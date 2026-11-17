Citroën, una de las marcas históricas de la industria automotriz, estará presente este fin de semana largo en las Stellantis Driving Sessiones con cuatro de sus modelos: el Basalt Dark Edition, el Aircross Shine de siete plazas, el C4 híbrido y el nuevo C5 Aircross MAX. ¿Te animás a probarlos?

La cita es el domingo 22 y el lunes 23, entre las 11 y las 18, en La Nube de Costanera Norte. Inscribiéndote a través de https://stellantisdriving.com.ar/ podrás elegir el modelo que querés manejar y disfrutar del diseño que distingue a la marca y del confort de marcha único que sus vehículos ofrecen.

Este domingo 22 y lunes 23 llega Stellantis Driving Sessions a La Nube, Costanera Norte

Citroën Aircross Shine 7

El Citroën Aircross T200 Shine 7 MY26 es una de las propuestas más versátiles de la marca en el segmento B-SUV. Su principal diferencial es la configuración de siete plazas, gracias a una tercera fila de asientos modular y extraíble. Está equipado con el motor turbo T200 de 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT, ofreciendo un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Además, destaca por su amplio espacio interior, un baúl de hasta 493 litros, pantalla multimedia de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, tablero digital y un completo paquete de seguridad. Está pensado para familias que necesitan modularidad y capacidad sin dar el salto a segmentos superiores.

El Citroën Aircross T200 Shine 7 se destaca por sus siete plazas, gracias a una tercera fila de asientos modular y extraíble

Citroën Basalt Dark Edition

El Basalt T200 Dark Edition MY26 representa la variante más exclusiva y deportiva de este SUV con silueta fastback. Combina el motor turbo T200 de 120 CV y 200 Nm con caja automática CVT de siete marchas simuladas, mientras que su estética se distingue por detalles oscurecidos, llantas negras, logotipos en acabado dark y una ambientación interior específica con detalles en rojo. Además de ofrecer una imagen más sofisticada, mantiene uno de los puntos fuertes del modelo: un amplio baúl de 490 litros y una destacada habitabilidad para el segmento. La dotación incluye climatizador automático, tablero digital de 7 pulgadas y sistema multimedia de 10 pulgadas con integración inalámbrica para smartphones. Cuenta con tasa 0% de interés, con financiación de hasta $18.000.000.

El Basalt T200 Dark Edition MY26 representa la variante más exclusiva y deportiva

Citroën C4 Híbrido

El Citroën C4 Híbrido es una de las novedades de Citroën y el ingreso de la tecnología híbrida de la marca en el mercado regional. Importado desde Europa, combina un motor naftero turbo de 1,2 litros con un sistema híbrido de 48 voltios que desarrolla una potencia combinada de 145 CV. La transmisión automática electrificada favorece una conducción suave y eficiente, especialmente en entornos urbanos. Su diseño mezcla rasgos de hatchback, coupé y SUV, mientras que el equipamiento de la versión Max incorpora asistencias avanzadas a la conducción, control de crucero adaptativo, alerta de cambio involuntario de carril, monitoreo de punto ciego y múltiples sistemas de seguridad. También sobresale por el reconocido confort de marcha de Citroën y una propuesta tecnológica orientada al uso diario.

El Citroën C4 híbrido es una de las novedades de Citroën en el mercado local

Citroën C5 Aircross MAX

Se trata del SUV más grande y sofisticado de la marca. El Nuevo Citroën C5 Aircross MAX está impulsado por un motor naftero 1.6 turbo, de 1.598 cm³, que desarrolla una potencia máxima de 180 CV a 5.500 rpm y un par motor de 300 Nm disponibles desde las 2.000 rpm. Esta entrega de torque temprana favorece una conducción suave y progresiva, tanto en ciudad como en ruta.

La motorización se asocia a una transmisión automática de 6 velocidades, calibrada para optimizar el confort de marcha y la eficiencia energética. Este conjunto mecánico permite alcanzar una velocidad máxima de 215 km/h, garantizando respuestas ágiles y silenciosas, en línea con el posicionamiento del modelo como SUV de confort.

El C5 Aircross es el SUV más grande y sofisticado de la marca lopetegui

El Citroën C5 Aircross se destaca por su aprovechamiento del espacio interior. El baúl ofrece un volumen de 651 litros, uno de los mayores del segmento, que puede ampliarse hasta 1.985 litros con los asientos traseros rebatidos, brindando una versatilidad sobresaliente para el uso familiar o recreativo.

Con cuatro modelos, Citroën se hace presente en la Driving Sessiones de Stellantis. ¿Te la vas a perder?

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