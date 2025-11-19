Guía para principiantes: qué es la alineación y balanceo de los neumáticos

Tener un auto conlleva grandes responsabilidades, desde contar con toda la documentación en regla, manejar respetando las normas e incluso realizarle todos los mantenimientos correspondientes para que prime la seguridad vial.

En ese sentido, además del service anual, al auto hay que realizarle una alineación y balanceo de los neumáticos. Se trata de otro servicio de mantenimiento que consta de ajustarle los ángulos a las llantas para que estén paralelas entre sí y perpendiculares al piso (alineación), como también hacer que tengan una distribución equilibrada del peso del auto en las cuatro ruedas (balanceo).

Este procedimiento, además de incrementar la seguridad al conducir, tiende a prolongar la vida útil de los neumáticos.

Se aconseja realizarlo cada 10.000 kilómetros rukawajung - Shutterstock

Si bien los especialistas recomiendan realizar alineación y balanceo de neumáticos cada 10.000 kilómetros recorridos o cuando se cambia alguno de los neumáticos, existe una serie de síntomas que si un auto los presenta se debe acudir a un taller mecánico:

Vibración en el volante.

Desgaste irregular de las llantas.

Dificultad para mantener el control del auto.

Dirección dura o inestable.

Sonidos extraños.

Por el contrario, si no se realiza este servicio a un auto que lo necesite tendrá un desgaste desigual en sus bandas de rodamiento, encontrará dificultades para doblar y podría no aprobar el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), entre otras consecuencias.

En paralelo, otro factor para tener en cuenta es la presión de los neumáticos que debe ser la recomendada en el manual del usuario para que la banda de rodamiento esté en contacto con el pavimento logrando un agarre óptimo.

Los neumáticos deben estar con la presión indicada por el fabricante Shutterstock

Cuando hay una falta de presión se produce un mayor consumo de combustible, la cámara del neumático se deforma, las paredes se desgastan prematuramente, la temperatura interna sube y las características originales del neumático se pierden.

En tanto, si hay un exceso de presión, el centro del neumático es el único en contacto con la superficie. Esto genera menor estabilidad y absorción elástica de las irregularidades del terreno con efectos directos negativos en el confort y la seguridad durante el manejo.