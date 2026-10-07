“Hacer trajes a medida”: la estrategia de Prestige Auto para competir en un mercado cada vez más difícil

En un escenario marcado por el aumento de la competencia, Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, destaca dos componentes clave para la industria automotriz local: la tecnología y la competencia. “La Argentina necesita crecer para incluir, pero tenemos que entender que hoy tenemos competencia y tecnología que esta llegando. Hay que usarlas y competir de igual a igual, siendo eficiente; sino, perdés la batalla”, aseguró el ejecutivo en el marco del capítulo 6 del Summit de Movilidad, organizado por LA NACION.

Bajo esa línea, Herrero explicó durante una charla con José Del Rio, secretario general de Redacción, las estrategias y principales puntos de acción de la compañía para mantenerse estables en un mercado cada vez más competitivo. Una de ellas fue aumentar la producción y eficiencia en su planta ubicada en Virrey del Pino. “Desde el primer discurso que dimos en la planta, no estuvo en nuestra cabeza achicarnos. La idea era crecer y el ausentismo bajó del 11% a 2,5%. Con esa baja de ausentismo, pudimos incrementar 30% la producción con la misma cantidad de gente. Eso se lo dimos a precios de importación y nos permitió crecer 45% en exportaciones”, detalló.

“La planta original de Mercedes Benz tenía el plan de hacer 14.000 unidades. Hoy vamos a hacer 20.000 y el año que viene probablemente 24.000. La idea es apuntar a seguir creciendo y buscando mercados de exportación, con productos con eficiencia”, apuntó, y agregó que la relación del cliente con la marca es esencial.

Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto Fabián Malavolta

“Tenemos un cliente que es mucho más demandante, hay muchas opciones tecnológicas y competencia, pero el gran diferencial es cómo lo cuidás a lo largo de la vida útil del vehículo”, precisó.

En ese sentido, se detuvo sobre el crecimiento y la exigencia del mercado de lujos: “En lo que va del año, llevamos hechas 12 AMG Experience, en donde vamos a un circuito con nuestros pilotos profesionales del equipo de Turismo Carretera. Ellos viajan como acompañante en los autos de AMG y terminan enseñando durante el día cómo se pueden llevar adelante nuestros autos”. La iniciativa permitió aumentar la cantidad de autos AMG vendidos, pasando de 140 a 900.

“Mercedes hoy usa el automovilismo como bandera para mejorar el perfil etario de nuestros clientes. El automovilismo también genera desarrollo, tecnologías y, en el caso federal de la Argentina, te permite interactuar con el cliente y darle una experiencia”, sostuvo

De cara a los próximos años, Herrero insistió que los focos de la empresa son las nuevas tecnologías y llevar adelante una escucha activa para con el cliente. “Hoy lo que estamos haciendo es escuchar a todo el cliente de Latinoamérica, especialmente Sprinter, todo lo que sea operación minera y petrolera, que son operaciones que están creciendo”, profundizó.

Respecto a lanzamientos, anunció que llegarán nuevos modelos al país, como el Mercedes-Maybach -que estará en el mercado a partir de enero-. Por otro lado, la semana que viene se presentará en París el Hatchback 2 de Smart, que también planean ingresar al mercado local. “La idea es seguir cuidando la experiencia de cliente y creemos que nos va a hacer el proyecto sustentable hacia adelante”, contó.

“Mercedes hoy usa el automovilismo como bandera para mejorar el perfil etario de nuestros clientes", señaló el ejecutivo Fabián Malavolta

El ejecutivo también realizó un balance de 2026 y aseguró que fue un año “mejor de lo que esperaba”. “Soy optimista por naturaleza, pero veo que Prestige tiene futuro. No va a competir nunca haciendo en volumen auto masivo contra los chinos, pero haciendo trajes a medida, tiene un futuro brillante. Creo en la industria argentina y en la capacidad de todos lo que trabajan en la industria. Hay que defenderla”, afirmó.

Por último, tras ser consultado cómo es el negocio de la movilidad en la Argentina, Herrero subrayó que la clave es “cómo atendés a tu cliente”. “La competencia es grande y el gran diferencial es cómo lo manejas y cómo es la relación de ese cliente con tu marca. El cliente mira cómo sos vos como marca y cómo lo atendes de rápido cuando tiene un problema”, concluyó.