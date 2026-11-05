Estas fueron las ventas de autos de octubre

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
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Los patentamientos de vehículos ascendieron a 45.965 unidades en octubre, lo que representó una variación del -7,73% respecto del mes pasado y del -11,58% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 476.510 unidades, un número que representa una variación de -12,60% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en octubre de 2026
El auto más vendido de octubre fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2820 ventas, logrando un acumulado anual de 27003. En el segundo lugar se posicionó el VOLKSWAGEN AMAROK, auto que registró 2128 ventas en octubre y 14859 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD RANGER con 1953 cómputos, provocando un acumulado de 18262.
De esta manera
así quedó configurado el ranking de los más vendidos en octubre:
- TOYOTA HILUX: 2820
- VOLKSWAGEN AMAROK: 2128
- FORD RANGER: 1953
- FIAT CRONOS: 1799
- FORD TERRITORY: 1791
- TOYOTA YARIS CROSS: 1256
- PEUGEOT 208: 1155
- TOYOTA COROLLA CROSS: 1062
- CHEVROLET ONIX: 1054
- VOLKSWAGEN TERA: 1005
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 27003
- FIAT CRONOS: 19601
- FORD RANGER: 18262
- FORD TERRITORY: 17634
- PEUGEOT 208: 16370
- VOLKSWAGEN AMAROK: 14859
- VOLKSWAGEN TERA: 12797
- CHEVROLET TRACKER: 11582
- CHEVROLET ONIX: 11475
- TOYOTA YARIS CROSS: 10292
En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 68058 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 59147 y como tercera se ubica FIAT con 55464 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- TOYOTA: 68058
- VOLKSWAGEN: 59147
- FIAT: 55464
- FORD: 44824
- CHEVROLET: 39498
- RENAULT: 32658
- PEUGEOT: 30581
- CITROEN: 17303
- BYD: 13634
- JEEP: 11795