Llega a la Argentina una nueva tecnología que busca simplificar el manejo de una moto

La industria de las motos atraviesa un gran presente en la Argentina. Además de la llegada constante de nuevos modelos a un mercado cada vez más competitivo, varias marcas comenzaron a apostar por tecnologías innovadoras para diferenciarse.

Ese es el caso de Honda, la firma japonesa que presentó el sistema E-Clutch, una evolución en el uso del embrague.

Este desarrollo, que forma parte del ecosistema tecnológico Honda DreamTech, desembarca en el país aplicado a la XL750 Transalp, uno de los modelos más representativos del segmento adventure.

¿Cómo funciona el sistema? El E-Clutch permite arrancar, detenerse y realizar cambios de marcha sin necesidad de accionar el embrague, aunque mantiene la estructura y la esencia de una caja manual tradicional.

De hecho, en el tablero instrumental el sistema sugiere el cambio de marcha que debe realizarse sin necesidad de utilizar el embrague. Por ejemplo, si la moto se detiene por completo en tercera marcha sin accionar el embrague, el sistema recomienda pasar a primera para volver a arrancar desde cero.

El sistema reduce la fatiga del conductor

De esta manera, simplifica la conducción sin resignar el control ni la conexión con la moto. Además, ofrece una experiencia de manejo más suave, reduce la fatiga, disminuye el desgaste mecánico y favorece una postura de conducción más relajada.

A diferencia de los sistemas automáticos convencionales, el E-Clutch no reemplaza la transmisión manual, sino que la optimiza. Mediante un conjunto de sensores y actuadores electrónicos, coordina el funcionamiento del embrague, el encendido y la inyección para lograr cambios más rápidos, suaves y sin interrupciones.

Entrevista con Alejandro Módica, gerente comercial de Honda Motor de la Argentina

Uno de sus principales diferenciales es la versatilidad, ya que el conductor puede utilizar el embrague de manera manual en cualquier momento, dado que el sistema se adapta automáticamente a su intervención e incluso puede desactivarse por completo.

Esta flexibilidad permite que tanto usuarios experimentados como nuevos conductores accedan a una experiencia de manejo más intuitiva y confortable en distintos escenarios, desde el uso urbano hasta recorridos más exigentes o deportivos.

La Transalp E-Clutch incorporará de serie el Skid Plate

Además, en respuesta a las necesidades del mercado, la Transalp E-Clutch incorporará de serie el Skid Plate (antes ofrecido como accesorio), un componente que protege la parte inferior del modelo y refuerza su perfil para un uso más exigente.

“Con la incorporación de E-Clutch continuamos ampliando los límites de la innovación, acercando a nuestros clientes tecnologías que mejoran la seguridad, la experiencia de conducción y elevan el disfrute en cada recorrido”, comentó Alejandro Módica, gerente comercial de Honda Motor de la Argentina.

Tras su debut en la XL750 Transalp, Honda prevé incorporar progresivamente el sistema en otros modelos de su line-up en la Argentina, ampliando así el alcance de esta tecnología a distintos segmentos, perfiles de usuario y estilos de conducción.

La Honda XL750 Transalp E-Clutch estará disponible en la red de concesionarios oficiales del país a partir de mayo, con un precio sugerido de US$18.000 para su versión 2026.

Por su parte, la XL750 Transalp 2026 convencional, con transmisión manual, continuará comercializándose a un valor sugerido de US$17.500, ampliando así las alternativas disponibles para diferentes perfiles de usuarios.

La Honda XL750 Transalp E-Clutch tiene un precio de lista de US$18.000

Ambas versiones se ofrecerán en tres colores: Ross White, Pearl Deep Mud Grey y Mat Ballistic Black Metallic. Además, los concesionarios FUN permitirán realizar test rides para quienes quieran conocer de primera mano esta nueva tecnología.