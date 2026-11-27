La misma Ranger que Ford fabrica en General Pacheco también sale de una planta en China, pero así y todo la automotriz continúa su producción en el país. Martín Galdeano, presidente de la marca en Sudamérica, eligió ese ejemplo para explicar qué puede significar para la Argentina el último anuncio de Jim Farley, CEO global de la compañía.

En 2027, Ford lanzará una pickup mediana más accesible que la Ranger para competir con las marcas chinas en mercados internacionales. Pero si esa camioneta comienza a abastecer a países que hoy compran la pickup argentina, ¿qué lugar le queda a Pacheco?

Recreación no oficial generada con inteligencia artificial a partir de la JMC Grand Avenue, que imagina cómo podría verse la futura pickup mediana de Ford

“No lo veo como un riesgo, lo veo como una oportunidad”, respondió Galdeano ante la consulta de LA NACION, durante una rueda de prensa en el Jockey Club de San Pablo, sobre si este nuevo producto puede sacarle mercado a la Ranger argentina.

El ejecutivo precisó que será una camioneta que apunta a tener un precio más bajo que la que producen en el país y estará orientada al trabajo, el segmento de entrada donde cree que Ford tiene más espacio para crecer. Ahí es donde imagina que una mediana más económica podría complementar la producción argentina.

Para Galdeano, la camioneta anunciada por Farley no representa un riesgo para la producción argentina Iñaki Zurueta

La apuesta de Ford por China llega a las pickups

El anticipo del proyecto vino a comienzos del mes a través de Farley, cuando presentó los resultados del tercer trimestre. En ese entonces, el CEO global identificó a América Latina y al Sudeste Asiático como las dos regiones donde más se siente la competencia china. En ambas, explicó, la Ranger sostiene su negocio porque se vende a precios bastante más altos que muchas de esas camionetas.

Lo que busca ahora es captar al comprador que elige a las otras por la diferencia de precio.

Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, en la planta de General Pacheco junto a la nueva Ranger híbrida enchufable

La referencia que usó fue la Maverick, con la que Ford sumó clientes en Estados Unidos al ofrecer una camioneta más accesible. Para repetir esa experiencia en otros mercados, la meta es que los materiales y componentes de la nueva pickup cuesten un 20% menos que los de la Ranger actual. La diferencia de la nueva pickup con la Maverick actual sería que la futura mediana llevaría un chasis separado y no monocasco.

La compañía decidió hace unos años que sus asociaciones con fabricantes chinos tendrían como principal destino la exportación. Eso le permitió aprovechar la ingeniería y la red de proveedores locales con una inversión propia menor.

El Ford Territory es el caso éxito de la asociación entre la marca estadounidense y una las automotriz china

A partir de esas alianzas pasadas se puede interpretar que el posible socio para esta nueva pickup sea Jiangling Motors Corporation (JMC). Según recopiló Motor1 Brasil, la compañía china tiene dos pickups que podrían servir como punto de partida, la Vigus y la Grand Avenue.

Los antecedentes marcan que JMC ya produce el Territory y desarrolló con Ford la van eléctrica Transit City, que acaba de salir a la venta en el país. También fabrica la propia Ranger en China. Sin embargo, desde el óvalo aún no confirmaron al socio de la nueva camioneta ni anunciaron qué planta la producirá o si se venderá en la Argentina.

El Territory ayuda a entender por qué Ford quiere profundizar esa relación. Farley lo describió como el segundo vehículo más rentable de la marca en el mundo. A su vez, en la Argentina fue el SUV más patentado entre enero y octubre, con 17.634 unidades. Para 2027, la filial sumará dos versiones enchufables y traerá también desde China el Bronco Basecamp.

El Ford Territory es el SUV más vendido de la Argentina: sumará el año que viene dos versiones híbridas enchufables Iñaki Zurueta

En San Pablo, Galdeano adelantó que el todoterreno podría ingresar por el cupo de electrificados con arancel cero. Además, a pesar de que espera recibir una asignación menor que en la convocatoria anterior, aseguró que seguirán importando por ambas vías. “Vamos a buscar crecer de todas las formas, dentro del cupo o no”, dijo.

Galdeano aseguró que el Ford Bronco Basecamp puede aplicar al cupo de electrificados Iñaki Zurueta

Qué lugar podría ocupar la fábrica argentina

“Nosotros competimos muy bien en series altas, muy bien en series medias y tenemos mucha oportunidad en series de trabajo”, explicó Galdeano. Cuando LA NACION le preguntó si estaría dispuesto a fabricar en el país la camioneta anunciada por Farley, Galdeano respondió que “en algún momento consideramos hacer algo de ese estilo”. Por ahora, lo que Pacheco tiene confirmado para 2027 es la producción de dos nuevas versiones de la Ranger.

La planta de Ford fabricará dos nuevas versiones de Ranger el año que viene Iñaki Zurueta

Ford ya dio un primer paso entre los usuarios que compran una pickup para trabajar. Este año sumó la Ranger XL Cabina Simple y la Cabina Chasis, que permite montar una carrocería según la actividad del cliente.

Pero ahora le toca defender el terreno en el que está mejor posicionada. Con el recambio de la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok, la Ranger tendrá dos rivales renovadas en un segmento que aumenta la competencia y suma nuevas tecnologías.

Ford presentó este año en Expoagro las nuevas versiones cabina simple y chasis de su pickup Ranger para mejorar su rendimiento en las series de trabajo Silvio Serber 2026

Por eso, entre abril y junio llegarán la Ranger Tremor, preparada para circular fuera del asfalto, y la Ranger híbrida enchufable. De esta última, Galdeano eligió destacar su potencia y prestaciones. Aún con la incorporación de la batería, conservará una tonelada de capacidad de carga.

Entre abril y junio llegarán la Ranger Tremor y la híbrida enchufable

Donde el ejecutivo sí identificó un riesgo fue en la decisión de los mercados que pueden abastecerse desde distintos orígenes. Mencionó a Chile y Perú como ejemplos de países que, ante la alternativa de comprarle una camioneta a la Argentina o a China, se inclinarían por el país asiático.

En ese escenario, desde la terminal argentina deben competir contra la escala de las plantas chinas, sus esquemas laborales y su red de proveedores, como parte de los elementos propios de la competitividad de una fábrica. A eso, estos centros productivos suman el apoyo e incentivos de parte de su gobierno.

La Ford Ranger PHEV es la gran apuesta del óvalo para 2027

Para Pacheco, en cambio, parte de los impuestos que pagan sus proveedores termina incorporada al precio de cada unidad que exporta, uno de los pedidos recurrentes de toda la industria automotriz.

Por eso destacó la decisión de Córdoba de otorgar, desde 2027, exenciones de los impuestos Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario a los proyectos industriales que cumplan los requisitos de su nueva ley de promoción. “El impuesto más distorsivo que hoy tenemos es Ingresos Brutos”, señaló. Para Galdeano, que la Argentina pueda disputar un proyecto de camioneta de trabajo también dependerá de cuánto cueste llevarla hasta un concesionario de la región desde Pacheco frente a la alternativa de traerla de China.

La preocupación por las tasas más que la devaluación de Brasil

Brasil es el principal destino de exportación de la industria automotriz argentina, y Ranger no es la excepción. Allí, la pickup de Pacheco tiene un 24% del segmento de las medianas y llegó a liderarlo algunos meses. Consultado sobre si la devaluación del real podría llevar a Brasil a comprar menos unidades argentinas, el ejecutivo describió el movimiento de la moneda como una reacción exagerada tras las elecciones. Además, dijo que todavía era temprano para saber dónde se estabilizaría el tipo de cambio y evitó ponerle una cifra al posible impacto sobre los envíos.

Su mayor preocupación es el costo del crédito. Las tasas altas, explicó Galdeano, encarecen tanto la financiación de la camioneta como la del negocio de quien la compra, sea un productor agropecuario o un cliente comercial. “Eso por ahí me preocupa más que el tipo de cambio”, señaló. Para la propia Ford también pesa el costo de mantener unidades en stock, en un mercado donde, según indicó, la tasa ronda el 15%.

Al presidente de Ford Sudamérica le preocupa más el nivel de las tasas que el del tipo de cambio Iñaki Zurueta

La previsión que sí dio Galdeano fue para la producción total de Pacheco. Ford había empezado 2026 con un plan de entre 75.000 y 80.000 Ranger. Ahora espera cerrar el año con unas 70.000 unidades y fabricar una cantidad similar o algo menor en 2027.