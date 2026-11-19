Cuando Ayrton Senna llegó a Williams para correr la temporada 1994 de la Fórmula 1, hizo un acuerdo con la escudería: si el equipo ganaba el Mundial de Constructores, se quedaría con uno de los autos utilizados durante el año. Williams consiguió el título en noviembre, seis meses después de la muerte del brasileño en Imola. Al terminar la temporada, cumplió la promesa y entregó el monoplaza a su familia.

Si Williams ganaba el Mundial de Constructores en 1994, Senna se quedaría con uno de los autos utilizados durante el año LAT Images - LAT Images

El auto elegido tenía una historia con Senna que había empezado en su país. Era el chasis 01 del Williams FW16 y había llegado a Interlagos como unidad de reserva. El brasileño lo manejó el domingo por la mañana, en la última práctica antes de la largada, y marcó una vuelta más rápida que la de Michael Schumacher, que ganaría la carrera esa tarde.

Días después, Senna volvió a subirse al mismo auto en Jerez, donde compartió las pruebas con su compañero Damon Hill. El brasileño nunca disputó un Gran Premio con ese chasis.

El brasileño manejó el chasis 01 en Interlagos en la última práctica antes de la largada

El desafío de poner a punto el FW16

En Jerez, Senna y Hill recorrieron unos 842 kilómetros con el chasis 01. El ensayo era parte del trabajo para poner a punto un auto que había nacido en medio de un cambio de reglamento. Williams venía de ganar dos Mundiales de Constructores seguidos con monoplazas diseñados alrededor de la suspensión activa, un sistema que mantenía el auto a la altura que más le convenía a la aerodinámica. La Fórmula 1 la prohibió para 1994, junto con el control de tracción.

Adrian Newey, uno de los diseñadores del FW16, recordó años después que a Williams le había costado volver a trabajar con una suspensión convencional. El desafío era conservar el rendimiento aerodinámico del auto cuando se inclinaba al frenar o al doblar. A pesar de las dificultades, Senna consiguió la pole position en las tres primeras fechas de 1994, en Brasil, el Pacífico y San Marino.

En Jerez, Senna y Hill recorrieron unos 842 kilómetros con el chasis 01 ©2024 Courtesy of RM Sotheby's

El chasis 01 sí tuvo una vida en carrera. David Coulthard lo condujo en su debut en la Fórmula 1, en España, y dos semanas después obtuvo con él sus primeros puntos en la categoría al terminar quinto en Canadá. También lo manejó Nigel Mansell en su regreso a la F1, en Francia, donde se clasificó en la primera fila junto a Hill. Después del Gran Premio de Gran Bretaña, Williams actualizó el auto a la especificación FW16B, con la que quedó identificado desde entonces.

Treinta años en manos de la familia

Aunque el Williams pasó a ser propiedad de los Senna al final de 1994, el auto permaneció bajo el cuidado de la escudería. Se conservó sin restaurar y, entre los pocos cambios que recibió durante esas tres décadas, se le montó el asiento personal del piloto. En 2024, la familia se desprendió del monoplaza en una operación privada intermediada por RM Sotheby’s.

Dos años después, el Williams salió por primera vez a subasta pública. Compartió catálogo con obras de arte contemporáneo en el remate que la casa de subastas celebró el 16 de noviembre en Nueva York. La casa lo había estimado entre US$4 millones y US$6 millones, pero el auto quedó sin comprador.