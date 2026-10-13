Ewan McGregor, 55 años: compró un icónico auto, se olvidó de que lo tenía y ahora lo vendió en una subasta

Cuando buena parte de una carrera consiste en esquivar disparos láser como Obi-Wan Kenobi, cantar en un cabaret parisino en Moulin Rouge! y recorrer medio planeta en moto, algunos asuntos terrenales pueden quedar fuera de agenda. Incluso, olvidar que se tiene un auto clásico guardado en un taller durante años.

Eso le ocurrió a Ewan McGregor, el actor escocés conocido por su participación en la saga Star Wars, Trainspotting (1996) y Moulin Rouge! (2001), entre otras películas. Su Ford Mustang 289 Convertible de 1965, que había comprado en Australia en 2000, encontró un nuevo dueño tras ser subastado por Bonhams durante el Goodwood Revival, en Inglaterra, el 19 de septiembre.

El vehículo se vendió por £52.900, con la comisión del comprador incluida, por encima de la estimación inicial, que oscilaba entre £30.000 y £40.000. El comprador no fue identificado públicamente en los resultados consultados.

El actor compró el convertible de 1965 pintado en blanco marfil

La historia del Mustang comenzó durante el rodaje de Moulin Rouge!, a comienzos de 2000. Un integrante del equipo de filmación llevaba al set un Mustang Mach 1 de 1972 que quería vender. A McGregor le llamó la atención, pero finalmente terminó buscando otro ejemplar.

Así encontró cerca de Sídney un convertible de 1965, pintado en blanco marfil, con interior celeste y capota del mismo color. Equipado con un motor V8 de 289 pulgadas cúbicas (unos 4,7 litros) y transmisión automática, el auto ya había sido convertido para conducir con el volante a la derecha. El actor lo compró y después lo trasladó al Reino Unido.

Lo compró en Australia y lo llevó para el Reino Unido

Durante los años siguientes lo utilizó para viajar desde Londres hasta el sur de Francia y recorrer la costa oeste de Escocia con dos de sus hijas. El Mustang permaneció en Inglaterra incluso cuando McGregor vivía en Los Ángeles. Una empresa de alquiler de vehículos se ocupaba de guardarlo y prepararlo cada vez que el actor regresaba al país.

El día que olvidó que tenía un Mustang

Hace unos siete u ocho años, los frenos comenzaron a fallar y el vehículo fue enviado a un taller de Londres para repararlos. McGregor volvió a Estados Unidos y el auto quedó allí. Pasó el tiempo hasta que recordó que no tenía noticias de su descapotable.

“Suena como lo más privilegiado que he dicho en mi vida”, reconoció el actor al contar la historia en una entrevista con The Times.

Cuando consiguió localizarlo, descubrió que el trabajo había avanzado bastante más que una reparación de frenos. Según su relato, el mecánico había encontrado óxido debajo del alojamiento del capó, desarmado el vehículo y comenzado una restauración integral sin que McGregor hubiera dado instrucciones para realizar una intervención de semejante magnitud.

Equipado con un motor V8, fue convertido para conducir con el volante a la derecha

El proceso terminó con una reconstrucción del motor, mejoras mecánicas y una restauración general. El auto recuperó su terminación blanca, con interior azul, y quedó en condiciones de volver a circular. La documentación de los trabajos realizados acompañó al vehículo en la subasta.

¿Cuánto pagaron por el Mustang de Ewan McGregor?

Finalmente, el Ford Mustang fue ofrecido como el lote 243 de la subasta Goodwood Revival: Collectors’ Motor Cars and Automobilia, organizada por Bonhams el 19 de septiembre de 2026. La operación terminó en £52.900 (aproximadamente unos US$70.000), un 32,3% por encima del máximo de la estimación previa.

Después de dejarlo en el taller por una reparación de frenos lo perdió de vista

El resultado refleja el interés por un clásico de la primera generación del Mustang que, además de sus características mecánicas, contaba con una historia vinculada a una figura conocida del cine. El modelo incorporaba un motor V8 de 289 pulgadas cúbicas, caja automática y una conversión profesional a volante a la derecha realizada en Australia.

El ejemplar había recorrido alrededor de 2000 millas desde 2015, según la información publicada para la venta. Entre los elementos que acompañaban al auto se encontraba el historial de la restauración.