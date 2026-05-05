“La lealtad no es una opción”: en medio del caso Adorni, Milei recibió a propagandistas ultralibertarios

El presidente Javier Milei recibió en la quinta de Olivos el lunes a propagandistas libertarios que no son del sector que tiene como figura a Daniel Parisini (el Gordo Dan) y que derivan en el estratega Santiago Caputo, sino que orbitan en otros canales de difusión con línea ultraoficialista, según pudo confirmar LA NACION.

El encuentro, en que el Presidente otra vez se regodeó con los propios, se hizo antes de partir a Estados Unidos y todavía con el Gobierno sin poder dar vuelta de página ante el escándalo con Manuel Adorni. Ese mismo lunes, el arquitecto que realizó refacciones en la casa del jefe de Gabinete en Indio Cuá dijo ante la Justicia que el funcionario le pagó US$245.000.

En algunas de las imágenes que recién se difundieron hoy en redes sociales se pudo ver a los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo (conocido como Tronco) junto a Milei y parte de los militantes libertarios. Los dos legisladores son del agrado de la secretaria general, Karina Milei.

En una de las imágenes aparecieron Milei, Lemoine, Figliuolo y Candela Vidal, además de propagandista, concejal de Tres de Febrero por La Libertad Avanza. Vidal, al igual que Lemoine, supo ser cosplayer antes de dedicarse a la política. “La libertad no se negocia ni un ápice”, escribió la concejala y agregó a la foto la leyenda “Milei 2027″, para promocionar la reelección del Presidente, que atraviesa uno de sus peores momentos políticos por los coletazos de los avances en la Justicia contra su jefe de Gabinete, que no consigue explicar -al menos públicamente- el origen de los gastos en dólares para comprar viajes y propiedades desde que asumió la función pública.

La libertad no se negocia ni un ápice. #Milei2027 pic.twitter.com/2lLfws6M4a — Candela Vidal (@Candelavidal90) May 5, 2026

Otro de los que vio ayer al Presidente fue Matías Bernal Campos, conocido como “Herrero Liberal”, quien presentó el mitín como un “encuentro de comunicadores liberales” con el Presidente.

“Hablamos del cambio de época que está viviendo la Argentina, de la importancia de dar la discusión cultural y de cómo las redes hoy rompen el monopolio del relato tradicional. También conversamos sobre las reformas que impulsa el Gobierno y el enorme desafío de sacar al país adelante después de tantos años de decadencia”, escribió Bernal Campos y arengó: “A pesar de las operaciones y las resistencias de siempre, cada vez más argentinos acompañan este rumbo de libertad”.

Encuentro de comunicadores liberales con el presidente @JMilei hablamos del cambio de época que está viviendo la Argentina, de la importancia de dar la discusión cultural y de cómo las redes hoy rompen el monopolio del relato tradicional.

También conversamos sobre las reformas… pic.twitter.com/1wdjV0XT90 — Herrero liberal (@HerreroLiberal) May 5, 2026

En esta reunión con personajes que se pliegan al discurso que baja el oficialismo y que luego lo repiten, Milei también se encontró con Lucas Apollonio, que tiene un canal propio en YouTube (En el ojo del poder).

“Sin dudas, el camino es seguir dando la batalla cultural. No hay que aflojar. El acompañamiento desde las redes sociales es esencial frente al ataque constante de medios y periodistas maliciosos”, escribió Apollonio, para así reproducir el discurso del Presidente y su séquito contra la prensa, sobre todo en medio de las revelaciones periodísticas que complican la situación de Adorni.

“En 2027 vamos a seguir por esta senda. Adelante, Presidente. No se detenga; somos muchos los que lo bancamos”, reforzó Apollonio, para elogiar a Milei.

Ayer tuve el honor de dialogar con el máximo exponente de las ideas de la libertad en Argentina y el mundo, nuestro presidente, @JMilei.

Sin dudas, el camino es seguir dando la batalla cultural. No hay que aflojar.

El acompañamiento desde las redes sociales es esencial frente al… pic.twitter.com/udr6CfFWk5 — Lucas 👁️ En el ojo del poder (@enelojodelpoder) May 5, 2026

Dentro de los asistentes también estuvieron Christopher Marchesini (que tiene su propio canal), y Yayi Morales y Eva Aranda (las dos del streaming oficialista Neura).

“Se habló de la batalla cultural, de las reformas que están en marcha y del rol clave de las redes frente a los de siempre. La lealtad no es una opción, es una condición”, posteó Aranda.

Encuentro liberal con el presidente! pic.twitter.com/mHZo7ehrTz — Mate con Mote (@MateconMote) May 5, 2026

Moraleja: en el timón hay una persona pensando una Argentina a 30 años 🇦🇷⚓️



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Ayer tuve el privilegio de compartir un encuentro privado con el Presidente de la Nación, @JMilei.



Destaco la generosidad por su tiempo y por haber dado libertad plena para preguntar. El resultado fue… pic.twitter.com/ciCR4Sauur — Yayi Morales (@yayimoralesok) May 5, 2026

Este martes, Milei partió otra vez hacia Estados Unidos en el ARG-01 oficial con una agenda acotada.

El Presidente tiene previsto arribar a Los Ángeles a las 4.30 de la madrugada (hora argentina) del miércoles; reunirse con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y empresarios a las 14; dar un discurso en ese instituto a las 18 y después volverse, a las 22. Llegará a Buenos Aires el jueves a las 13.30, según informaron desde la Casa Rosada.