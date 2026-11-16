Estos son los 10 SUV más baratos que se pueden comprar en la Argentina: no bajan de $30 millones

La industria automotriz lleva varios años orientando su estrategia hacia los Sport Utility Vehicle (SUV), al punto de que este segmento se diversificó y consolidó distintas categorías. Entre ellas se encuentran los crossover y los segmentos B, que agrupan a los modelos compactos; C, correspondientes a los medianos; y D, reservado para vehículos de mayores dimensiones y, principalmente, con capacidad para siete pasajeros.

En este contexto, la mayoría de las automotrices se adaptó a la tendencia y, con el tiempo, amplió sus portfolios con este tipo de vehículos, que se convirtieron en protagonistas del mercado. Como referencia, durante 2025, la mitad de los 20 modelos más vendidos en la Argentina fueron SUV (10), mientras que los restantes se repartieron entre seis autos compactos, tres pickups y un utilitario.

A partir de este escenario, así quedó conformado el ranking de los SUV más económicos del mercado. Para elaborarlo se tomaron los precios de lista vigentes durante noviembre y, en los casos en que un modelo cuenta con más de una versión, se consideró la variante de entrada de gama:

JAC S2: US$20.900 (o $32.813.000)

US$20.900 (o $32.813.000) Kaiyi X3: US$22.000 (o $34.540.000)

US$22.000 (o $34.540.000) Volkswagen Nivus: $34.974.950

$34.974.950 Nissan Kait: $37.289.400

$37.289.400 Chevrolet Spin: $37.459.900

$37.459.900 Volkswagen Tera: $38.625.400

$38.625.400 MG ZS (naftero): US$24.000 (o $39.093.000)

US$24.000 (o $39.093.000) Citroën Basalt: $39.410.000

$39.410.000 Volkswagen T-Cross: $39.646.250

$39.646.250 Chevrolet Sonic: $40.624.900

El MG ZS naftero se sumó al ranking de los más económicos

El que conserva la cima del ranking es el JAC S2, que se posiciona como el SUV más económico del mercado argentino: el modelo de origen chino tiene un precio de lista de US$20.900, equivalente a $32.813.000. De esta manera, se mantiene por debajo de los $33.000.000 y se convierte en la alternativa más accesible entre los vehículos que integran este listado.

JAC S2

El primer escolta es el Kaiyi X3, que ocupa el segundo puesto con un valor de US$22.000, es decir, $34.540.000. Se trata de otra propuesta de origen chino que se ubica a poco más de $1,7 millones del primer lugar y que también logra posicionarse por debajo de los $35.000.000.

Kaiyi X3

En el tercer lugar aparece el Volkswagen Nivus, con un precio de partida de $34.974.950. El modelo de la automotriz alemana es el primero de una marca tradicional en el ranking y queda a escasa distancia del límite de los $35 millones.

Como particularidad, Volkswagen presentó recientemente en su planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, toda la gama de SUV que comercializa, en una muestra que permitió conocer de cerca las distintas propuestas de la marca dentro de este segmento, desde su crossover el Tera hasta los hermanos mayores que llegan desde México como Taos y Tiguan.

Todas las versiones del Volkswagen Nivus, expuestas en la planta de Pacheco

El cuarto puesto corresponde al Nissan Kait, que se comercializa desde $37.289.400. El modelo se ubica por encima del Nivus, aunque mantiene una diferencia relativamente acotada respecto del quinto lugar. Así, la propuesta de la automotriz japonesa logra meterse entre los cinco SUV con menor precio de lista durante noviembre.

Nissan Kait

El top cinco lo completa la Chevrolet Spin, cuyo valor arranca en $37.459.900. Con una diferencia de apenas $170.500 frente al Kait, el modelo de la marca estadounidense cierra el grupo de las alternativas más económicas del segmento.