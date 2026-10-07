El segmento de la industria automotriz que parece no tener techo y atrae cada vez a más marcas

En la industria automotriz, no solo el mercado de autos particulares atraviesa una transformación: los vehículos comerciales también lo hacen frente a una apertura comercial que trae consigo la llegada de nuevas marcas al país. En ese escenario, Dongfeng Argentina busca consolidar su presencia en la Argentina con una estrategia enfocada inicialmente en el negocio de la última milla, un segmento que encuentra cada vez más oportunidades a partir del crecimiento del comercio electrónico.

Marcelo Mauro, gerente General de Dongfeng Argentina, explicó durante el Summit de Movilidad Capítulo 6, organizado por este medio, cómo fue el desembarco de la compañía en el país y cuáles son los próximos pasos para ampliar su presencia.

“Dongfeng es una empresa fabricante de origen chino que fabrica vehículos comerciales y distintos segmentos de movilidad. Hace más de 50 años que cuenta con una expertise muy importante, no solamente en China sino con presencia en todo el mundo”, explicó Mauro.

El desafío de la última milla: Marcelo Mauro en LN Movilidad

La marca ingresó al mercado argentino de la mano de Magma Automotive, compañía respaldada por el Grupo Magna, con base en República Dominicana y presencia en más de 19 países de América Latina. Para Mauro, ese respaldo es uno de los puntos centrales para el desembarco y, sobre todo, para el objetivo de construir una operación con permanencia en el país. Dongfeng Argentina comenzó su actividad comercial local hace un año y eligió hacerlo con una propuesta amplia. “Hemos sido la empresa que presentó el line-up más completo de productos desde su inicio, con 16 modelos”, destacó el ejecutivo, quien agregó que la oferta incluye vehículos ultralivianos, livianos, camiones medianos y diferentes alternativas dentro del segmento de vans, tanto para transporte de carga como de pasajeros.

Un mercado cada vez más competitivo y “sin techo”

La llegada de esta firma se produjo en un contexto de apertura del mercado y de creciente competencia. El Grupo Magna ya cuenta con presencia en algunos de los principales mercados de la región, como México y Colombia, y tenía a la Argentina entre los países donde buscaba ampliar su actividad. “La Argentina forma parte de los países que el grupo estaba interesado, porque tiene un volumen de comercialización y una presencia en vehículos comerciales”, explicó Mauro.

El ejecutivo reconoció que el escenario es desafiante. No solamente aumentó el ingreso de autos de nuevas marcas, sino que también comenzaron a llegar más competidores al segmento de vehículos comerciales: “Hasta ahora han ingresado algunas, en menor medida que en autos, pero entraron muchas y van a seguir ingresando. Con lo cual el mercado se vuelve altamente competitivo y estamos aquí aceptando el desafío”.

En ese contexto, la firma decidió concentrar buena parte de sus primeros esfuerzos en los vehículos destinados a la última milla. El crecimiento del comercio electrónico generó una demanda cada vez mayor de soluciones de distribución urbana y de corta distancia.

Fernando Torres Ullmer (LA NACION) y Marcelo Mauro (Dongfeng Argentina) Fabián Malavolta

“Vemos dentro de nuestro portfolio que el negocio de la última milla, dirigido a los ultralivianos, es un segmento que hoy prácticamente no tiene techo, porque el comercio electrónico aumenta mes a mes”, explicó Mauro.

Para la compañía, esa expansión genera una necesidad concreta de transporte para la distribución de mercadería en zonas urbanas, un mercado diferente al del transporte interurbano o de larga distancia. Por eso, durante el primer año la estrategia estuvo centrada en dar a conocer la marca, introducir sus productos y construir una red comercial que permita acompañar ese crecimiento.

Actualmente, cuentan con ocho concesionarios activos y espera sumar próximamente un noveno. El objetivo para este año es llegar a 15 puntos de venta y, durante 2027, alcanzar aproximadamente 25 concesionarios en todo el país. “Tenemos como objetivo aumentar la capilaridad en cuanto a mayor presencia en distintas provincias. El objetivo es alcanzar unos 25 puntos de venta en todo el país, obtener la cercanía”, sostuvo.

Hacia dónde va el segmento de vehículos comerciales

La compañía también analiza las nuevas tecnologías disponibles a nivel internacional. Cuenta globalmente con vehículos eléctricos, híbridos y modelos impulsados por GNC, GNL y celdas de hidrógeno. Sin embargo, Mauro explicó que la prioridad en la Argentina es identificar qué tecnología se adapta mejor a las necesidades del mercado local.

“Estamos tratando de analizar, así como hicimos en este primer paso, el vehículo que más se adapte a este mercado, que es muy particular”, explicó. En ese sentido, consideró que todavía existe un desafío relacionado con la infraestructura de carga para trasladar la electrificación al transporte comercial. “Entendemos que el vehículo eléctrico para lo que significa vehículos comerciales todavía necesita desarrollo de infraestructura en el país”, sostuvo.

Aunque reconoció que la electrificación está avanzando con mayor velocidad en los vehículos de pasajeros, consideró que para el transporte de mercancías todavía hace falta una mayor infraestructura. “Es lo que viene, sin lugar a dudas”, anticipó.

Marcelo Mauro (Dongfeng Argentina) Fabián Malavolta

Mientras tanto, la marca busca consolidar algunos productos que ya demostraron potencial comercial. Dentro de su oferta de ultralivianos, Mauro destacó especialmente al Capitán W412 cabina simple, que fue la versión más vendida de Dongfeng durante el mes pasado. El modelo ofrece una capacidad de carga de hasta 2000 kilos y puede adaptarse a diferentes usos, incluso mediante configuraciones específicas para el transporte de alimentos.

De cara al futuro, pretenden ampliar todavía más su presencia en el segmento de la última milla. Actualmente cuenta con tres productos destinados a ese mercado, uno de ellos con hasta 3000 kilos de capacidad de carga, y planea incorporar nuevas alternativas de menor porte.