Estas fueron las ventas de autos de febrero

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 42.026 unidades en febrero, lo que representó una variación del -36,40% respecto del mes pasado y del -2,08% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 108.106 unidades, un número que representa una variación de -3,40% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en febrero de 2026
El auto más vendido de febrero fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2212 ventas, logrando un acumulado anual de 5625. En el segundo lugar se posicionó el FIAT CRONOS, auto que registró 2026 ventas en febrero y 5282 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el PEUGEOT 208 con 1915 cómputos, provocando un acumulado de 4832.
De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en febrero:
- TOYOTA HILUX: 2212
- FIAT CRONOS: 2026
- PEUGEOT 208: 1915
- FORD TERRITORY: 1550
- FORD RANGER: 1338
- VOLKSWAGEN TERA: 1333
- VOLKSWAGEN AMAROK: 1148
- VOLKSWAGEN POLO: 1096
- CHEVROLET TRACKER: 1082
- PEUGEOT 2008: 967
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 5625
- FIAT CRONOS: 5282
- PEUGEOT 208: 4832
- FORD TERRITORY: 4427
- FORD RANGER: 3837
- VOLKSWAGEN TERA: 3532
- VOLKSWAGEN AMAROK: 3308
- CHEVROLET TRACKER: 3000
- VOLKSWAGEN POLO: 2788
- PEUGEOT 2008: 2785
En cuánto al análisis de las terminales, VOLKSWAGEN fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 15736 registros. Le sigue FIAT con 13655 y como tercera se ubica TOYOTA con 12522 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- VOLKSWAGEN: 15736
- FIAT: 13655
- TOYOTA: 12522
- FORD: 10577
- PEUGEOT: 8673
- CHEVROLET: 8361
- RENAULT: 7807
- CITROEN: 4253
- NISSAN: 2889
- JEEP: 2588
