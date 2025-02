Estas son las canciones que hay que evitar al manejar, según un estudio internacional

No hay nada mejor que manejar con música de fondo. Sin embargo, y pese al disfrute que eso genera, puede ser un factor distractivo de la misma manera que usar el celular o quitar la vista del camino.

“Perderse en la música puede llevar a conductas arriesgadas, como conducir a exceso de velocidad sin darse cuenta o pasar por alto señales importantes de la vía”, señaló Adrian Taylor, director general de seguros generales de Compare the Market, una aseguradora originaria del Reino Unido con sede en Australia, división que realizó esta investigación.

Pero no todas las canciones afectan de la misma manera. Así como hay temas de música que relajan a la mente y sirven para concentrarse, hay otros que son altamente distractivos y pueden afectar a la conducta al conducir mucho más que otros. Es por eso que la empresa citada anteriomente elaboró un listado de las 20 canciones que más distraen a los conductores, para intentar evitarlas al manejar.

Para ello, tuvo en cuenta cuatro factores: la energía que transmite la canción, el volumen al que se suele escuchar; la “bailabilidad”, es decir, qué tan fácil es bailar con ese ritmo y las pulsaciones por minuto que genera escuchar la pieza musical. A cada uno de los factores se le atribuyó una puntuación de 0 a 1, puntaje evaluado por un jurado, y luego se promediaron para arrojar la puntuación general.

Compare the Market tomó cuatro variables para analizar las canciones que más distrajeron al jurado, entre ellas la "bailabilidad" Jacob Lund - Shutterstock

Las cinco canciones que más distraen a los conductores

En cuanto a las canciones, la aseguradora tomó como muestra una playlist de Spotify creada especialmente para los viajes en ruta y que consta de 577 canciones. Luego de escuchar y evaluar cada una, la canción que más distrajo a los conductores de este experimento fue una una llamada “Dragostea Din Tei” de O-Zone. Este tema, que fue un clásico del año 2000, arrojó un índice de distracción del 78,7%.

“Con la cuarta puntuación más alta en cuanto a energía, puede que a los conductores les resulte difícil no dejarse llevar al volante al escucharla”, describieron en su sitio web. En el segundo lugar se posicionó una hip-hopera: “Empire State of Mind” de Jay-Z (78,3% de distracción). En la fundamentación detallaron que, si bien no es una de las canciones más bailables, logró el primer puesto en volumen y el undécimo en la variable de energía.

Para coronar el podio se encontró un clásico de los Black Eyed Peas, “Pomp It” con un 77,8% de distracción al volante. De cerca le sigue “Wanna Be Startin’ Somethin’” de Michael Jackson que logró una puntuación del 77,1%.

Los Black Eyed Peas con "Pomp It" se encontraron en el tercer puesto del ranking New Africa - Shutterstock

“Lo que puede resultar sorprendente para algunos es que esta canción en realidad obtuvo una puntuación más alta en comparación con otros éxitos populares, como Beat It (76,1%), PYT (74,6%), Billie Jean (71,5%) y Thriller (70,1%), por nombrar algunos”, explicaron.

Para completar el TOP 5 se ubicó el sencillo debut de Meghan Trainor de 2014 llamado “All About That Bass”. Para el estudio, este tema cuenta con un “estribillo pegadizo” que lo hace escalar de posición.

Para cerrar el listado de los 20 temas, los 15 restantes son los siguientes:

“Price Tag” de Jessie J.

“Despacito remix” de Luis Fonsi.

“Hey Baby” de Dj Otzi.

“The Lazy Song” de Bruno Mars.

“Beat It” de Michael Jackson.

“Play Hard” de David Guetta.

“Peanut Butter Jelly” de Galantis.

“Toxic” de Britney Spears.

“F** You” de Lily Allen.

“Shake It” de Metro Station.

“Crazy Something Normal” de Donkeyboy.

“One Kiss” de Calvin Harris.

“Feel So Close” de Calvin Harris.

“Don´t Stop The Party” de Pitbull.

“Fire Burning” de Sean Kingston.

Como los gustos musicales son subjetivos, la aseguradora aconseja ser consciente del tipo de música que se escucha para no distraerse Roman Samborskyi - Shutterstock

Para cerrar, acompañado a este listado, la empresa de seguros brindó un consejo: “Una vez que estés al volante, es importante estar atento a tu entorno y mantenerte seguro. Esto incluye ser consciente del tipo de música que estás escuchando y si podría hacerte perder la concentración”.

LA NACION