Cuánto se ahorra con un auto eléctrico, según un estudio

Los autos eléctricos se volvieron una opción sustentable para la movilidad urbana que ya tiene aceptación en la Argentina, aunque la infraestructura con puestos de carga en estaciones de servicio todavía es minúscula en comparación con otros países. En torno al uso de estos vehículos se discute si realmente son más económicos que los convencionales y, para ello, un reciente estudio resolvió ese misterio.

Este tipo de auto puede cargarse en casa y se conecta a la red eléctrica del hogar sin necesidad de hacer cambios o adaptaciones específicas; sin embargo, al igual que un vehículo convencional, hay que revisar atentamente la carga de la batería y su vida útil.

Los autos con motor a combustión no se ven afectados por las fluctuaciones en el precio de la nafta o el gasoil (Fuente: Pexels)

Para conocer qué gasta menos, Ademe, la agencia francesa para la transición ecológica, hizo un estudio en el que compartió diferentes factores que pueden servirle a una persona para decantarse por un vehículo eléctrico o no. Si bien el análisis se hizo sobre el mercado francés, puede hacerse una comparativa con el argentino.

A lo que las personas prestan atención primero es el precio frente a un diésel o naftero. Actualmente, en nuestro país, un coche eléctrico tiene un piso que parte de los 25.000 dólares. Uno convencional inicia en un valor de entre 28.000 y 30.000 dólares.

De acuerdo con Bertrand-Olivier Ducreux, ingeniero de Ademe, “cuando aumenta la tasa de producción de una tecnología, disminuye su precio unitario”. Por ese motivo, los valores de los vehículos eléctricos se equipararon a los de combustibles fósiles.

Al mismo tiempo, los expertos indicaron que a largo plazo la carga eléctrica resulta menos costosa y así se produce un pequeño ahorro diferencial. “La carga eléctrica es tres veces más barata, o incluso más, que llenar el tanque con nafta o diésel”, dijo Bertrand-Olivier Ducreux.

Para los expertos un auto eléctrico es más económico que uno a combustión (Fuente: Pexels)

Otro aspecto a favor en la implementación del auto eléctrico es que se pueden prevenir las fluctuaciones en el precio de los combustibles. Los conflictos internacionales o de abastecimiento nacional serán indiferentes.

Por último, los expertos señalaron que el mantenimiento rutinario es un 40% más económico que el de un coche con motor de combustión. Por este motivo, se sugiere la adquisición de un auto eléctrico, ya que el coste total es menor o más reducido en comparación con uno que consume combustible fósil.