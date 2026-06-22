Ford Territory: precios, versiones y sus últimas novedades

El Ford Territory continúa consolidándose como uno de los modelos más relevantes del mercado argentino. Durante mayo patentó 1589 unidades, cifra que le permitió ubicarse en el cuarto puesto entre los vehículos más patentados del mes y alcanzar una participación del 4,1% sobre el total del mercado.

A diferencia de lo que ocurrió con gran parte de los modelos más exitosos del país, el SUV mostró crecimiento tanto en la comparación mensual como en la interanual. Respecto de abril, sus ventas aumentaron un 0,8%, mientras que frente a mayo de 2025 registró una suba del 54,9%.

En el acumulado de 2026, el Territory ya suma 8983 patentamientos y concentra un 3,9% de participación de mercado. Además, sus ventas crecen un 59,5% frente al mismo período del año pasado, desempeño que le permite mantenerse entre los modelos más vendidos del país y liderar el segmento SUV.

El Territory se posiciona como el modelo de origen chino más vendido en la Argentina

Además, el Territory continúa siendo el modelo de origen chino con mejor desempeño comercial en la Argentina. El vehículo surge de la alianza entre Ford y Jiangling Motors Corporation (JMC) y encontró parte de su crecimiento en la actualización que recibió el año pasado, cuando incorporó cambios en diseño, tecnología y una nueva variante electrificada.

En este contexto, Ford aplicó una actualización de precios para toda la gama durante junio. Todas las versiones registraron un incremento del 1,6% respecto de mayo. Así quedaron configurados los valores oficiales:

Territory SEL: $48.861.930

$48.861.930 Territory Trend Híbrida: $52.207.920

$52.207.920 Territory Titanium: $56.908.020

Aun con estos ajustes, el SUV mantiene una propuesta competitiva dentro de uno de los segmentos con mayor crecimiento y oferta del mercado argentino, donde cada vez más marcas amplían sus gamas con modelos importados y electrificados.

La última versión en sumarse fue la que cuenta con motorización híbrida

En un contexto en el que los SUV se transformaron en uno de los tipos de vehículos más demandados por el público argentino, el modelo del óvalo logró combinar dimensiones, tecnología y equipamiento con valores que continúan ubicándolo entre las opciones más elegidas del segmento.

Otro de los puntos que explica su desempeño es la incorporación de una alternativa híbrida dentro de la gama. La llegada de esta versión le permitió a la marca ampliar el público objetivo del modelo y entrar en un segmento electrificado que viene creciendo con fuerza en la Argentina, impulsado por una mayor oferta de tecnologías híbridas y eléctricas.