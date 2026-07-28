Honda bajó los precios de tres modelos en la Argentina: cuáles son y cuánto cuestan ahora

En un mercado que durante la primera mitad del año estuvo marcado por una fuerte competencia comercial, promociones y descuentos para estimular una demanda que terminó siendo inferior a la proyectada, varias automotrices desplegaron campañas comerciales con rebajas para julio en distintos modelos de su portfolio. Ese fue el caso de Honda.

Mientras el mercado de vehículos 0km registró una caída cercana al 10% entre enero y junio respecto del mismo período de 2025, la marca japonesa fue una de las que logró crecer: patentó 3077 unidades en el primer semestre del año, un 45,2% más que en igual período del año anterior.

Entonces, con el objetivo de sostener ese crecimiento y mantenerse competitiva (en un segundo semestre que proyecta ser mejor que el primero), la automotriz lanzó para este mes una campaña que combina rebajas en los precios de tres modelos con nuevas opciones de financiación a tasa 0.

Los autos que ofrece con descuentos

Por un lado, el Honda Civic HEV se ofrece a un precio promocional de US$49.900, frente a un valor de lista de US$54.000, lo que representa una rebaja de US$4100.

Honda Civic

Por su parte, el Honda CR-V EXL pasó a ofrecerse a US$65.800, cuando su precio de lista es de US$70.800, una reducción de US$5000.

Y el Honda CR-V híbrido también cuenta con un valor promocional de US$69.900, por debajo de los US$74.900 de lista, con un descuento de US$5000.

Honda CR-V Honda

De esta manera, así quedó configurado el line-up:

Honda WR-V EXL CVT: $42.490.000

$42.490.000 Honda HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 Honda HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 Honda ZR-V Touring (TRG) CVT: $59.990.000

$59.990.000 Honda CR-V EXL AWD CVT: US$70.800 (precio promocional US$65.800)

US$70.800 (precio promocional US$65.800) Honda CR-V Advanced Hybrid: US$74.900 (precio promocional US$69.900)

US$74.900 (precio promocional US$69.900) Honda Civic Advanced Hybrid: US$54.000 (precio promocional US$49.900)

US$54.000 (precio promocional US$49.900) Honda Accord Advanced Hybrid: US$70.500

El Honda WR-V es el modelo más económico de la automotriz

Junto con los descuentos, Honda amplió su oferta de financiación para la compra de vehículos 0km. Para este mes toda la gama incorpora opciones de financiación a tasa 0 a 18 y 24 meses a través de Santander. Hasta el momento, este beneficio solo estaba disponible en plazos de hasta 12 meses.

Además, los montos financiables de hasta $24 millones se extienden a todos los modelos comercializados en pesos, cuando anteriormente esta posibilidad estaba limitada únicamente al Civic y al CR-V.