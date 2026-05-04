Estas fueron las ventas de autos de abril

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 47.564 unidades en abril, lo que representó una variación del -2,88% respecto del mes pasado y del -11,92% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 204.642 unidades, un número que representa una variación de -3,95% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en abril de 2026

El auto más vendido de abril fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2346 ventas, logrando un acumulado anual de 10183. En el segundo lugar se posicionó el PEUGEOT 208, auto que registró 1819 ventas en abril y 9033 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD TERRITORY con 1570 cómputos, provocando un acumulado de 7387.

Toyota Hilux

De esta manera

así quedó configurado el ranking de los más vendidos en abril:

TOYOTA HILUX: 2346

PEUGEOT 208: 1819

FORD TERRITORY: 1570

FORD RANGER: 1437

FIAT CRONOS: 1436

VOLKSWAGEN TERA: 1292

CHEVROLET TRACKER: 1209

CHEVROLET ONIX: 1182

VOLKSWAGEN AMAROK: 1156

TOYOTA YARIS CROSS: 1128

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 10183

PEUGEOT 208: 9033

FIAT CRONOS: 8440

FORD TERRITORY: 7387

FORD RANGER: 6918

VOLKSWAGEN TERA: 6093

VOLKSWAGEN AMAROK: 5657

CHEVROLET TRACKER: 5448

CHEVROLET ONIX: 4958

PEUGEOT 2008: 4428

En cuánto al análisis de las terminales, VOLKSWAGEN fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 27357 registros. Le sigue TOYOTA con 25937 y como tercera se ubica FIAT con 24119 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera: