En cuotas y a tasa 0: qué SUV se consiguen en agosto de 2026

El mercado de autos 0 km atraviesa un período de contracción, con una caída en los patentamientos que obliga a las automotrices a reforzar sus estrategias comerciales. En ese escenario, la financiación a tasa 0% aparece como una de las herramientas utilizadas para facilitar el acceso a unidades nuevas y tratar de sostener el volumen de operaciones.

Durante agosto, distintas marcas ofrecen créditos sin interés para la compra de SUV. Las condiciones cambian según el modelo y el plazo elegido. En general, las propuestas permiten financiar una suma mayor cuando el crédito se cancela en 12 meses, mientras que el límite disminuye al extender la operación a 18 o 24 cuotas.

De todos modos, una tasa nominal anual (TNA) del 0% no necesariamente significa que la operación carezca de gastos adicionales. Antes de firmar, se debe consultar el costo financiero total (CFT), que contempla cargos administrativos, seguros e impuestos.

Además, los montos informados corresponden al capital máximo financiable y no al precio completo del vehículo. La diferencia debe abonarse como anticipo, junto con el patentamiento, el flete y otros gastos asociados.

Chevrolet

Tracker: hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $26.000.000 en 18 cuotas o $19.000.000 en 24 cuotas, siempre a tasa 0%. En la primera opción se puede diferir 60 días el pago de la primera cuota.

hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $26.000.000 en 18 cuotas o $19.000.000 en 24 cuotas, siempre a tasa 0%. En la primera opción se puede diferir 60 días el pago de la primera cuota. Trailblazer: hasta $43.000.000 en 12 cuotas o $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. El plan de menor plazo permite comenzar a pagar a los 60 días.

hasta $43.000.000 en 12 cuotas o $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. El plan de menor plazo permite comenzar a pagar a los 60 días. Captiva PHEV: hasta $30.000.000 en 12 cuotas o $26.500.000 en 18 cuotas sin interés. La alternativa a un año incluye la posibilidad de diferir 60 días la primera cuota.

hasta $30.000.000 en 12 cuotas o $26.500.000 en 18 cuotas sin interés. La alternativa a un año incluye la posibilidad de diferir 60 días la primera cuota. Spark EUV: hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%, con la posibilidad de comenzar a pagar a los 60 días.

El Chevrolet Tracker tiene tasa 0% por 24 meses, financiando hasta $19.000.000

Honda

WR-V: hasta $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%. El modelo tiene un precio sugerido de $42.490.000, sin incluir flete ni patentamiento, por lo que el crédito permite cubrir alrededor del 56,5% de su valor de lista.

hasta $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%. El modelo tiene un precio sugerido de $42.490.000, sin incluir flete ni patentamiento, por lo que el crédito permite cubrir alrededor del 56,5% de su valor de lista. HR-V, ZR-V y CR-V: Honda informó que la financiación a tasa 0% comprende toda su gama, incluidas las versiones naftera e híbrida de la CR-V. Sin embargo, no comunicó los montos máximos ni los plazos correspondientes a estos modelos, por lo que esas condiciones deben consultarse en los concesionarios.

El Honda WR-V cuenta con una financiación de hasta $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%

Renault

Kardian: hasta $24.000.000 en 12 cuotas, $20.000.000 en 18 cuotas o $17.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%.

hasta $24.000.000 en 12 cuotas, $20.000.000 en 18 cuotas o $17.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%. Duster: hasta $25.000.000 en 12 cuotas, $17.000.000 en 18 cuotas o $12.000.000 en 24 cuotas sin interés.

hasta $25.000.000 en 12 cuotas, $17.000.000 en 18 cuotas o $12.000.000 en 24 cuotas sin interés. Arkana: hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $22.000.000 en 18 cuotas o $15.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%. Renault Store también ofrece, con cupos limitados, hasta $19.000.000 en 12 o 18 cuotas.

hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $22.000.000 en 18 cuotas o $15.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%. Renault Store también ofrece, con cupos limitados, hasta $19.000.000 en 12 o 18 cuotas. Boreal Evolution y Techno: hasta $30.000.000 en 12 cuotas, $27.000.000 en 18 cuotas o $20.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%.

hasta $30.000.000 en 12 cuotas, $27.000.000 en 18 cuotas o $20.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%. Boreal Iconic: hasta $25.000.000 en 12 cuotas, $22.000.000 en 18 cuotas o $16.000.000 en 24 cuotas sin interés. A través de Renault Store también se ofrecen hasta $17.000.000 en 18 cuotas, con cupos limitados.

E Renault Arkana se ofrece a tasa 0% hasta $25.000.000 en 12 meses o hasta $20.000.000 en 18 meses

Peugeot

2008: hasta $24.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%.

hasta $24.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%. 3008: hasta $16.000.000 en 18 cuotas sin interés.

hasta $16.000.000 en 18 cuotas sin interés. 5008: hasta $16.000.000 en 18 cuotas sin interés.

El Peugeot 3008 tiene tasa 0% hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000

Citroën

Basalt: hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. Para las versiones Dark Edition y Shine se pueden financiar hasta $20.000.000 en 12 cuotas sin interés.

hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. Para las versiones Dark Edition y Shine se pueden financiar hasta $20.000.000 en 12 cuotas sin interés. C3 Aircross: hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. En el caso de la versión Shine, el límite aumenta a $20.000.000 si la operación se cancela en 12 meses.

El Citroën Basalt tiene tasa 0% a 12 meses hasta $20.000.000

DS

DS 3: hasta $20.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%, tanto para las versiones nafteras como para las híbridas.

hasta $20.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%, tanto para las versiones nafteras como para las híbridas. DS 4: hasta $20.000.000 en 18 cuotas sin interés para las variantes nafteras e híbridas. También existe una alternativa de hasta $30.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%.

Para el DS4 se pueden financiar hasta $30.000.000 a 12 meses con tasa 0%

Fiat

Pulse: hasta $18.000.000 en 18 cuotas o $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%.

hasta $18.000.000 en 18 cuotas o $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%. Fastback: hasta $18.000.000 en 18 cuotas o $24.000.000 en 12 cuotas sin interés.

El Fiat Pulse se puede financiar hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0% Marcos Camargo

Jeep

Toda la gama: hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. La promoción comprende los SUV de la marca, aunque el porcentaje del precio cubierto por el crédito varía según el modelo y la versión seleccionados.

El Jeep Renegade se financia hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0%

Las promociones se encuentran vigentes durante agosto y están sujetas a disponibilidad de unidades, cupos y aprobación crediticia. Antes de concretar una operación, conviene solicitar el precio final puesto en la calle, el anticipo requerido, el valor efectivo de las cuotas y el CFT.