar prohibido: de $110.750 a $221.500.

de $110.750 a $221.500. Circular sin seguro: de $110.750 a $221.500.

de $110.750 a $221.500. Circular sin patente o con la chapa adulterada: de $110.750 a $221.500.

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes puede ir desde los $664.500 hasta los $2.215.000

En territorio bonaerense se encuentra vigente la Ley de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier nivel de alcohol en sangre constituye una infracción. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los valores vigentes tras la última actualización son los siguientes:

Exceso de velocidad: de $66.499,30 a $3.799.960.

de $66.499,30 a $3.799.960. Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: de $142.498 a $1.899.980.

de $142.498 a $1.899.980. Cruzar un semáforo en rojo: de $284.997 a $1.424.985.

de $284.997 a $1.424.985. Circular sin patente o con la misma adulterada: $949.990.

$949.990. Circular sin VTV: $379.996.

$379.996. Circular sin seguro: $284.997.

$284.997. Estacionar en un lugar indebido: $94.999.

Cómo consultar las multas

La provincia de Buenos Aires dispone del portal Infracciones BA, donde los conductores pueden verificar si registran sanciones pendientes utilizando el dominio del vehículo o el número de DNI.

Para acceder a la consulta, es necesario ingresar al sitio oficial y seleccionar la pestaña “Infracciones”. Allí se podrá cargar cualquiera de los dos datos y obtener información sobre las faltas registradas.

Una sola infracción en suelo bonaerense puede superar los $2.000.000 Julián Bongiovanni - LA NACION

Quienes necesiten abonar una multa o presentar un descargo deberán ingresar con usuario a través de la sección “Accesos directos”, en la opción “Consultar / Pagar infracciones online”. El sistema permite autenticarse, entre otros métodos, mediante los datos del RENAPER.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una herramienta similar que permite consultar infracciones y verificar el estado del sistema de scoring utilizando tanto el DNI como la patente del vehículo.

Cuándo prescriben las infracciones

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las multas de tránsito no son eternas. El artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 establece plazos de prescripción, aunque cada jurisdicción tiene la potestad de adaptar la normativa a su propia legislación.

Según la ley nacional, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco años. Ese criterio funciona como marco general, aunque no todas las provincias lo aplican de la misma manera.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene esa diferenciación entre faltas leves y graves. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta un criterio distinto: todas las infracciones prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que fueron cometidas, sin importar su gravedad.