Estas promociones te permiten cargar nafta con descuento

Las estaciones de servicio apelan a rebajas a través de sus aplicaciones y alianzas con bancos; los programas buscan mantener competitividad y fidelizar clientes
- 4 minutos de lectura'
Tras varios meses marcados por ajustes en los precios de los combustibles, ahorrar algunos pesos en cada carga pasó a ser una prioridad para muchos conductores. En ese escenario, las principales petroleras del país reforzaron sus estrategias comerciales con descuentos, promociones y programas de beneficios orientados a fidelizar clientes.
Las bonificaciones, que en numerosos casos están vinculadas a aplicaciones móviles, medios de pago específicos y programas de recompensas, buscan ofrecer un alivio al bolsillo en un contexto donde el gasto en movilidad continúa teniendo un peso importante dentro del presupuesto mensual.
Entre las distintas alternativas disponibles, YPF mantiene su programa “Carga Inteligente”, donde la compañía ofrece un descuento del 6% en todos los combustibles para las cargas realizadas entre las 0 y las 6 de la mañana mediante su aplicación oficial.
A este beneficio se suman otras promociones vigentes, como el 10% de descuento en Infinia los lunes. Para los socios de Club LA NACION, esa bonificación también se extiende a los sábados y domingos, siempre que el pago se realice con dinero en cuenta a través de la app de la petrolera.
Además, existe un 3% adicional por el uso del sistema de autodespacho en estaciones adheridas y promociones específicas con tarjetas bancarias y comunidades. La única excepción es el Gasoil Grado 2 (Diesel 500), que presenta un tope de 150 litros mensuales. A su vez, YPF se apalanca en acuerdos con entidades bancarias:
- Banco Ciudad: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5% extra; tope de $5000).
- Banco Macro: 30% los miércoles (tope de $25.000).
- Banco Comafi: 20% los sábados (tope de $8000 semanales).
- Banco Nación: 30% los viernes (tope de $15.000).
- Banco Galicia: 15% para clientes Eminent y 10% para el resto, los días 10 de cada mes (topes de $15.000 y $10.000).
- Banco Patagonia: 20% los jueves (25% para cuenta sueldo; topes de $10.000 y $15.000).
- Banco Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo; reintegros diarios de hasta $6000).
En los boxes de servicio, los socios del Club LA NACION acceden a un 30% de descuento (tope de $25.000), beneficio que se reduce al 20% si se paga con la app. El combo incluye un café de cortesía en las tiendas FULL.
Shell también ofrece un abanico de descuentos, con foco en sus productos premium y en el consumo habitual. De lunes a viernes, los socios de 365 acceden a un 20% en lubricantes, 15% en tiendas Shell Select adheridas, 10% en nafta V-Power y 5% en nafta súper. A esto se suman beneficios puntuales, como un 10% en V-Power (tope de $4000) los miércoles, un 10% con tarjetas Cencosud más un reintegro adicional del 5% los jueves y un 10% con tarjetas premium de Banco Santa Fe, Entre Ríos y San Juan vía MODO (tope $5000) los viernes.
La compañía también replica convenios bancarios similares a los de YPF, con días y topes equivalentes:
- Banco Ciudad: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000 por cuenta por mes; adicional jubilados: $5000.
- Banco Comafi: 20% los domingos. Tope: $8000 por semana.
- Banco Nación: 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes.
- Banco Galicia: 15% para clientes Eminent, 10% para el resto, los días 10 de cada mes. Topes de $15.000 y $10.000.
- Banco Patagonia: 20% los jueves. Para cuenta sueldo: 25%. Topes: $10.000 y $15.000.
- Banco Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo). Tope diario: $4500 y $6000.
Por el lado de Axion, centra sus promociones en la línea Quantium, con 10% de descuento los lunes y viernes. Las alianzas bancarias reflejan patrones similares a sus competidores:
- Banco Ciudad: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000; adicional jubilados: $5000.
- Banco Santa Fe: 20% de martes a domingo. Tope mensual: $20.000.
- Banco Comafi: 20% los lunes. Tope: $8000 semanales.
- Banco Nación: 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes.
- Banco Galicia: 15% Eminent, 10% general, los días 10 de cada mes. Topes: $15.000 y $10.000.
- Banco Patagonia: 20% los jueves (25% con cuenta sueldo). Topes: $10.000 y $15.000.
- Banco Credicoop: 15% los viernes (20% cuenta sueldo). Tope diario: $4500 o $6000.
- 1
“Cobrar tasas municipales para una empresa que exporta el 70% de lo que produce no tiene lógica”, afirmó Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica
- 2
Cuánto cuesta la Toyota Hilux en junio 2026
- 3
El Gobierno habilitó a los talleres particulares a realizar la VTV: cuáles son los pasos
- 4
VTV: una por una, qué necesita hacer un taller para obtener la habilitación