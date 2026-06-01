Subastan autos, pickups, SUV y utilitarios desde $4,3 millones: cómo participar

El próximo 11 de junio se llevará adelante una subasta de autos, SUV y pickups de forma online que incluye más de 20 lotes con distinto kilometraje y año de patentamiento. Se trata de una oportunidad para conseguir unidades desde $4,3 millones.

El remate es llevado adelante por Monasterio Tattersal y los vehículos pertenecen a varias empresas que los ofrecen en el marco de un proceso de renovación de flota.

Según informa la firma encargada de la almoneda, todas las unidades se entregan libres de deuda y con la transferencia correspondiente. No obstante, antes de ofertar por alguno de ellos, se recomienda revisar el detalle y ficha técnica de cada vehículo.

En el listado, aparece, por ejemplo, una Ford Ranger XL 4x4 del año 2010 así como una Toyota Hilux 4x2 SRV automática del 2021. Figuran también varios utilitarios Renault Kangoo, uno del año 2012 y otros dos de 2018 y 2019.

La subasta incluye varias pickups

En los lotes también aparecen SUV, como lo es el Chevrolet Tracker para el cual figuran dos configuraciones: versión Premier+ (son dos unidades de 2019) y un LTZ automático de 2022.

A su vez, es posible encontrar cinco unidades del Toyota Etios 1.5 todos con transmisión manual. Corresponden a los años 2017, 2018 y 2019. En esa línea, también hay dos Toyota Yaris en su versión XLS con caja CVT del 2021.

Se hará una exhibición presencial de los vehículos

No obstante, uno de los destacados en esta ocasión es un Subaru Outback R 3.6 del año 2018, la icónica versión del crossover japonés que destaca especialmente por su mecánica y confort de marcha.

Los vehículos ya se encuentran disponibles para la recepción de ofertas. El remate concluye el 11 de junio y a las 13hs empieza el inicio del cierre de ofertas. Los próximos 9 y 10 de junio se llevará a cabo una exhibición presencial de las unidades. Para ello, se debe revisar una por una para obtener el detalle y la ubicación de dónde será la exhibición.

El Subaru Outback 3.6 R, una de las unidades más destacadas del remate

Cómo participar de la subasta

Al igual que en todas las subastas online, el primer paso es contar con una cuenta en la web oficial de la martillera. Para poder participar, por otro lado, se necesitará una caución del 10% de un depósito en efectivo o un 30% con ECHEQ en garantía. Sobre esto, hay que hacer una aclaración.

El primer porcentaje mencionado es el 10% sobre el crédito de cada usuario en la web de la martillera. Una vez creada una cuenta, se puede ingresar dinero a través de un depósito en efectivo o una transferencia bancaria para convertirlo en un activo dentro de la web, como si se tratase de una billetera virtual. Es sobre ese número depositado que se abona el 10%.

En cuanto al segundo, “es la modalidad recomendada por la casa martillera ya que se pide que se confeccione con fecha diferida. Al no ser depositado, no se realiza movimiento de dinero y se evitan costos de débito y créditos innecesarios”, explicaron.

Una vez hecho esto, resta ofertar la cantidad de veces que se considere necesario por un lote. Siempre predominará la más alta y en ningún caso las ofertas se pueden anular. “Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente”, comentaron.