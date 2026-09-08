Estos son los precios de todas las pickups en septiembre 2026

El segmento mantiene su protagonismo pese a la caída general del mercado; cuánto cuestan y cómo se posicionan las principales camionetas del país
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Las pickups medianas continúan ocupando un lugar central dentro del mercado automotor argentino, aunque no logran escapar de la retracción general de los patentamientos. En agosto se registraron 44.415 vehículos 0 km, un 19,1% menos que un año atrás, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses quedó 13,3% por debajo del mismo período de 2025.
Dentro de ese escenario, las seis pickups medianas que aparecen individualizadas entre los 50 modelos más vendidos —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y RAM Dakota— reunieron 7160 patentamientos en agosto. El volumen creció 2,7% frente a julio y cayó 6,3% interanual, una disminución considerablemente menor que la del mercado general. Entre enero y agosto acumularon 55.391 unidades, 11,7% menos que un año atrás.
La Toyota Hilux mantuvo un liderazgo amplio, ya que patentó 2616 unidades en agosto, 9,2% menos que en julio pero 9,9% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado alcanzó 21.116 unidades y limitó su caída al 4,4%, por lo que amplió su ventaja sobre sus principales competidoras.
El segundo lugar quedó para la Ford Ranger, con 1781 unidades en el mes y 14.052 desde enero. Sus ventas disminuyeron 18,3% interanual en agosto y 24% en el acumulado. Más pronunciada fue la contracción de la Volkswagen Amarok, que pese a crecer 16,4% frente a julio, sus 1405 patentamientos representaron una baja interanual del 40,7%. En los primeros ocho meses sumó 10.728 unidades, 41,7% menos que en 2025.
Por debajo del podio, la Chevrolet S10 avanzó hasta 612 unidades y fue la única de las cuatro pickups tradicionales que creció tanto en agosto como en el acumulado, con mejoras del 14% y del 12,7%, respectivamente. Por el lado de la Fiat Titano patentó 511 unidades, y la RAM Dakota unas 235. Con diferencias importantes en volumen, evolución comercial, equipamiento y posicionamiento, estos son los precios vigentes de las principales pickups disponibles en la Argentina.
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $59.125.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
4X4:
- DX MT: $57.769.000
- DX AT: $59.383.000
- SR MT: $66.457.000
- SR AT: $69.326.000
- SRV AT: $76.381.000
- SRV+ AT: $79.838.000
- SRX AT: $84.349.000
- GR-Sport AT: $89.327.000
Ford Ranger
4X2:
- XL MT: $48.414.560
- XL AT: $49.344.000
- XLS MT: $54.142.340
- Black: $58.504.600
- XLT Biturbo AT: $67.352.460
4X4:
- XL MT: $52.276.330
- XL AT: $53.390.000
- XLS V6: $64.137.920
- XLT Biturbo AT: $72.213.400
- XLT V6: $73.301.490
- LTD Biturbo AT: $78.995.740
- LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $52.449.100
- Comfortline TDI MT: $59.569.000
- Comfortline TDI AT: $63.546.250
- Highline TDI MT: $64.236.050
- Highline TDI AT: $70.458.850
4X4:
- Trendline TDI MT: $61.894.950
- Comfortline V6 AT: $73.301.700
- Highline V6 AT: $86.397.750
- Extreme V6 AT: $92.427.900
- Hero V6 AT: $92.427.900
- Black Style V6 AT: $93.430.750
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $44.658.630
- S AT: $51.264.200
- XE MT: $62.200.700
- XE AT: $66.012.200
- Platinum AT: $66.863.800
4X4:
- S MT: $50.667.880
- X-Gear AT: $59.459.616
- XE MT: $61.875.000
- Platinum AT: $68.115.972
- Pro4X AT: $69.339.963
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $49.818.900
4X4:
- WT MT: $56.146.900
- WT AT: $58.539.900
- Z71 AT: $65.276.900
- TB AT: $66.761.900
- LTZ AT: $70.615.900
- HC AT: $74.591.900
Renault Alaskan
4X2:
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $52.380.000
4X4:
- Endurance MT: $57.100.000
- Freedom MT: $62.870.000
- Freedom Plus AT: $67.030.000
- Ranch AT: $72.370.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $77.800.000
- Laramie AT: $80.060.000
- Laramie Night Edition: $81.160.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600
Foton
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
BYD Shark
- Shark: US$59.990
Isuzu
- D-MAX LS: US$52.400
- D-MAX LSE: US$53.900
Kia Tasman
- Kia Tasman EX (nafta): US$57.500
- Kia Tasman EX (diésel): US$58.500
- Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000