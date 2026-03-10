Estas fueron las ventas de autos de febrero

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 42.026 unidades en febrero, lo que representó una variación del -36,40% respecto del mes pasado y del -2,08% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 108.106 unidades, un número que representa una variación de -3,40% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en febrero de 2026

El auto más vendido de febrero fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2212 ventas, logrando un acumulado anual de 5625. En el segundo lugar se posicionó el FIAT CRONOS, auto que registró 2026 ventas en febrero y 5282 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el PEUGEOT 208 con 1915 cómputos, provocando un acumulado de 4832.

De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en febrero:

TOYOTA HILUX: 2212

FIAT CRONOS: 2026

PEUGEOT 208: 1915

FORD TERRITORY: 1550

FORD RANGER: 1338

VOLKSWAGEN TERA: 1333

VOLKSWAGEN AMAROK: 1148

VOLKSWAGEN POLO: 1096

CHEVROLET TRACKER: 1082

PEUGEOT 2008: 967

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 5625

FIAT CRONOS: 5282

PEUGEOT 208: 4832

FORD TERRITORY: 4427

FORD RANGER: 3837

VOLKSWAGEN TERA: 3532

VOLKSWAGEN AMAROK: 3308

CHEVROLET TRACKER: 3000

VOLKSWAGEN POLO: 2788

PEUGEOT 2008: 2785

En cuánto al análisis de las terminales, VOLKSWAGEN fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 15736 registros. Le sigue FIAT con 13655 y como tercera se ubica TOYOTA con 12522 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:

VOLKSWAGEN: 15736

FIAT: 13655

TOYOTA: 12522

FORD: 10577

PEUGEOT: 8673

CHEVROLET: 8361

RENAULT: 7807

CITROEN: 4253

NISSAN: 2889

JEEP: 2588