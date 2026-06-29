Fiat Pulse vs. Toyota Yaris Cross: cuál es el mejor SUV compacto bajo los $45 millones

El Toyota Yaris Cross y el Fiat Pulse son dos de los SUV con mejor rendimiento en ventas en lo que va del año. Según informa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el japonés acumula 3385 matriculaciones de enero a mayo y su par italiano, 2043.

Si bien el sector automotriz experimenta una baja considerable en relación a 2025, el segmento de los sport utility, especialmente los compactos, mantiene volúmenes parejos e incluso crecimiento en registros frente a períodos anteriores.

Comparativa: dimensiones, motorizaciones y seguridad

Para comenzar con la comparación es necesario saber que el Pulse se comercializa en seis versiones:

Drive 1.3 MT5;

Drive 1.3 CVT;

Audace 1.0T CVT;

Impetus 1.0T CVT;

Abarth Turbo 270 AT6;

Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things.

El Yaris Cross, por su lado se ofrece en cinco niveles de equipamiento, teniendo dos opciones con motorización híbrida:

XLI 1.5 CVT;

XEI 1.5 CVT;

SEG 1.5 CVT;

XEI HEV 1.5 eCVT;

SEG HEV 1.5 eCVT.

Toyota Yaris Cross

En cuanto a las dimensiones, ambos modelos pertenecen al segmento de los SUV compactos, aunque el Toyota Yaris Cross es más grande en casi todas sus medidas. Mide 4310 mm de largo, 1770 mm de ancho, 1655 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2620 mm; mientras que el Fiat Pulse registra 4095 mm de largo, 1777 mm de ancho, 1560 mm de alto y una distancia entre ejes de 2532 mm.

Dicho de otra manera, el Yaris Cross es 215 mm más largo, 95 mm más alto y cuenta con 88 mm extra entre ejes, mientras que el Pulse es apenas 7 mm más ancho.

Fiat Pulse

En el apartado mecánico también hay diferencias importantes. El Fiat Pulse ofrece dos opciones de motorización naftera: un 1.3 aspirado de 99 CV (versiones Drive 1.3 MT5 y Drive 1.3 CVT) y un 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm (versiones Audace 1.0T CVT, Impetus 1.0T CVT, Abarth Turbo 270 AT6 y Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things).

En el caso del Toyota Yaris Cross, la gama se compone de un motor naftero 1.5 de 106 CV (versiones XLI, XEI y SEG) y, además, suma dos variantes híbridas (HEV) que combinan ese propulsor con un motor eléctrico para entregar una potencia máxima de 111 CV (versiones XEI HEV y SEG HEV).

Toyota Yaris Cross

En cuanto a los interiores, el Fiat Pulse Drive incorpora de serie una pantalla multimedia Uconnect de 10,1″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero digital de 3,5″, climatizador automático, control de velocidad crucero, cámara de retroceso con sensores de estacionamiento, volante regulable en altura y asiento del conductor con regulación en altura.

A medida que se avanza en la gama suma tablero digital de 7″, encendido remoto, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico, sensores de lluvia y crepuscular, apoyabrazos delantero, volante regulable en profundidad y tapizados de cuero en la versión Impetus.

Interior del Fiat Pulse

Por su parte, el Toyota Yaris Cross XLI de entrada ofrece pantalla táctil de 10″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, display de información de 4,2″, volante regulable en altura y profundidad, asiento del conductor con regulación en altura, salidas de aire para las plazas traseras y freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold.

En las versiones superiores incorpora tablero digital de 7″, climatizador automático, cargador inalámbrico, techo panorámico, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, cámara de 360°, sistema Smart Entry con arranque por botón y tapizados de cuero ecológico microperforado.

Interior del Toyota Yaris Cross Toyota Argentina

En materia de seguridad, ambos SUV cuentan con control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Sin embargo, el Toyota Yaris Cross ofrece seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense de serie en toda la gama que incluye sistema de precolisión frontal, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de cambio de carril y asistente de mantenimiento de carril, entre otras.

En el caso del Fiat Pulse ofrece de serie cuatro airbags y las ayudas a la conducción más avanzadas quedan reservadas para las versiones superiores. La gama incorpora frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, conmutación automática de luces altas y bajas y monitoreo de presión de neumáticos en las variantes más equipadas, mientras que las versiones de entrada mantienen los elementos básicos de seguridad activa.

El Fiat Pulse tiene un baúl con una capacidad de 370 litros, mientras que el Toyota Yaris Cross llega a los 400 litros

Precios de cada versión de junio 2026

Por último, también se diferencian en materia de precios. Todas las versiones del Fiat Pulse se ubican por debajo de los $45.000.000, mientras que la gama del Toyota Yaris Cross cuenta con una sola variante por menos de esa barrera.

Fiat Pulse

Pulse Drive 1.3 MT5: $38.010.000

$38.010.000 Pulse Drive 1.3 CVT: $38.550.000

$38.550.000 Pulse Audace 1.0T CVT: $41.240.000

$41.240.000 Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.670.000

$42.670.000 Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.750.000

$44.750.000 Pulse Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things: $44.880.000

Toyota Yaris Cross