Hidrovía: dos empresas dragadoras belgas pasan a la etapa final de la licitación y solo queda el análisis de la propuesta económica

Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) anunció que ya está todo preparado para la apertura del Sobre N° 3, la última etapa del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal. Jan de Nul y DEME, dos empresas belgas, pasaron con éxito las primeras dos pruebas, a pesar de que hicieron todo lo posible para desacreditarse mutuamente. Sin embargo, Arreseygor afirmó que en el proceso hubo un “razonable fair play”.

Se espera que el ganador facture unos US$15.000 millones en 25 años, con un retorno mínimo del 6%, según el precio del peaje, que cobrará el oferente. La operatoria será a riesgo empresario y sin aval del Estado para la modernización, ampliación y mantenimiento del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT).

Durante el Congreso de Puertos Privados, en la Bolsa de Cereales, Arreseygor dijo que “tenemos alguna novedad”, y aseguró que las dos empresas que compiten están en el “top mundial” y que ambas pasaron la etapa del análisis técnico de sus propuestas, es decir, cómo van a realizar las tareas.

También dijo que si las cotizaciones van al piso de la banda “sería bueno que tengamos en un par de meses una baja de por lo menos un 15% de lo que hoy se paga en el río. Ese es nuestro objetivo", afirmó durante el evento organizado por la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

Iñaki Arreseygor, al frente de la Anpyn argentina.gob.ar

El funcionario contó que se trató de un proceso que duró un año y medio, donde se generaron mesas de trabajo participativas, con aportes de todos los sectores y en conjunto con los gobiernos provinciales. “Creo que fue muy importante la auditoría que nos hizo Naciones Unidas. Nos dejó tranquilos a nosotros, a los usuarios y a la sociedad”, aseguró.

Hubo espacio, dijo, para la discusión ambiental y para audiencias públicas, en las que se recibieron más de 200 consultas. Definió que fue “el pliego más consensuado que se haya podido lograr”.

De tres ofertas, quedaron dos

Arreseygor detalló que al inicio de la licitación hubo tres ofertas, “dos empresas en el top mundial, que era un poco lo que buscamos, y una empresa brasilera que tal vez no estaba en ese nivel, pero bueno, siempre bienvenida a participar”.

Después de la apertura del Sobre N°1, quedó descalificada la brasileña DTA Engenharia por no presentar las garantías. No se quedó conforme, por lo que hizo una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por “distorsiones” en el pliego.

Según Arreseygor, las otras dos empresas “son el estilo de concesionario que buscábamos. El organismo de las Naciones Unidas que nos auditó nos había certificado que ellos (y unos pocos más) tenían la capacidad de hacerse el cargo del sistema”, explicó.

Se viene entonces el dictamen de preselección y el pase al Sobre N°3, pero ya se sabe que habrá dos competidores y que ninguna de las dos empresas belgas fue descalificada. En una semana aproximadamente se van a comparar los precios, aunque cuando se abren los sobres las empresas participantes pueden “tomar vistas” de la propuesta de su adversario, información que suele “filtrarse” antes de la palabra oficial.