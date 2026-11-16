En qué cambia el color del líquido refrigerante y por qué se desaconseja mezclarlos

Uno de los líquidos indispensables al momento de revisar el auto y abrir el capot es, sin lugar a dudas, el refrigerante. Se trata de uno de los componentes más importantes para el correcto funcionamiento del motor, ya que su tarea principal es regular la temperatura de trabajo, evitar el sobrecalentamiento y proteger los componentes internos del circuito contra la corrosión.

Sin embargo, no todos los modelos utilizan el mismo producto y una de las dudas más frecuentes entre los conductores aparece al momento de rellenar el depósito: ¿se pueden mezclar líquidos refrigerantes de distintos colores?

La respuesta es que no se aconseja hacerlo sin antes comprobar que ambos productos sean compatibles. Aunque a simple vista puedan parecer iguales, los refrigerantes tienen distintas composiciones químicas y paquetes de aditivos que cumplen funciones específicas.

Un auto que no tiene suficiente líquido refrigerante puede sufrir daños severos Petr Smagin - Shutterstock

Por tanto, si se combinan dos fórmulas incompatibles, pueden perder parte de sus propiedades protectoras e incluso generar sedimentos que afecten el funcionamiento del sistema de refrigeración.

¿Qué significa cada color del líquido refrigerante? En el mercado existen distintas tecnologías de refrigerantes que suelen identificarse mediante colores:

Verde (IAT): corresponde a la tecnología de aditivos inorgánicos. Es una de las formulaciones tradicionales y utiliza componentes como silicatos para proteger las superficies metálicas contra la corrosión.

corresponde a la tecnología de aditivos inorgánicos. Es una de las formulaciones tradicionales y utiliza componentes como silicatos para proteger las superficies metálicas contra la corrosión. Rojo, naranja o rosa (OAT): identifica habitualmente a los refrigerantes de tecnología de ácidos orgánicos. Se caracterizan por utilizar aditivos que ofrecen protección contra la corrosión durante períodos más prolongados.

identifica habitualmente a los refrigerantes de tecnología de ácidos orgánicos. Se caracterizan por utilizar aditivos que ofrecen protección contra la corrosión durante períodos más prolongados. Amarillo (HOAT): corresponde a una tecnología híbrida que combina aditivos orgánicos e inorgánicos para proteger el circuito de refrigeración.

corresponde a una tecnología híbrida que combina aditivos orgánicos e inorgánicos para proteger el circuito de refrigeración. Violeta (Si-OAT): es una formulación de ácidos orgánicos con silicatos, utilizada en determinados motores y vehículos.

es una formulación de ácidos orgánicos con silicatos, utilizada en determinados motores y vehículos. Azul (P-OAT): suele asociarse a refrigerantes de tecnología orgánica con fosfatos, presentes en algunas aplicaciones de fabricantes asiáticos.

De todas maneras, hay una salvedad importante: estos colores son orientativos y no responden a una clasificación universal. Cada fabricante puede utilizar diferentes tonalidades para identificar sus productos. Por eso, dos líquidos verdes, por ejemplo, no necesariamente tienen la misma composición ni son compatibles entre sí.

Entonces, como se mencionó previamente, cuando se combinan líquidos con tecnologías incompatibles, los aditivos pueden interferir entre sí y reducir la capacidad del producto para proteger el motor. En determinadas circunstancias, la mezcla puede favorecer la formación de depósitos, lodos o incluso sustancias gelatinosas que obstruyan algunos conductos del circuito.

Colocar un líquido incorrecto o mezclar distintos tipos de refrigerante puede derivar en problemas graves Nattawit Khomsanit - Shutterstock

Esto puede afectar la circulación del fluido, disminuir la capacidad de disipar el calor y provocar que el motor trabaje a temperaturas superiores a las recomendadas. Si el problema avanza, puede terminar en un sobrecalentamiento y ocasionar daños en componentes como el radiador, la bomba de agua, las mangueras o incluso la junta de la tapa de cilindros.

Además, mezclar productos diferentes puede reducir la protección contra la corrosión y acortar la vida útil del refrigerante. No obstante, que dos líquidos tengan colores distintos no significa automáticamente que sean incompatibles: existen formulaciones de diferentes tonalidades que pueden cumplir con una misma especificación.

Es importante saber que para elegir el refrigerante adecuado, lo primero que hay que hacer es consultar el manual del propietario, donde figura la especificación técnica que requiere cada motor. También se puede consultar con un concesionario oficial o un mecánico, especialmente si no se conoce qué producto tiene actualmente el vehículo. Y en cuanto al uso, se recomienda renovarlo cada uno o dos años, o luego de recorrer unos 20.000 kilómetros. Aunque algunos especialistas sostienen que debe realizarse un cambio de manera anual.