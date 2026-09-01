Estas fueron las ventas de autos de agosto

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 44.415 unidades en agosto, lo que representó una variación del 1,50% respecto del mes pasado y del -18,75% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 380.731 unidades, un número que representa una variación de -12,96% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en agosto de 2026

El auto más vendido de agosto fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 5232 ventas, logrando un acumulado anual de 42232. En el segundo lugar se posicionó el FORD RANGER, auto que registró 3562 ventas en agosto y 28104 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el TOYOTA YARIS CROSS con 3238 cómputos, provocando un acumulado de 14948.

Toyota Hilux

De esta manera

así quedó configurado el ranking de los más vendidos en agosto:

TOYOTA HILUX: 5232

FORD RANGER: 3562

TOYOTA YARIS CROSS: 3238

FORD TERRITORY: 3202

FIAT CRONOS: 2980

VOLKSWAGEN AMAROK: 2810

VOLKSWAGEN TERA: 2332

PEUGEOT 208: 2282

TOYOTA YARIS: 2200

CHEVROLET ONIX: 2036

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 42232

FIAT CRONOS: 31788

FORD RANGER: 28104

PEUGEOT 208: 27950

FORD TERRITORY: 27660

VOLKSWAGEN AMAROK: 21456

VOLKSWAGEN TERA: 21316

CHEVROLET TRACKER: 19238

CHEVROLET ONIX: 18558

TOYOTA YARIS: 16620

En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 106442 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 96804 y como tercera se ubica FIAT con 89322 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera: