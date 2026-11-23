Conocer el significado de los testigos del tablero del auto es fundamental para cualquier conductor. Estas señales luminosas permiten identificar desde situaciones habituales de funcionamiento hasta posibles fallas mecánicas que requieren atención inmediata. De hecho, ignorarlas puede derivar en daños y reparaciones costosas.

En esa línea, uno de los símbolos que puede generar preocupación es el que tiene forma de tetera o lámpara. Se trata del testigo de presión de aceite, que advierte que la presión del lubricante del motor se encuentra por debajo de los valores recomendados.

Si esta luz se enciende mientras el vehículo está en marcha, lo indicado es detenerse en un lugar seguro y apagar el motor cuanto antes; porque continuar circulando puede provocar daños graves en sus componentes.

El aceite lubrica el motor y evita el desgaste de sus componentes Shutterstock

Una vez detenido el vehículo, se debe comprobar el nivel de aceite. Si está por debajo del mínimo, será necesario completar el depósito con el lubricante correspondiente. Sin embargo, si el nivel es correcto y el testigo permanece encendido, no se debe continuar la marcha: será necesario solicitar asistencia mecánica para revisar el sistema de lubricación y la presión del aceite.

En algunos modelos, también puede aparecer la leyenda “Oil Level”, que advierte sobre un nivel insuficiente de lubricante. A diferencia del testigo de presión, esta indicación apunta específicamente a la cantidad de aceite disponible en el motor.

El aceite cumple distintas funciones esenciales para el funcionamiento del vehículo. Además de reducir la fricción entre las piezas móviles, ayuda a disipar el calor, protege los componentes contra la corrosión y contribuye a evitar el desgaste prematuro.

Si esta señal se enciende, se debe verificar el nivel y el estado del aceite MMD Creative - Shutterstock

¿Qué significan los principales testigos del tablero del auto?

Además de la advertencia relacionada con el aceite, existen otros símbolos que pueden aparecer durante la conducción. Conocerlos permite reconocer cuándo se trata de una alerta preventiva y cuándo es necesario detener el vehículo.

Check Engine: advierte que la computadora del motor detectó una anomalía en alguno de sus sistemas. Puede estar relacionada con distintos componentes y requiere un diagnóstico para identificar el origen.

advierte que la computadora del motor detectó una anomalía en alguno de sus sistemas. Puede estar relacionada con distintos componentes y requiere un diagnóstico para identificar el origen. Batería o sistema de carga: indica un problema en el sistema eléctrico de carga, que puede involucrar al alternador, la batería o sus conexiones.

indica un problema en el sistema eléctrico de carga, que puede involucrar al alternador, la batería o sus conexiones. Temperatura del refrigerante: advierte que el motor está funcionando a una temperatura superior a la normal. Si se enciende durante la marcha, conviene detenerse y apagar el motor para evitar un sobrecalentamiento.

advierte que el motor está funcionando a una temperatura superior a la normal. Si se enciende durante la marcha, conviene detenerse y apagar el motor para evitar un sobrecalentamiento. Luz de servicio: puede señalar fallas en el sistema de iluminación o en otros componentes eléctricos, según el modelo del vehículo.

puede señalar fallas en el sistema de iluminación o en otros componentes eléctricos, según el modelo del vehículo. Presión de los neumáticos: indica que uno o más neumáticos tienen una presión inferior a la recomendada o que existe una anomalía en el sistema de monitoreo.

indica que uno o más neumáticos tienen una presión inferior a la recomendada o que existe una anomalía en el sistema de monitoreo. Sistema de frenos: puede advertir que el freno de estacionamiento está activado, que el nivel del líquido de frenos es bajo o que existe una falla en el sistema.

puede advertir que el freno de estacionamiento está activado, que el nivel del líquido de frenos es bajo o que existe una falla en el sistema. Potencia del motor reducida: señala que el vehículo limitó la potencia disponible como medida de protección ante una anomalía.

señala que el vehículo limitó la potencia disponible como medida de protección ante una anomalía. Sistema antibloqueo de frenos (ABS): advierte una falla en este sistema, que ayuda a evitar el bloqueo de las ruedas durante una frenada brusca. Los frenos convencionales pueden seguir funcionando, pero se pierde esa asistencia.

advierte una falla en este sistema, que ayuda a evitar el bloqueo de las ruedas durante una frenada brusca. Los frenos convencionales pueden seguir funcionando, pero se pierde esa asistencia. Tapón del tanque de combustible: indica que la tapa del depósito no está correctamente cerrada o presenta un problema de sellado.

indica que la tapa del depósito no está correctamente cerrada o presenta un problema de sellado. Puerta abierta: señala que alguna de las puertas, el capot o el baúl no están correctamente cerrados.

señala que alguna de las puertas, el capot o el baúl no están correctamente cerrados. Airbags: advierte una posible falla en el sistema de airbags o en alguno de sus componentes. Ante esta señal, es necesario realizar una revisión, ya que podría comprometer su funcionamiento en caso de accidente.

advierte una posible falla en el sistema de airbags o en alguno de sus componentes. Ante esta señal, es necesario realizar una revisión, ya que podría comprometer su funcionamiento en caso de accidente. Líquido limpiaparabrisas: indica que el nivel del líquido del depósito está por debajo del mínimo necesario.

Es importante tener en cuenta que el significado y la representación gráfica de algunos testigos pueden variar según la marca y el modelo del vehículo. Por eso, ante cualquier duda, lo recomendable es consultar el manual de cada modelo, que fue realizado por el fabricante.