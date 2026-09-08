Estos son los precios de todas las pickups en septiembre 2026

Las pickups medianas continúan ocupando un lugar central dentro del mercado automotor argentino, aunque no logran escapar de la retracción general de los patentamientos. En agosto se registraron 44.415 vehículos 0 km, un 19,1% menos que un año atrás, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses quedó 13,3% por debajo del mismo período de 2025.

Dentro de ese escenario, las seis pickups medianas que aparecen individualizadas entre los 50 modelos más vendidos —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y RAM Dakota— reunieron 7160 patentamientos en agosto. El volumen creció 2,7% frente a julio y cayó 6,3% interanual, una disminución considerablemente menor que la del mercado general. Entre enero y agosto acumularon 55.391 unidades, 11,7% menos que un año atrás.

La Toyota Hilux mantuvo un liderazgo amplio, ya que patentó 2616 unidades en agosto, 9,2% menos que en julio pero 9,9% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado alcanzó 21.116 unidades y limitó su caída al 4,4%, por lo que amplió su ventaja sobre sus principales competidoras.

El segundo lugar quedó para la Ford Ranger, con 1781 unidades en el mes y 14.052 desde enero. Sus ventas disminuyeron 18,3% interanual en agosto y 24% en el acumulado. Más pronunciada fue la contracción de la Volkswagen Amarok, que pese a crecer 16,4% frente a julio, sus 1405 patentamientos representaron una baja interanual del 40,7%. En los primeros ocho meses sumó 10.728 unidades, 41,7% menos que en 2025.

Por debajo del podio, la Chevrolet S10 avanzó hasta 612 unidades y fue la única de las cuatro pickups tradicionales que creció tanto en agosto como en el acumulado, con mejoras del 14% y del 12,7%, respectivamente. Por el lado de la Fiat Titano patentó 511 unidades, y la RAM Dakota unas 235. Con diferencias importantes en volumen, evolución comercial, equipamiento y posicionamiento, estos son los precios vigentes de las principales pickups disponibles en la Argentina.

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $49.325.000

$49.325.000 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 SR MT: $59.125.000

$59.125.000 SR AT: $59.125.000

$59.125.000 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 SRX AT: $77.921.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.325.000

4X4:

DX MT: $57.769.000

$57.769.000 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 SRX AT: $84.349.000

$84.349.000 GR-Sport AT: $89.327.000

Ford Ranger

4X2:

XL MT: $48.414.560

$48.414.560 XL AT: $49.344.000

$49.344.000 XLS MT: $54.142.340

$54.142.340 Black: $58.504.600

$58.504.600 XLT Biturbo AT: $67.352.460

El modelo estadounidense se consigue desde los $48.414.560

4X4:

XL MT: $52.276.330

$52.276.330 XL AT: $53.390.000

$53.390.000 XLS V6: $64.137.920

$64.137.920 XLT Biturbo AT: $72.213.400

$72.213.400 XLT V6: $73.301.490

$73.301.490 LTD Biturbo AT: $78.995.740

$78.995.740 LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $52.449.100

$52.449.100 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Black Style V6 AT: $93.430.750

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $52.449.100

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $44.658.630

$44.658.630 S AT: $51.264.200

$51.264.200 XE MT: $62.200.700

$62.200.700 XE AT: $66.012.200

$66.012.200 Platinum AT: $66.863.800

4X4:

S MT: $50.667.880

$50.667.880 X-Gear AT: $59.459.616

$59.459.616 XE MT: $61.875.000

$61.875.000 Platinum AT: $68.115.972

$68.115.972 Pro4X AT: $69.339.963

La Frontier figura desde los $44.658.630 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $49.818.900

4X4:

WT MT: $56.146.900

$56.146.900 WT AT: $58.539.900

$58.539.900 Z71 AT: $65.276.900

$65.276.900 TB AT: $66.761.900

$66.761.900 LTZ AT: $70.615.900

$70.615.900 HC AT: $74.591.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $49.818.900

Renault Alaskan

4X2:

Emotion MT: $58.220.000

$58.220.000 Intens MT: $63.130.000

$63.130.000 Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

$59.800.000 Emotion MT: $64.810.000

$64.810.000 Intens Noir MT: $68.470.000

$68.470.000 Intens Noir AT: $71.570.000

$71.570.000 Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $58.220.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $52.380.000

4X4:

Endurance MT: $57.100.000

$57.100.000 Freedom MT: $62.870.000

$62.870.000 Freedom Plus AT: $67.030.000

$67.030.000 Ranch AT: $72.370.000

La Fiat Titano figura desde los $52.380.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $77.800.000

$77.800.000 Laramie AT: $80.060.000

$80.060.000 Laramie Night Edition: $81.160.000

La RAM Dakota cotiza desde los $77.800.000 en la versión Warlock SEBASTIAN PANI

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600

La Maxus eTerron 9 es la nueva pickup 100% eléctrica que llegó al mercado argentino

Foton

Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250

$44.880.250 Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300

$48.048.300 Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650

$50.159.650 Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700

$55.070.700 Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

$77.390.000 Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

$73.739.750 Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

La nueva Foton Tunland V7

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697

El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio

BYD Shark

Shark: US$59.990

La BYD Shark cotiza desde los US$59.990

Isuzu

D-MAX LS: US$52.400

US$52.400 D-MAX LSE: US$53.900

Esta propuesta llega en dos versiones 4x4

Kia Tasman

Kia Tasman EX (nafta): US$57.500

US$57.500 Kia Tasman EX (diésel): US$58.500

US$58.500 Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000