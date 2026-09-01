Estas fueron las ventas de autos de agosto

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
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Los patentamientos de vehículos ascendieron a 44.415 unidades en agosto, lo que representó una variación del 1,50% respecto del mes pasado y del -18,75% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 380.731 unidades, un número que representa una variación de -12,96% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en agosto de 2026
El auto más vendido de agosto fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 5232 ventas, logrando un acumulado anual de 42232. En el segundo lugar se posicionó el FORD RANGER, auto que registró 3562 ventas en agosto y 28104 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el TOYOTA YARIS CROSS con 3238 cómputos, provocando un acumulado de 14948.
De esta manera
así quedó configurado el ranking de los más vendidos en agosto:
- TOYOTA HILUX: 5232
- FORD RANGER: 3562
- TOYOTA YARIS CROSS: 3238
- FORD TERRITORY: 3202
- FIAT CRONOS: 2980
- VOLKSWAGEN AMAROK: 2810
- VOLKSWAGEN TERA: 2332
- PEUGEOT 208: 2282
- TOYOTA YARIS: 2200
- CHEVROLET ONIX: 2036
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 42232
- FIAT CRONOS: 31788
- FORD RANGER: 28104
- PEUGEOT 208: 27950
- FORD TERRITORY: 27660
- VOLKSWAGEN AMAROK: 21456
- VOLKSWAGEN TERA: 21316
- CHEVROLET TRACKER: 19238
- CHEVROLET ONIX: 18558
- TOYOTA YARIS: 16620
En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 106442 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 96804 y como tercera se ubica FIAT con 89322 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- TOYOTA: 106442
- VOLKSWAGEN: 96804
- FIAT: 89322
- FORD: 70652
- CHEVROLET: 62998
- RENAULT: 51844
- PEUGEOT: 51480
- CITROEN: 28470
- BYD: 21326
- JEEP: 19042