El mercado de las motos en la Argentina atraviesa uno de sus mejores años, porque entre enero y octubre de 2026 se patentaron 748.598 motovehículos, un volumen que no solo representa un crecimiento del 39,1% frente al mismo período de 2025, sino que también permitió superar el récord histórico anual de ventas cuando todavía restan dos meses para finalizar el calendario, de acuerdo con las cifras de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese escenario de expansión, algunos modelos consiguieron destacarse por encima del resto y consolidaron su posición entre las preferencias de los consumidores. El ranking de los 10 motovehículos más patentados al cierre de octubre permite identificar cuáles son las propuestas que concentran la mayor demanda y qué características tienen en común.

Las motos de baja cilindrada fueron el motor de este repunte en las ventas Shutterstock - Shutterstock

Uno de los aspectos más llamativos de la clasificación es el protagonismo de las motos de baja cilindrada, de hecho, los 10 modelos más vendidos tienen motores de 150 cc o menos, una característica que refleja el peso de este segmento dentro del mercado local y su importancia para quienes buscan una alternativa de movilidad económica.

Por su parte, la Honda Wave 110S encabeza la clasificación con 76.522 unidades patentadas entre enero y octubre; detrás aparece la Gilera Smash, con 65.246 operaciones, mientras que el tercer lugar corresponde a la Keller KN110-8, que acumuló 63.588 registros.

El listado completo de los modelos con mayor cantidad de patentamientos quedó conformado de la siguiente manera:

Honda Wave 110S: 76.522 unidades

76.522 unidades Gilera Smash: 65.246

65.246 Keller KN110-8: 63.588

63.588 Motomel B110: 51.137

51.137 Corven Energy 110: 40.975

40.975 Mondial LD 110 MAX: 28.618

28.618 Zanella ZB 110: 17.202

17.202 Motomel S2 150: 16.374

16.374 Siam QU 110: 15.243

15.243 Honda GLH 150: 13.559

Honda Wave 110

La diferencia entre los primeros puestos y el resto de la clasificación es considerable. La Honda Wave 110S, por ejemplo, registró más de 11.000 patentamientos por encima de su principal competidora, la Gilera Smash. A su vez, los tres modelos que encabezan el ranking superaron las 60.000 unidades cada uno.

La presencia de distintas marcas también permite observar cómo se distribuye la demanda. Honda cuenta con dos representantes en la lista, al igual que Motomel, mientras que Gilera, Keller, Corven, Mondial, Zanella y Siam aparecen con un modelo cada una.

¿Por qué dominan las motos de baja cilindrada?

Más allá de las diferencias entre fabricantes y modelos, el ranking muestra una tendencia clara: las motos de 110 cc son las grandes protagonistas de las ventas en la Argentina. Ocho de los 10 vehículos que integran la clasificación pertenecen a la categoría de 110 cc. Los únicos dos que se apartan de esa configuración son la Motomel S2 150 y la Honda GLH 150, ambas con motores de mayor cilindrada.

Una de las explicaciones detrás de este comportamiento está relacionada con el costo de acceso. En comparación con un auto 0km, una moto representa una inversión inicial considerablemente menor y permite resolver necesidades cotidianas de traslado sin afrontar los gastos asociados a la compra y el mantenimiento de un auto.

A esto se suma que los modelos de baja cilindrada suelen tener un consumo de combustible reducido y costos de mantenimiento más accesibles. También ofrecen dimensiones compactas, una característica que facilita la circulación en zonas urbanas y permite encontrar estacionamiento con mayor facilidad.

Otro factor que contribuye a explicar su popularidad es la posibilidad de utilizarlos como herramienta de trabajo. El crecimiento de las aplicaciones de delivery y de los servicios de mensajería convirtió a las motos en una alternativa para quienes necesitan desplazarse durante buena parte de la jornada.