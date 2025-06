Encontraron la Ferrari que perteneció al mejor basquetbolista de todos los tiempos

Michael Jeffrey Jordan no sólo es conocido por ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos, sino que también se lo suele asociar a los autos deportivos de lujo. Esto se debe a que se lo vio encima de distintos autos icónicos, entre ellos un Hennessey Venom F5 Roadster, un Porsche 930 Turbo Cabriolet, un Aston Martin DB7 o incluso manejando una Ferrari de color negro. Este último auto mencionado tiene una historia oscura detrás, ya que estuvo 15 años borrado del mapa.

La leyenda del básquet compró esta emblemática Ferrari Testarossa en 1992, año en el que se lo vio manejar esta joya por las calles de Chicago en la previa de un partido sumamente importante de la competencia de básquet norteamericana, NBA. Esta nave, también conocida como 512 TR, cuenta con un motor V12 de casi cinco litros y 390 CV de potencia, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 314 km/h.

Michael Jordan en el Ferrari que desapareció

A Jordan le duró poco en sus manos, ya que a los tres años decidió venderla y fue Chris Gardner, un multimillonario empresario estadounidense el comprador. Una curiosidad de Chris Gardner es que en base a su historia (y un poco de ficción) se filmó la reconocida película “En Busca de la Felicidad”. A su vez, otro dato de este Ferrari es que cuando estuvo en manos de Gardner su patente era: NOT MJ, haciendo alusión a que él no era Michael Jordan.

El lado oscuro de esta historia comienza cuando el empresario norteamericano decide vender la Ferrari en 2010 en una subasta por US$100.000. Desde ese día no se supo nada más del auto.

Michael Jordan baja de su Ferrari de color negro

El comprador no fue dado a conocer y durante una década, el vehículo no se vio en público. No fue sino hasta que We Are Curated, una empresa estadounidense especializada en restauración y venta de automóviles clásicos la encontró.

Uno de los fundadores de esta institución, John Temerian, comentó: “Hay pocos momentos que realmente te erizan la piel... Encontrar este auto fue como resolver un misterio que nos persiguió durante años”. “Todos sabían cuál era la patente. Todos conocían la historia. Pero nadie sabía dónde estaba. Hasta ahora”, agregó.

¿Dónde estaba la Ferrari que perteneció a Michael Jordan? Este auto icónico que acompañó a Jordan en su época dorada estaba en posesión de un propietario que decidió mantenerlo alejado de la opinión pública. Afortunadamente, el auto se encuentra en buen estado.