Estas fueron las ventas de autos de abril

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
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Los patentamientos de vehículos ascendieron a 47.564 unidades en abril, lo que representó una variación del -2,88% respecto del mes pasado y del -11,92% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 204.642 unidades, un número que representa una variación de -3,95% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en abril de 2026
El auto más vendido de abril fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2346 ventas, logrando un acumulado anual de 10183. En el segundo lugar se posicionó el PEUGEOT 208, auto que registró 1819 ventas en abril y 9033 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD TERRITORY con 1570 cómputos, provocando un acumulado de 7387.
De esta manera
así quedó configurado el ranking de los más vendidos en abril:
- TOYOTA HILUX: 2346
- PEUGEOT 208: 1819
- FORD TERRITORY: 1570
- FORD RANGER: 1437
- FIAT CRONOS: 1436
- VOLKSWAGEN TERA: 1292
- CHEVROLET TRACKER: 1209
- CHEVROLET ONIX: 1182
- VOLKSWAGEN AMAROK: 1156
- TOYOTA YARIS CROSS: 1128
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 10183
- PEUGEOT 208: 9033
- FIAT CRONOS: 8440
- FORD TERRITORY: 7387
- FORD RANGER: 6918
- VOLKSWAGEN TERA: 6093
- VOLKSWAGEN AMAROK: 5657
- CHEVROLET TRACKER: 5448
- CHEVROLET ONIX: 4958
- PEUGEOT 2008: 4428
En cuánto al análisis de las terminales, VOLKSWAGEN fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 27357 registros. Le sigue TOYOTA con 25937 y como tercera se ubica FIAT con 24119 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- VOLKSWAGEN: 27357
- TOYOTA: 25937
- FIAT: 24119
- FORD: 18349
- CHEVROLET: 16278
- PEUGEOT: 15358
- RENAULT: 15225
- CITROEN: 7689
- JEEP: 5254
- NISSAN: 5118
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