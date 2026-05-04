Airbags Takata: qué modelos están alcanzados por la campaña de recall y cómo hacer la revisión gratuita paso a paso

Fiat refuerza el llamado a revisión por airbags del fabricante Takata y convoca a los propietarios a verificar si sus vehículos están alcanzados. Se trata de una campaña global que atraviesa a distintas marcas de la industria automotriz y que apunta a controlar —y, de ser necesario, reemplazar— un componente clave de seguridad.

No es un chequeo menor. El problema que dio origen a esta campaña, considerada una de las más grandes de la historia del sector, está vinculado con el inflador del airbag: con el paso del tiempo, ciertos componentes pueden degradarse y generar una activación defectuosa en caso de choque.

En otras palabras, un sistema diseñado para proteger podría no funcionar correctamente. Por eso, las automotrices avanzan con este tipo de acciones a nivel mundial, mientras la compañía continúa priorizando la seguridad de sus clientes.

Qué modelos de Fiat están bajo revisión

En la Argentina, los siguientes modelos:

Palio (2012–2018)

Uno (2011–2016)

Grand Siena (2013–2018)

Fiorino (2014–2018)

De todos modos, la verificación es individual dado que no todos los vehículos de esos rangos están afectados. Para confirmarlo, es necesario consultar con el número de chasis (VIN) o la patente.

Fiat dispone de un canal online específico y una línea telefónica de atención para realizar la consulta.

Cómo es el proceso y cuánto demora

Una vez que se confirma que el vehículo está alcanzado por la campaña, el usuario debe coordinar un turno en un concesionario oficial. Allí se realiza la inspección y, si corresponde, el reemplazo del airbag.

El servicio es completamente gratuito y forma parte de una acción global que ya permitió revisar millones de vehículos en todo el mundo. En la mayoría de los casos, la intervención se resuelve en una sola visita al taller.

Como incentivo adicional, la red oficial ofrece un voucher de $100.000 para utilizar en servicios o productos de postventa.

Paso a paso: cómo verificar tu Fiat

Ingresar en la web oficial de Fiat o comunicarse por teléfono.

o comunicarse por teléfono. Tener a mano la patente o el número de chasis (VIN).

o el (VIN). Confirmar si el vehículo está alcanzado por la campaña.

Solicitar turno en un concesionario oficial.

en un concesionario oficial. Realizar la revisión y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo.

y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo. Acceder al beneficio de $100.000 en postventa.

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