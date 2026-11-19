Honda inició la preventa de un nuevo modelo que está por lanzar en el mercado local, con un nombre muy conocido de la firma: se trata del City, pero con silueta hatchback. Esta propuesta, que llegará desde Brasil, se comercializará en dos versiones, EXL y Touring, que incorporan novedades en materia de diseño, tecnología y equipamiento.

En el exterior, el hatchback presenta cambios en el paragolpes delantero y suma cortinas de aire que contribuyen a mejorar la eficiencia aerodinámica. También incorpora nuevos faros Bi-LED, disponibles en ambas configuraciones, y llantas de aleación con diferentes terminaciones según la versión. Ahora bien, la variante Touring se distingue por una parrilla frontal con iluminación LED y llantas con acabado negro diamantado.

Llega en dos versiones con distinto nivel de equipamiento

Puertas adentro, uno de los cambios está en el tablero, que incorpora una nueva moldura decorativa con diseño tridimensional. El sistema multimedia también presenta diferencias entre las versiones: cuenta con una pantalla de 8 pulgadas en la EXL y de 10 pulgadas en la Touring.

Ambas incluyen asientos revestidos en cuero y cuatro puertos USB-C, dos adelante y dos atrás. Otro cambio es que la configuración más equipada cuenta con ocho parlantes y climatizador automático bizona.

Interior del modelo

Uno de los elementos distintivos del modelo es el sistema Magic Seat, que permite modificar la disposición de los asientos traseros para adaptar el espacio interior a diferentes necesidades. De esta manera, dispone de distintas alternativas para transportar objetos de dimensiones variadas y aprovechar mejor la capacidad de carga.

En cuanto a la mecánica, un apartado no menor, el nuevo City Hatchback está equipado con un motor de 121 CV, con doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) y sistema VTC de control de sincronización de válvulas.

Todo este conjunto está asociado a una transmisión automática CVT y cuenta con levas al volante (Paddle Shift), que permiten simular cambios de marcha sin retirar las manos del volante.

La versión más equipada suma llantas con acabado negro diamantado

La propuesta mecánica apunta a ofrecer una respuesta progresiva y un funcionamiento suave, tanto para los desplazamientos urbanos como para los viajes por ruta.

En seguridad, las dos versiones incorporan seis airbags y el sistema LaneWatch, que utiliza una cámara ubicada en el lateral derecho para mostrar en la pantalla multimedia la imagen del sector que queda fuera del campo de visión de los espejos. El dispositivo se activa al accionar la luz de giro derecha y busca reducir los puntos ciegos.

La versión Touring, en tanto, suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING. Este conjunto incluye control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS), mitigación de salida de carril (RDM) y luces altas automáticas (AHB). También agrega sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia y encendido remoto del motor.

Las dos versiones incorporan seis airbags y el sistema LaneWatch

En cuanto a la oferta de colores, ambas versiones estarán disponibles en Platinum White Pearl, Lunar Silver, Meteoroid Gray Metallic y Urban Gray Pearl. La Touring suma una quinta alternativa: Crystal Black Pearl.

¿Cuánto cuesta el nuevo Honda City? La preventa del nuevo Honda City Hatchback ya está disponible en el mercado local con los siguientes precios:

City Hatchback EXL: $39.490.000.

$39.490.000. City Hatchback Touring: $42.700.000.

Ambas versiones cuentan con una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.