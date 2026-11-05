Estas fueron las ventas de autos de octubre

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 45.965 unidades en octubre, lo que representó una variación del -7,73% respecto del mes pasado y del -11,58% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 476.510 unidades, un número que representa una variación de -12,60% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en octubre de 2026

El auto más vendido de octubre fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2820 ventas, logrando un acumulado anual de 27003. En el segundo lugar se posicionó el VOLKSWAGEN AMAROK, auto que registró 2128 ventas en octubre y 14859 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD RANGER con 1953 cómputos, provocando un acumulado de 18262.

Toyota Hilux

De esta manera

así quedó configurado el ranking de los más vendidos en octubre:

TOYOTA HILUX: 2820

VOLKSWAGEN AMAROK: 2128

FORD RANGER: 1953

FIAT CRONOS: 1799

FORD TERRITORY: 1791

TOYOTA YARIS CROSS: 1256

PEUGEOT 208: 1155

TOYOTA COROLLA CROSS: 1062

CHEVROLET ONIX: 1054

VOLKSWAGEN TERA: 1005

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 27003

FIAT CRONOS: 19601

FORD RANGER: 18262

FORD TERRITORY: 17634

PEUGEOT 208: 16370

VOLKSWAGEN AMAROK: 14859

VOLKSWAGEN TERA: 12797

CHEVROLET TRACKER: 11582

CHEVROLET ONIX: 11475

TOYOTA YARIS CROSS: 10292

En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 68058 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 59147 y como tercera se ubica FIAT con 55464 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera: