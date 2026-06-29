Jeep Nature: un recorrido por la Patagonia para contar cómo se combaten los incendios

En el marco del lanzamiento del nuevo Jeep Renegade, se llevó a cabo la tercera edición de Jeep Nature, el programa que combina experiencias de manejo con actividades para visibilizar problemáticas ambientales de la Argentina y dar voz a quienes trabajan para resolverlas. Esta vez, el foco estuvo en los incendios que afectan al ecosistema milenario de la Patagonia.

“Nos acercamos al lugar, lo conocemos y charlamos con gente local sobre las soluciones que le están dando. Nuestra intención como marca es darle visibilidad a diversas problemáticas que azotan a nuestro país.”, explicó Martín Fox, Brand Manager de Jeep Argentina. Hubo charlas con brigadistas forestales que combaten el fuego en primera línea y con productores agropecuarios de la zona.

En los últimos años, los incendios arrasaron la Patagonia con una ferocidad creciente, agravada por el cambio climático: hoy califican como de sexta generación. Un ejemplo fue el incendio del Valle Magdalena, en el Parque Nacional Lanín, que a principios de 2025 consumió cerca de 15.200 hectáreas y exigió un operativo con más de 1.000 brigadistas y 17 medios aéreos.

Parte de lo que está en juego es el bosque de araucarias, un árbol típico de la región que puede vivir entre 500 y 1.200 años. La existencia de estos bosques milenarios, y la fauna que los habita, se ve amenazada por los incendios cada vez más frecuentes. A esto se suma la presencia de pinos exóticos, traídos hace décadas para forestación, que hoy crecen sin control por toda la zona y aumentan el riesgo de incendio. La problemática golpea de lleno a los productores de los campos vecinos, que ven amenazada su producción, y especialmente a las comunidades mapuches que habitan la montaña.

Frente a este escenario, Jeep Nature se sumó a la Fundación Tierras Patagónicas, que articula a actores públicos y privados para impulsar acciones de combate y prevención. “Hoy tenemos gente del sistema provincial de manejo del fuego, gente de la Fundación, personal del municipio, todos trabajando en conjunto”, describió Max Knüll, director ejecutivo de la Fundación.

Uno de los pilares de ese trabajo es el Equipo de Prevención y Apoyo Logístico en Incendios Forestales, formado por jóvenes de las comunidades mapuches Curruhuinca, Cayún y Vera, que recibieron una beca para entrenarse como agentes de prevención y combate de incendios. Se capacitaron en mecánica, tecnología, conservación ambiental, pastoreo regenerativo y rehabilitación de bosques, y certificaron oficialmente como combatientes forestales. Hoy prestan servicio a una red de estancias, lodges y comunidades mapuches de la zona, con tareas que van desde el patrullaje para la detección temprana de incendios y la respuesta rápida ante un foco, hasta la prevención mediante podas estratégicas y el mapeo de zonas de riesgo y fuentes de agua. Lo que nació como una iniciativa educativa se convirtió en una fuente de ingresos alternativa para las comunidades, reduciendo su dependencia de la ganadería. “Es algo que también se está imitando en el mundo, es muy exitoso”, destacó Knüll sobre este modelo.

Por otro lado, la Fundación trabaja en la prevención con una estrategia de invierno: reducir el “combustible” forestal antes de la temporada de riesgo, raleando esos mismos pinos exóticos que, sin manejo, “transforma que el incendio sea incontrolable” y generan incendios de interfase cerca de zonas urbanas. La actividad junto a Jeep Nature consistió justamente en ese raleo, con los pinos procesados en una chipeadora. En Villa Pehuenia, el municipio apunta a tratar 100 hectáreas el año próximo; ya lleva 30.

Sobre las claves para prevenir incendios, Knüll fue contundente: “El 90% de los incendios son ocasionados por actividades realizadas por el hombre. Una colilla mal apagada, una botella de vidrio con efecto refractario, te enciende un incendio”. Por eso, remarcó, “está en nosotros prevenir, concientizar y estar muy atentos”.

La caravana de Jeep Renegade en la estancia Mamuil Malal. IGNACIO ARNEDO

Llegada a la estancia Mamuil Malal. IGNACIO ARNEDO

Como parte del programa Jeep Nature, un grupo de periodistas visitó la estancia Mamuil Malal. IGNACIO ARNEDO

Charlas con brigadistas y productores agropecuarios donde relataron el trabajo en conjunto en los incendios de Villa Magdalena. IGNACIO ARNEDO

El equipo de prevención y apoyo logístico en incendios forestales. IGNACIO ARNEDO

Charla en la estancia Mamuil Malal. IGNACIO ARNEDO

Más que un lanzamiento, fue una travesía con doble propósito: poner a prueba al nuevo Renegade en los terrenos más exigentes de la Patagonia, y dar visibilidad a quienes trabajan todos los días para prevenir los incendios forestales. IGNACIO ARNEDO

Además de las tareas en territorio, los participantes recibieron charlas de importancia sobre bosque nativo, prevención de incendios, las problemáticas de la zona, y las acciones que el Municipio desarrolla para disminuir la carga de combustible vegetal, favorecer el bosque nativo y fortalecer la prevención de incendios. IGNACIO ARNEDO

El raleo consiste en podar y retirar pinos exóticos que crecen sin control, reduciendo así el "combustible" que alimenta los incendios forestales. IGNACIO ARNEDO

El raleo de pinos exóticos, una de las principales estrategias de prevención de incendios durante el invierno. IGNACIO ARNEDO

La articulación entre comunidades mapuches, productores y el Estado es clave para combatir y prevenir incendios forestales. IGNACIO ARNEDO

En Villa Pehuenia, el raleo de pinos exóticos ya cubrió 30 de las 100 hectáreas que el municipio busca tratar el año próximo. IGNACIO ARNEDO

Tras el raleo, el pino exótico encuentra una segunda vida gracias al chipeo, que lo transforma en un recurso útil para la tierra o la industria. IGNACIO ARNEDO

Cierre de la jornada de raleo en Villa Pehuenia. IGNACIO ARNEDO

Nuevo Jeep Renegade. IGNACIO ARNEDO

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