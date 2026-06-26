Jeep actualizó a uno de sus SUV más destacados del mercado argentino con nuevo equipamiento y diseño

Jeep presentó en la Argentina el restyling del Renegade, el SUV del segmento B que se produce en el polo automotor de Stellantis en Goiana, Brasil. La actualización alcanza al diseño exterior, al equipamiento interior y a la composición de la gama, que mantiene el motor turbo 1.3 litros T270.

El modelo, que desde 2015 superó las 700.000 unidades producidas en la región, incorpora una nueva parrilla de siete ranuras, paragolpes rediseñados y faros circulares full LED. También conserva la firma trasera con la “X”.

Incorpora una nueva parrilla de siete ranuras, paragolpes rediseñados y faros circulares full LED (foto: Juan Lopetegui) lopetegui

Puertas adentro, el Renegade trae una central multimedia de 10″, con conectividad inalámbrica para smartphones y un tablero digital de 7″ en todas las versiones.

También suma puertos USB para ambas plazas y, según la versión, tapizados en tela o cuero, combinaciones de colores, costuras en contraste y bordados en las butacas delanteras.

El renovado Renegade trae una central multimedia de 10″ y un tablero digital de 7″ en todas las versiones (foto: Juan Lopetegui)

La gama mantiene el motor turbo T270 de 1.3 litros (de 175 CV y 270 Nm de torque) asociado a dos tipos de caja automática. Las versiones Altitude, Longitude Night Eagle y Sahara utilizan una transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x2.

La versión Willys, en cambio, combina el mismo motor con una caja automática de nueve marchas y tracción 4x4.

Mantiene el motor turbo T270 de 1.3 litros asociado a dos tipos de caja automática, que varían según la versión (foto: Juan Lopetegu)

En materia de seguridad, todas las versiones cuentan con seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos de cortina. Desde la versión Altitude, que es la entrada de gama, se incorporan asistencias a la conducción como control de crucero y limitador de velocidad, asistente de mantenimiento de carril, alerta de precolisión, indicador de punto ciego, detector de señales de tránsito y detector de fatiga, según el equipamiento informado para la gama.

En materia de seguridad, todas las versiones cuentan con seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos de cortina (foto: Juan Lopetegui)

Qué trae cada versión

La versión Altitude, que abre la gama, cuenta con techo bitono negro, llantas de 17″, barras longitudinales, manijas exteriores color carrocería, pantalla multimedia de 10″, tablero digital de 7″, climatizador automático y techo interior negro. En seguridad y asistencias incorpora alerta de cansancio del conductor, sensor de presión de neumáticos, alerta de salida de carril, mantenimiento de carril, reconocimiento de señalética, frenado autónomo de emergencia, cámara de estacionamiento, encendido remoto y acceso sin llave.

Sobre esa base, la versión Night Eagle cambia las llantas de 17 pulgadas por unas de 18 pulgadas negras y suma faros antiniebla, emblemas oscurecidos, techo panorámico con apertura, sensor de estacionamiento trasero y faros altos automáticos.

El SUV cuenta con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros (Juan Lopetegui)

La versión Sahara se diferencia de la Night Eagle por las llantas de 18 pulgadas diamantadas, el techo bitono negro, el sensor de estacionamiento delantero y el detector de punto ciego.

La versión Willys queda como la variante con mayor orientación al uso fuera del asfalto. Frente a la Sahara, cambia las llantas de 18 pulgadas por unas de 17 pulgadas negras, incorpora neumáticos ATR Plus, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, tapizado en cuero Willys y sistema keyless.

Los precios del nuevo Jeep Renegade en la Argentina

La gama del nuevo Jeep Renegade queda conformada de la siguiente manera:

Jeep Renegade Altitude 1.3T AT6 4x2: $46.340.000

$46.340.000 Jeep Renegade Longitude Night Eagle 1.3T AT6 4x2: $47.900.000

$47.900.000 Jeep Renegade Sahara 1.3T AT6 4x2: $48.900.000

$48.900.000 Jeep Renegade Willys 1.3T AT9 4x4: $55.900.000

La gama de precios va desde los $46.340.000 hasta los $55.900.000 (Juan Lopetegui)

Al igual que el resto de la gama Jeep, el Renegade cuenta con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Los servicios de mantenimiento deben realizarse cada 12 meses o cada 12.000 kilómetros, también según lo que suceda primero.