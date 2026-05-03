Los secretos detrás del emblemático modelo de los 70 que enamoró a los argentinos

La Segunda Guerra Mundial además de haber cambiado la geopolítica a nivel mundial, provocó que algunas automotrices emigraran a países como la Argentina, una nación que se encontraba muy alejada del conflicto. Eso generó que el país haya sido cuna de modelos históricos que recorrieron el mundo, como lo fue el Torino.

En 1955 Kaiser Motors de Estados Unidos, un fabricante norteamericano de autos, llegó a la Argentina con el nombre Industrias Kaiser Argentina (IKA), instalándose en la fábrica de Santa Isabel, Córdoba —en donde hace poco, Renault realizó un festejo por los 70 años de la planta—.

En julio de 1960 IKA y Renault firmaron un acuerdo por el cuál, desde la planta de Santa Isabel terminó saliendo el primer Renault Dauphine nacional. Además, producto de esa alianza, más adelante salieron modelos que marcaron a la industria automotriz argentina como lo fue el Torino.

Otro dato importante para saber en esta historia es quién estaba detrás del “plan Torino”; era James McCloud, el presidente de IKA Argentina en ese entonces y uno de los ideólogos del auto que dejó su huella.

Los orígenes del Torino

James McCloud afirmó saber que “estaban a punto de llegar a una gran expansión en la industria automotriz argentina”, por ende, comenzó a negociar con empresas europeas para crear un auto mediano y, por supuesto, argentino.

Se puso a hacer encuestas entre los posibles clientes y detectó que los argentinos de aquél momento necesitaban un auto con diseño europeo, con un consumo razonable, pero que sea tan espacioso como lo eran los norteamericanos, con cinco plazas.

Torino un auténtico orgullo argentino 1972

De allí nació el IKA Torino, auto que fue lanzado al mercado en 1966 y que era fabricado, justamente, por IKA Argentina en dos versiones, una sedán de cuatro puertas y otra coupé sin parantes.

Pese a que era considerado un auto accesible, este modelo apuntaba a competir tanto entre los deportivos como en los de alta gama. En lo que refiere al diseño, previo a su lanzamiento entró en juego Juan Manuel Fangio, miembro no ejecutivo del directorio de IKA, quien propuso a Carrozzeria Pininfarina, una firma de diseño de autos italiana, para realizar la modificación del Rambler, otro modelo de IKA.

De esta manera, esta firma italiana incidió también en el diseño del Torino, ya que combinaba la carrocería del Rambler American y el Classic.

Juan Manuel Fangio da indicaciones al Torino N°3, el primero en cruzar la meta en Nürburgring 1969 con cuatro vueltas de ventaja

Debajo del capot, esta unidad equipaba un motor 6 cilindros en línea desarrollado entre 1961 y 1963 por la Kaiser-Jeep Corporation para vehículos de trabajo o utilitarios. A su vez, contaba con cámaras de combustión hemisféricas y un solo árbol de levas a la cabeza, que tenía dos válvulas de cada cilindro accionadas por la misma leva.

Pasaron los años y en 1970 se lanzó una nueva gama del Torino compuesta por los sedanes S, L y TS, y las coupé TS y GS. Luego de varias variantes que circularon, en septiembre de 1978 comenzaron a producirse los dos últimos restylings: el GR Grand Routier y la coupé ZX.

Y finalmente, según trasciende la historia en 1981 el propio Torino ya era un auto desactualizado y el 14 de diciembre de ese mismo año se fabricó el último, dejando así un total de 99.792 unidades producidas.