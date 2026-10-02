Fue uno de los músicos más importantes de los 80, creó una colección invaluable y ahora subasta una parte

Billy Joel no solo construyó durante más de cinco décadas una de las carreras más reconocidas de la música estadounidense. Lejos de los escenarios, también desarrolló una pasión por las motocicletas.

Ahora decidió desprenderse de buena parte de esa colección, donde más de 70 motos de su propiedad saldrán a subasta los próximos 20 y 21 de noviembre durante la primera edición de Rétromobile New York, que se realizará en el Javits Center de Manhattan. Gooding Christie’s estará a cargo de la venta y confirmó que todos los lotes serán ofrecidos sin reserva, es decir, sin un precio mínimo por debajo del cual puedan quedar sin vender.

La colección refleja el gusto ecléctico del músico. Hay unidades de Ducati, BMW, Moto Guzzi, Harley-Davidson, Yamaha, Triumph, Honda y Kawasaki, pertenecientes a distintas épocas y estilos. Joel mantuvo durante años una estrecha relación con el mundo de las dos ruedas e incluso reunió buena parte de sus motos en 20th Century Cycles, su espacio dedicado a motocicletas en Oyster Bay, Nueva York.

Entre las piezas con una historia más particular aparece una Triumph T140 Bonneville de 1978. No se trata solo de una clásica británica, sino que también cuenta con la carga histórica de que el Madison Square Garden se la regaló a Joel para conmemorar su show número 150 con entradas agotadas en el estadio.

Billy Joel junto a parte de su colección personal de motos en 1981 (Billy Joel Archives, imagen de Dan Weaks)

La moto fue pintada especialmente para él y se venderá junto con un casco a juego en el que aparecen registrados los años y cada uno de los conciertos que dio allí. Gooding Christie’s estima que el conjunto podría alcanzar entre US$10.000 y US$15.000.

También habrá varias Ducati. Una de ellas es una 900 Mike Hailwood Replica de 1982, versión creada por la marca italiana como homenaje al regreso de Mike Hailwood y su victoria en el Tourist Trophy de la Isla de Man de 1978. Su valor estimado se ubica entre US$15.000 y US$25.000.

La más cara podría ser una Ducati 750 Sport de 1975 restaurada, con una estimación de entre US$25.000 y US$35.000. Es, entre las motos que la casa adelantó hasta ahora, una de las de mayor valor esperado. El resto del catálogo se conocerá días antes de la subasta.

El catálogo completo se conocerá días antes de la subasta

Antes del remate, algunas unidades de la colección podrán verse entre el 8 y el 12 de octubre en Christie’s Rockefeller Center, también en Nueva York. La subasta formará parte del desembarco de Rétromobile en Estados Unidos, luego de décadas como una de las exposiciones de vehículos históricos más reconocidas de Europa.

Joel explicó sobre su relación con las dos ruedas: “Siempre me atrajeron las motos construidas por gente que cuidaba cada detalle”. Después de años reuniéndolas, agregó, llegó el momento de que otros las disfruten en la ruta. Los fondos obtenidos serán destinados a The Joel Foundation, la organización vinculada al músico.