Toyota puso a prueba a la nueva Hilux y le dejó caer encima una casa rodante de 760 kilos

Uno de los principales atributos de Toyota que más valoran sus usuarios es, sin dudas, la confiabilidad de la marca y la larga durabilidad de sus productos. No es casualidad que la firma, por ejemplo, en la Argentina haya extendido su garantía hasta los 10 años, siendo la de mayor duración en el mercado local.

En esa línea, en el Reino Unido, Toyota UK puso a prueba a la nueva Hilux en su versión eléctrica. La unidad se fabrica, por ahora, en Tailandia y para evaluar la durabilidad y resistencia del nuevo vehículo de la marca, se llevaron adelante ensayos extremos para testear sus capacidades.

Toyota Hilux vs Caravan

Para hacerlo, la marca tomó como referencia uno de los ensayos más recordados de Top Gear (un histórico programa de televisión británico) y dejó caer una casa rodante de más de 760 kilos sobre la pickup.

Esta iniciativa se realizó en el aeródromo de Bentwaters, en Suffolk, Reino Unido. La casa rodante fue elevada aproximadamente nueve metros mediante una grúa y, una vez ubicada sobre la camioneta, fue liberada para que impactara directamente contra la parte superior de la Hilux.

¿Cómo dieron los resultados? El golpe de la casa rodante provocó algunos daños visibles en la carrocería. Sin embargo, los ingenieros pudieron comprobar que la camioneta seguía funcionando. El auto se logró encender con normalidad y abandonó el lugar por sus propios medios, según se observa en el video oficial.

La elección de este desafío no fue casual. Según explicaron desde Toyota UK, la marca decidió que el público fuera quien definiera qué prueba debía superar esta camioneta.

A través de Reddit (una plataforma que funciona como foro de discusión) plantearon dos propuestas: golpear la camioneta repetidamente con una bola de demolición de una tonelada o recrear la prueba de la casa rodante que había realizado Top Gear. Luego de una votación resultó ganadora la segunda opción.

La prueba buscó, por su parte, comprobar que el paso a la electrificación no alteró una de las características que históricamente identifican a la Hilux. Toyota UK señaló que durante el desarrollo de la nueva generación, la versión eléctrica fue sometida a diferentes ensayos extremos, entre ellos pruebas en terrenos difíciles, conducción en aguas profundas y la inmersión completa de la batería. También se incorporaron soluciones específicas para proteger este componente frente a posibles daños.

El público decidió a qué desafío se tenía que someter la camioneta Toyota UK

Según la automotriz, el modelo puede ofrecer una capacidad de carga de hasta 1065 kilos, dependiendo de la motorización, y una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas. La gama también contempla una versión con motor diésel de 48 V.

Desde Toyota UK destacaron que la prueba no fue solamente un homenaje al histórico desafío televisivo, sino una manera de demostrar que la robustez de la Hilux se mantiene con la llegada de la electrificación. La marca recordó, además, que el modelo lleva siete décadas de historia y que ya se vendieron más de 27.000.000 de unidades en todo el mundo.