El truco infalible para arrancar un auto que se ahoga, según especialistas

Cuando un auto no arranca, una de las causas posibles es que el motor esté ahogado. Esto ocurre cuando entra demasiado combustible a los cilindros y no hay suficiente aire para que se produzca la combustión adecuada; por lo tanto, no logra proveer de energía al vehículo.

Es una situación que suele presentarse después de varios intentos fallidos de encendido, especialmente en climas donde hace mucho frío. Aunque por fortuna, puede solucionarse con un procedimiento sencillo.

De acuerdo con un artículo de la empresa de servicios automotores Xray Chipped Chile, una de las principales razones por las que un auto se “ahoga” es el exceso de intentos de encendido, especialmente cuando el motor está frío. Al girar la llave o presionar el botón de arranque repetidas veces sin que el motor encienda, se inyecta más combustible del necesario, saturando los cilindros y dificultando la combustión.

Otra causa es una batería débil. Cuando este componente no tiene suficiente carga, el motor gira lentamente y no logra encender correctamente. En consecuencia, provoca una combustión incompleta y favorece la acumulación de combustible sin quemar, lo que puede terminar “ahogando” el motor.

Otro de los motivos por los que un auto se ahoga es porque tiene fallas en su batería Cavan-Images - Shutterstock

Las bujías en mal estado o sucias también son causales del problema. Si no generan una chispa adecuada, el combustible no se quema correctamente y por lo tanto se acumula en el motor. Con el tiempo, esa falta de chispa impide que el vehículo arranque.

El blog especializado Unibaterías señala que un filtro de combustible obstruido puede alterar la mezcla correcta de aire y combustible. Cuando el sistema no regula bien el flujo de combustible, puede enviarse más gasolina de la necesaria, provocando el ahogamiento del motor.

Finalmente, los problemas en el sistema de encendido —como fallas en el motor de arranque o en el interruptor de encendido— también pueden impedir el arranque eficiente del auto. Esto genera intentos fallidos continuos que terminan saturando el motor de combustible.

¿Cómo arrancar al auto ahogado?

El fabricante Kia (México) señala que una manera común de desahogar el motor del auto es permitir que entre más aire al sistema. Pero, ¿cómo se hace? Únicamente se debe que pisar el acelerador a fondo mientras se intenta arrancar el vehículo durante unos segundos. Aunque es una acción muy sencilla, reduce la inyección de combustible y ayuda a limpiar el exceso presente en los cilindros.

Se debe pisar el acelerador a fondo para encenderlo Shutterstock

De igual manera, en el manual Mazda MX-5 se sugiere un procedimiento similar par los coches con botón de arranque. El primer paso es revisar que el freno de mano esté activado. Luego, se debe pisar completamente acelerador y, al mismo tiempo, el embrague o el freno (dependiendo del tipo de transmisión).

Manteniendo el acelerador a fondo hay que presionar el botón de arranque. Si el auto enciende, es importante soltar el acelerador de inmediato para evitar que el motor acelere en exceso. Si después de varios intentos el auto no arranca, ambas fuentes recomiendan suspender los intentos y acudir a un técnico especializado. Aquí es probable que la falla venga de un problema mecánico o electrónico.