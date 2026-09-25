Franco Colapinto, en la Fórmula 1: la historia detrás del circuito más impredecible del deporte

Cuenta la leyenda que un Sha, gobernante absoluto de estas tierras bañadas por el mar Caspio, se enamoró perdidamente de su propia hija. La joven, atrapada entre el horror y la obediencia, aceptó casarse únicamente bajo una condición: que su padre construyera antes una torre capaz de tocar el cielo.

El circuito y un castillo de fondo

El Sha aceptó el desafío y ordenó levantar, piedra sobre piedra, una fortaleza de ocho pisos que todavía domina el perfil de la ciudad vieja de Bakú. Cuando la construcción finalmente concluyó, la muchacha subió hasta la última terraza, contempló el horizonte por última vez y se arrojó al vacío antes de convertirse en esposa de su propio padre. Desde entonces, aquella construcción lleva un nombre que combina belleza y tragedia a partes iguales: la Torre de la Doncella.

Novecientos años más tarde, esa misma torre observa, impasible, cómo veinte monoplazas de Fórmula 1 pasan rozando sus muros a más de 300 kilómetros por hora. El sector conocido como el Castillo, ubicado dentro de las murallas medievales de Icheri Sheher, convirtió a aquel monumento cargado de leyendas en uno de los telones de fondo más singulares de todo el calendario. Bakú, la capital azerí, entrega ese contraste permanente entre la historia milenaria y la velocidad más contemporánea, una combinación que explica buena parte de su fascinación.

Franco Colapinto vuelve a Bakú, donde en 2024 sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1

Aquella ciudad, cruce histórico de rutas comerciales entre Europa y Asia a lo largo de la mítica Ruta de la Seda, multiplicó su perfil urbano durante las últimas dos décadas gracias al boom petrolero del mar Caspio. Torres de cristal como las tres Flame Towers conviven, apenas unos metros más allá, con minaretes centenarios y calles empedradas, un contraste arquitectónico que el propio circuito reproduce fielmente sobre el asfalto.

El circuito debutó en el campeonato mundial durante 2016 bajo el nombre de Gran Premio de Europa, apenas cinco años después de que Azerbaiyán declarara su independencia definitiva de la órbita soviética y emprendiera una transformación acelerada gracias a la riqueza petrolera del mar Caspio. Desde 2017 la cita adoptó su denominación actual, Gran Premio de Azerbaiyán, y terminó de consolidarse como una de las paradas más particulares del calendario, aquella capaz de mezclar velocidad extrema con la fragilidad de calles diseñadas siglos antes de que existiera el motor de combustión.

Las vueltas y revueltas

El trazado, diseñado por el alemán Hermann Tilke, se extiende durante 6003 kilómetros y reparte veinte curvas entre dos naturalezas completamente opuestas. Por un costado ofrece la recta más larga de la temporada, 2,2 kilómetros junto al bulevar del mar Caspio donde los autos superan holgadamente los 350 kilómetros por hora y el rebufo se convierte en un arma decisiva. Por el otro, obliga a los pilotos a atravesar, casi sin respirar, un laberinto de calles angostas junto a las murallas de la ciudad vieja, donde el margen entre el asfalto y el muro apenas alcanza para un espejo retrovisor.

El trazado, diseñado por el alemán Hermann Tilke, se extiende durante 6003 kilómetros y reparte veinte curvas entre dos naturalezas completamente opuestas

La carrera demanda 51 vueltas, apenas 306 kilómetros totales pese a la longitud del trazado, y ofrece únicamente dos zonas de DRS para compensar la escasez de rectas donde adelantar suele resultar sencillo. Esa dualidad convierte a Bakú en un dolor de cabeza permanente para los ingenieros, obligados a elegir entre sacrificar carga aerodinámica en beneficio de la velocidad punta o resignar algunos kilómetros por hora para ganar estabilidad dentro del sector amurallado. Ningún otro circuito exige semejante compromiso entre dos filosofías tan alejadas, una condición que multiplica los errores y, con ellos, las banderas rojas.

La historia reciente del trazado guarda una colección de episodios difíciles de igualar. En 2017, bajo el auto de seguridad, Sebastian Vettel golpeó deliberadamente el Mercedes de Lewis Hamilton, furioso tras un roce previo, una escena que todavía circula entre las postales más recordadas del deporte. Un año después ambos pilotos de Red Bull, Daniel Ricciardo y Max Verstappen, terminaron chocando entre ellos durante la lucha por la punta, en una de las internas más comentadas dentro de un mismo equipo. La clasificación de 2019 sumó otro capítulo amargo cuando Charles Leclerc estrelló su Ferrari contra las barreras de la curva ocho, comprometiendo de lleno sus aspiraciones para la carrera.

La carrera demanda 51 vueltas y ofrece únicamente dos zonas de DRS

El Gran Premio de 2021 quedó grabado como uno de los más caóticos de la era moderna. Sebastian Vettel logró allí su último podio en la Fórmula 1, mientras Hamilton se despistó en la primera curva durante la vuelta final y perdió una posición decisiva en la pelea por el título mundial. Aquella tarde terminó consagrando a Sergio Pérez como el auténtico rey de Bakú, el piloto que mejor entendió los secretos de un circuito que castiga sin piedad la impaciencia.

Para el automovilismo argentino, Bakú guarda además un significado particular. Allí, durante 2024, Franco Colapinto sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1, un resultado que terminó de confirmar su llegada a la máxima categoría. Regresará este fin de semana ya como piloto de Alpine, con la memoria fresca de un gran premio que sabe transformar oportunidades en historias memorables, tal como sucedió apenas unos días atrás en Madrid, donde firmó uno de sus mejores resultados de la temporada.

Pocas pistas del calendario logran resumir tantas contradicciones dentro de un mismo trazado. Bakú combina la velocidad más pura con la fragilidad de calles medievales, la disciplina de la ingeniería moderna con la imprevisibilidad de un circuito urbano, la leyenda de una princesa condenada con la gloria efímera de quien logra dominar sus curvas. Cada edición promete, otra vez, esa mezcla imposible de belleza antigua y peligro contemporáneo que solamente la capital azerí sabe ofrecer.