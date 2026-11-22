Cada vez que un conductor acciona la palanca de las luces de giro para doblar en una esquina o cambiar de carril, pone en funcionamiento un dispositivo cuya historia se remonta a principios del siglo XX.

Aunque hoy es un elemento básico de seguridad vial y está presente en todos los autos, su historia tiene un origen particular: uno de sus antecedentes más importantes fue ideado por una actriz de Hollywood que, además de protagonizar cientos de películas, tenía un especial interés por el mundo automotor.

Se trata de Florence Lawrence, una actriz canadiense que se convirtió en una de las primeras grandes estrellas del cine mudo y que también se destacó por su faceta como inventora. En 1914, cuando los autos todavía eran vehículos rudimentarios y no existían los sistemas de señalización que conocemos actualmente, ideó un mecanismo para comunicar las maniobras que iba a realizar un conductor.

La propuesta consistía en un brazo mecánico instalado en la parte trasera del vehículo, que podía levantarse o bajarse mediante botones ubicados junto al puesto de conducción. De esa manera, cuando el automovilista tenía intención de doblar hacia la izquierda o la derecha, podía accionar el dispositivo para que el resto de los usuarios de la vía supiera cuál sería su próximo movimiento.

La actriz fue una de las pioneras en impulsar la creación de las señales de giro

El sistema, conocido como auto-signaling arm, representó un antecedente de las actuales luces de giro. En lugar de emitir una señal luminosa intermitente, como sucede hoy, utilizaba un elemento físico que se movía para reproducir una indicación que hasta entonces solía hacerse con el brazo del conductor.

Pero esa no fue su única creación vinculada con la seguridad de los vehículos. Lawrence también ideó un mecanismo para advertir que un automóvil estaba frenando. Funcionaba de manera similar al anterior: al presionar el pedal del freno, aparecía en la parte trasera un cartel con la palabra STOP, que alertaba a quienes circulaban detrás.

A pesar de la utilidad de sus propuestas, Lawrence nunca patentó ninguno de los dos mecanismos. Por ese motivo, no obtuvo beneficios económicos por sus creaciones ni consiguió el reconocimiento que podría haber alcanzado por su aporte a la evolución de la seguridad automotriz.

Su idea tampoco fue el primer intento de desarrollar un sistema para indicar los cambios de dirección de un vehículo. En 1907, el británico Percy Douglas-Hamilton había presentado una solicitud de patente para un dispositivo que utilizaba figuras luminosas con forma de manos a ambos lados del auto. El objetivo era que los demás conductores pudieran interpretar las maniobras, aunque aquel proyecto no llegó a implementarse comercialmente.

La actriz nunca patentó sus inventos y no obtuvo beneficios económicos por ellos kryzhov - Shutterstock

Igualmente, con el paso de los años aparecieron nuevas propuestas. En 1929, por ejemplo, Oscar J. Simler patentó un dispositivo que permitía señalar giros, desaceleraciones y detenciones mediante diferentes señales. El mecanismo se conserva actualmente en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian.

El avance decisivo hacia el sistema moderno llegó con la incorporación de mecanismos eléctricos capaces de hacer parpadear las luces (. En 1939, Buick comenzó a ofrecer indicadores eléctricos intermitentes como equipamiento estándar en sus autos, un paso fundamental para que esta tecnología se extendiera entre los fabricantes.

Las luces de giro modernas podrían haberse inspirado en esta idea de la actriz canadiense jpreat - Shutterstock

La adopción masiva no fue inmediata: durante los años siguientes, distintos sistemas convivieron en el mercado y las luces de giro fueron ganando presencia. De hecho, hacia mediados de la década de 1950 ya se habían convertido en un elemento habitual en la industria automotriz norteamericana.

¿Quién fue Florence Lawrence?

Nacida el 2 de enero de 1886 en Hamilton, Canadá, Florence Lawrence comenzó su carrera artística desde muy pequeña, impulsada por su madre, que también era actriz. Su primera participación cinematográfica llegó en 1907, en la película Daniel Boone.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 250 producciones y alcanzó una popularidad poco habitual para las intérpretes de aquella época.

Luego, en 1910 se convirtió en una de las primeras actrices en ser anunciadas por su nombre en la promoción de una película, en un momento en el que los estudios todavía solían mantener en el anonimato a sus figuras.

Florence Lawrence tenía pasión por los autos

Su interés por los autos iba más allá de conducirlos: disfrutaba conocer su funcionamiento y encontrar soluciones a algunos de sus problemas. Esa curiosidad la llevó a pensar en dispositivos que permitieran mejorar la comunicación entre quienes compartían las calles.

Lawrence murió el 28 de diciembre de 1938, a los 52 años, en Beverly Hills, Estados Unidos. Unos meses después, Buick incorporaría de manera estándar las luces de giro eléctricas intermitentes en sus modelos de 1939.

Así, aunque no fue la inventora de las luces de giro modernas ni la primera en imaginar un sistema para señalizar maniobras, su brazo mecánico quedó como uno de los antecedentes más curiosos de un elemento que hoy resulta indispensable para circular.