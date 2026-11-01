Citroën renovó el Aircross en la Argentina e incorpora varios cambios para su SUV en el país

Citroën, una de las automotrices que integran el Grupo Stellantis, presentó oficialmente en el país la nueva gama Aircross, una actualización que busca reforzar la propuesta de versatilidad, espacio interior y conectividad de su SUV del segmento B.

La renovación abarca tanto mejoras tecnológicas aplicadas a todas las versiones como evoluciones específicas en materia de confort, diseño y equipamiento para las configuraciones más completas, según informó la automotriz a través de un comunicado oficial.

Todas las versiones incorporan una pantalla multimedia de 10 pulgadas

En el apartado de conectividad, todas las versiones incorporan la pantalla multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Este sistema estrena una nueva interfaz gráfica con fondo oscuro, pensada para ofrecer un uso más intuitivo y una estética renovada. La actualización permite acceder a las funciones de conectividad del vehículo desde un display de mayor tamaño, que ocupa un lugar central en la consola.

Este centro multimedia se complementa con el tablero digital TFT a color de 7 pulgadas, que concentra la información de conducción frente al conductor. A esto se agregan los comandos al volante, que permiten operar distintas funciones sin necesidad de retirar las manos de la dirección, y conexiones USB tanto en las plazas delanteras como en las traseras, para facilitar la carga de dispositivos electrónicos durante los viajes.

En materia de confort, las configuraciones superiores Shine, XTR y Shine 7 suman el sistema Keyless de acceso sin llave y arranque por botón Start/Stop. También incorporan climatizador automático, tapizados revestidos en cuero y llantas de aleación de 17 pulgadas. De esta manera, las versiones más equipadas amplían su dotación respecto de la configuración de entrada y agregan elementos orientados a mejorar la experiencia de uso a bordo.

Por su parte, la variante XTR, que presenta más un perfil aventurero, refuerza su impronta exterior mediante personalizaciones exclusivas en el capó y el pilar C, molduras laterales identificatorias y skidplates con terminaciones diferenciadas. También se distingue por sus llantas de aleación de 17 pulgadas en tono gris mate. En el interior, esta configuración suma un panel de a bordo con terminación soft touch, pedalera de aluminio y detalles distintivos en los zócalos, elementos que buscan diferenciarla del resto de la gama.

En cuanto a la modularidad, la oferta mantiene la alternativa Shine 7, que permite transportar hasta siete ocupantes. Esta configuración cuenta con una tercera fila de asientos cuyos respaldos pueden removerse individualmente, una solución que permite adaptar el espacio interior según las necesidades de cada viaje. Además, dispone de salidas de ventilación dedicadas en el techo para las plazas posteriores, con el objetivo de mejorar la circulación de aire para quienes viajan en las filas traseras.

Ahora bien, en el apartado mecánico la gama se articula entre la versión de entrada Feel Plus, equipada con un motor 1.3 y caja manual de cinco marchas, y las configuraciones superiores Shine, XTR y Shine 7, impulsadas por el motor Turbo 200. En el caso de la versión Shine, este propulsor se combina con una transmisión automática CVT de siete velocidades simuladas.