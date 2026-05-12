Estas son las 5 principales transformaciones que están cambiando la forma en la que nos movemos

La movilidad sostenible dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en un eje estratégico dentro de las políticas de sostenibilidad empresarial. Cada vez más organizaciones están implementando acciones concretas para reducir su huella de carbono, mejorar la eficiencia energética y responder a las demandas de consumidores y reguladores.

En ese sentido, hay una serie de iniciativas impulsadas por empresas y entornos laborales que son en favor de la movilidad sostenible. Allí, la electrificación cumple un rol central y las transformaciones están a la orden del día. A continuación, algunas de las principales novedades que se están convirtiendo en moneda corriente en pos del cambio.

Impulso a flotas corporativas eléctricas

Dentro de las estrategias de movilidad sostenible, una de las acciones más visibles es la electrificación de las flotas empresariales.

Empresas de logística, transporte y servicios están sustituyendo vehículos de combustión por eléctricos, tanto en automóviles como en furgonetas de reparto. Esta transición no solo reduce las emisiones de CO₂, sino que también disminuye los costos operativos a largo plazo, debido al menor mantenimiento y al precio más estable de la electricidad frente a los combustibles fósiles. Además, proyecta una imagen corporativa alineada con la sostenibilidad.

Las empresas impulsan la electrificación de sus flotas como parte de sus estrategias de movilidad sostenible

Por ejemplo, Mercado Libre cuenta con más de 3600 vehículos eléctricos en su flota logística, posicionándose como una de las más importantes de la región para operaciones de última milla.

Instalación de infraestructura de carga

Muchas empresas están invirtiendo en puntos de recarga dentro de sus instalaciones. Esto incluye:

Estaciones de carga en estacionamientos corporativos.

Cargadores rápidos para flotas operativas.

Acceso a empleados para cargar sus vehículos personales.

Esta infraestructura no solo facilita la adopción de vehículos eléctricos, sino que también incentiva a los trabajadores a considerar opciones de movilidad más limpias.

En este sentido, compañías como YPF están desarrollando redes de carga eléctrica en distintos puntos del país, facilitando la adopción tanto para empresas como para usuarios particulares.

Las empresas instalan puntos de carga dentro de sus instalaciones

Programas de incentivos para empleados

Otra estrategia clave consiste en fomentar el uso de soluciones de movilidad sostenible entre los empleados mediante incentivos, tales como:

Subvenciones o financiación para la compra de vehículos eléctricos.

Bonificaciones por uso de transporte sostenible.

Programas de leasing de coches eléctricos.

Algunas empresas incluso integran estos beneficios dentro de sus paquetes de compensación, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

Integración con políticas de movilidad sostenible

La movilidad sostenible no se limita a la electrificación. También se complementa con políticas laborales como el teletrabajo o los horarios flexibles, que reducen la necesidad de desplazamientos diarios.

Asimismo, se promueve el uso de soluciones de micromovilidad, como bicicletas y scooters eléctricos. Estas alternativas, muchas veces más accesibles que la electrificación total de flotas, permiten a las empresas avanzar de manera gradual hacia esquemas de movilidad más sostenibles.

Se promueve el uso de soluciones de micromovilidad, como bicicletas y scooters eléctricos Shutterstock - Shutterstock

Un ejemplo concreto es Correo Argentino, que ha incorporado bicicletas eléctricas para la distribución urbana de paquetería, mejorando la eficiencia en zonas congestionadas y reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones.

Alianzas estratégicas y compromiso ESG

Las empresas también están estableciendo alianzas con proveedores de energía renovable, fabricantes de vehículos eléctricos y startups tecnológicas.

Estas colaboraciones permiten acelerar la transición y desarrollar soluciones innovadoras. Además, la movilidad sostenible —incluyendo la electrificación, la eficiencia logística y nuevas formas de desplazamiento— se integra dentro de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), convirtiéndose en un indicador clave para inversores y stakeholders.

El futuro de la movilidad sostenible

A escala global, la transición hacia la movilidad sostenible avanza con fuerza, impulsada por regulaciones más exigentes, avances tecnológicos y compromisos corporativos cada vez más ambiciosos en materia ambiental.

Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos: el costo inicial de nuevas tecnologías, las brechas en infraestructura —ya sea de carga eléctrica o de transporte eficiente— y la necesidad de desarrollar nuevas capacidades dentro de las organizaciones siguen siendo obstáculos relevantes.

En mercados como el argentino, estos factores se combinan con particularidades económicas y regulatorias que hacen aún más necesario un enfoque estratégico y gradual. Aún así, la tendencia es clara: la transformación de los sistemas de movilidad seguirá acelerándose, y las empresas que comiencen a prepararse desde ahora tendrán una ventaja significativa.

En este contexto, la movilidad sostenible deja de ser una iniciativa aislada para convertirse en una decisión de negocio. No solo contribuye a reducir el impacto ambiental, sino que también mejora la eficiencia operativa, fortalece la reputación corporativa y alinea a las organizaciones con estándares globales cada vez más exigentes.

Incluso en escenarios locales con limitaciones, las compañías que integren este tema en su agenda —explorando pilotos, promoviendo nuevas formas de desplazamiento o generando alianzas— estarán mejor posicionadas para adaptarse a lo que ya es una transformación estructural. Mirar la movilidad sostenible hoy no es una opción a futuro: es una necesidad estratégica del presente.