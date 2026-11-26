SAN PABLO.– El Ford Territory, SUV más vendido en la Argentina en lo que va del año, sumará en 2027 dos versiones híbridas enchufables que llegarán desde China. Así lo anunció este miércoles la automotriz en el Jockey Club de San Pablo, Brasil, en el encuentro para mostrar su plan de lanzamientos para Sudamérica. Entre las siete novedades que confirmó para el mercado argentino también figuran el primer Bronco electrificado y el regreso del Explorer en su versión deportiva ST.

Cómo serán las dos nuevas versiones del Territory

La oferta local del Territory ya incluye el Trend, un híbrido convencional de 245 CV. El Territory PHEV, previsto para la segunda mitad de 2027, sumará la posibilidad de cargar la batería en una toma de corriente. Tendrá más de 300 CV de potencia combinada y podrá recorrer unos 100 kilómetros en modo eléctrico. Con la batería cargada y el tanque lleno, Ford estima una autonomía total de hasta 1100 kilómetros.

A fines de 2027 se sumará el Territory Max PHEV, el más grande de la familia. Medirá 4905 mm de largo, 22 centímetros más que el Platinum naftero que se vende hoy en la Argentina. Ese espacio adicional permitirá incorporar siete plazas en tres filas, con dos asientos adelante, dos en el medio y tres atrás. Al igual que el Platinum enchufable, superará los 300 CV de potencia combinada.

A fines de 2027 se sumará el Territory Max PHEV: medirá 4905 mm de largo Iñaki Zurueta

Las nuevas versiones llegan a impulsar un modelo que se transformó en un éxito en la región. “Logró una relación muy potente entre precio, producto y servicio. Eso hizo que hoy sea el SUV más vendido de la Argentina, el SUV electrificado más vendido y el SUV chino más vendido”, explicó Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, sobre qué le permitió al modelo alcanzar ese volumen.

Los anuncios llegan en un año que tomó un rumbo distinto del que el sector automotor esperaba en la Argentina. Galdeano recordó que la previsión inicial era de un crecimiento del 8% y que en el sector se hablaba de un mercado de entre 630.000 y 650.000 vehículos. “Hoy, según nuestra última proyección, el mercado argentino va a caer cerca de un 13% frente a 2025. En ese contexto, en Ford nos sostenemos. Somos una de las pocas marcas que están creciendo, entre un 2% y un 3%”, afirmó.

El primer Bronco electrificado

Desde China llegará también el Bronco Basecamp, previsto para el último trimestre de 2027. Será la primera versión electrificada del todoterreno y tendrá más de 400 CV de potencia.

El último trimestre de 2027 llegará el Bronco Basecamp

El Basecamp utiliza un sistema eléctrico de autonomía extendida (EREV). Dos motores eléctricos mueven las ruedas, mientras que un motor naftero funciona como generador y permite seguir viaje cuando baja la carga de la batería. Con el tanque lleno y la batería cargada, Ford anuncia hasta 1200 kilómetros de autonomía total. Todas sus características para nuestro mercado serán anunciadas al momento del lanzamiento local.

La marca anuncia hasta 1200 kilómetros de autonomía total

El regreso del Explorer y la renovación del Mustang

A mediados de 2027 volverá a la Argentina el Explorer, el SUV que Ford comercializó en el país en los años 90. Regresará en su versión deportiva ST, con un motor V6 de 400 HP y una suspensión puesta a punto por Ford Racing.

A mediados de 2027 volverá a la Argentina el Explorer en su versión deportiva ST

Para la misma época está previsto el arribo del Mustang GT Performance, cuya preventa en Brasil comenzó en octubre. La renovación se reconoce en las llantas, el techo y el alerón, que pasan a ser negros, al igual que el emblema del caballo en la trompa. En Brasil, esta versión lleva el V8 Coyote de 5,0 litros y 492 CV, asociado a una caja automática de diez marchas.

A mitad del año que viene está previsto el arribo del Mustang GT Performance

Cuándo llegan las dos Ranger de Pacheco

La Ranger superó las 60.000 unidades vendidas en Sudamérica entre enero y octubre. En la Argentina, Galdeano estimó que la pickup tiene entre un 24% del segmento de las medianas. “Una de cada cuatro unidades es nuestra. Estamos contentos, pero queremos ir por más, por más volumen en la Argentina”, dijo.

En Ford quieren aumentar su participación de Ranger en la Argentina y apuestan que la versión híbrida enchufable les permitirá hacerlo

Anteriormente la compañía ya había anunciado que fabricaría dos versiones más en General Pacheco. La Ranger Tremor tendrá suspensión Bilstein, neumáticos todoterreno, mayor despeje y protecciones en los bajos. En la Argentina llevará un motor naftero 2.3 EcoBoost y en Brasil tendrá una versión flex, que admite nafta o etanol. Según Ford, acelerará de 0 a 100 km/h en siete segundos.

La Ranger Tremor tendrá suspensión Bilstein, neumáticos todoterreno, mayor despeje y protecciones en los bajos

La otra pickup que Ford exhibió en San Pablo fue un prototipo de la Ranger Híbrida Enchufable. Combinará un motor naftero con uno eléctrico, tendrá tracción en las cuatro ruedas (4WD) y superará los 350 CV.

La Ford Ranger PHEV combinará un motor naftero con uno eléctrico, tendrá tracción en las cuatro ruedas (4WD) y superará los 350 CV

Será la primera pickup electrificada que Ford produzca en Sudamérica. Para incorporarla a la línea de Pacheco, la compañía anunció una inversión adicional de US$170 millones, que llevó a US$870 millones el desembolso total para el proyecto Ranger. Tanto la Tremor como la híbrida enchufable saldrán a la venta en la Argentina entre abril y junio de 2027.