Fabricarán un superdeportivo en la Argentina con motor V8 y el sello de Oreste Berta

La empresa Valtor Company presentó el Eaglon, un superdeportivo artesanal con motor V8, carrocería con componentes de fibra de carbono y una producción prevista de apenas 100 unidades. El proyecto reúne a especialistas argentinos en diseño e ingeniería automotriz, entre ellos Oreste Berta y Juan Manuel Díaz.

El vehículo se exhibió durante la edición de Autoclásica 2026, en el Hipódromo de San Isidro, donde la compañía mostró una maqueta a escala real del modelo.

Cómo es el nuevo superdeportivo argentino

El Eaglon es un deportivo de dos plazas con motor central trasero, una disposición habitual en vehículos de altas prestaciones. Su diseño contempla una carrocería construida con acero, aluminio y componentes de fibra de carbono, con una fabricación artesanal.

La mecánica prevista es un motor V8 atmosférico de 6,2 litros, con una potencia cercana a los 500 CV. Según las especificaciones preliminares, podría acelerar de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos.

Por el momento, la compañía no informó las características definitivas de la transmisión, el peso ni la velocidad máxima. Tampoco confirmó el precio de venta, aunque las estimaciones iniciales lo ubican en torno a los US$300.000. La intención es fabricar una serie limitada de 100 ejemplares en la Argentina.

Quiénes están detrás del proyecto

El desarrollo está encabezado por Sergio Arias, ingeniero y CEO de Valtor Company. El diseño exterior y la carrocería estuvieron a cargo de Alejandro Barbeito y Adrián Curcio, mientras que Alejandro Masobrio participó en el desarrollo del chasis.

El equipo también incluye a Juan Manuel Díaz, diseñador argentino que trabajó para Alfa Romeo y Audi y actualmente se desempeña en el Grupo Chery. Su participación se concentró en el diseño del habitáculo, junto con Nicolás Gaudioso y Matías Propato.

En el apartado mecánico intervino el equipo de Oreste Berta, uno de los nombres más reconocidos de la ingeniería automotriz argentina, especialmente por su trayectoria en el desarrollo de motores y vehículos de competición.

La mecánica prevista es un motor V8 atmosférico de 6,2 litros, con una potencia cercana a los 500 CV

El Eaglon representa un nuevo paso para Valtor Company, que en Autoclásica 2025 había presentado el Azor GT, un prototipo deportivo reconocido en la categoría Artesanía Argentina. A diferencia de aquel vehículo conceptual, el nuevo modelo fue concebido con el objetivo de llegar a una producción limitada.

El principal desafío ahora será pasar del diseño a la fabricación. La empresa todavía no anunció cuándo comenzará a construir las unidades destinadas a los compradores ni presentó un calendario comercial definitivo.