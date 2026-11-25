El campeón actual de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ya compró el galpón. Ahora le falta lo más emocionante, que es conseguir los autos. El primer modelo por el que se movió es un Mercedes de 646 CV del que se harán apenas 30 unidades. Lamentablemente para el italiano, cuando la marca lo presentó, las 30 ya tenían comprador. Antonelli, que corre para Mercedes en la Fórmula 1, ya aclaró que está hablando con la automotriz para ver si le pueden conseguir uno.

Kimi Antonelli tiene en claro cuáles son los modelos que le gustaría que integren su colección

El piloto reveló su lista en una entrevista con el periodista Joel Lischka, de Auto Motor und Sport. Para entonces, ya era campeón del mundo. El 1° de noviembre, con 20 años y 68 días, había terminado tercero en el Gran Premio de Ciudad de México y le había quitado a Sebastian Vettel el récord de ser el más joven en campeonar en la máxima categoría del automovilismo. Hacía menos de dos años que tenía registro para manejar en la calle.

El auto por el que preguntó es el Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, una coupé de la serie Mythos, que reúne ediciones de producción limitada. Lleva un V8 biturbo de 4,0 litros, tracción trasera y una carrocería ensanchada. Mercedes recurrió a la fibra de carbono para quitarle unos 170 kilos y declara una máxima de 310 km/h. Está habilitado para circular por la calle, aunque buena parte del trabajo en la suspensión y la aerodinámica apunta a usarlo en pista, algo con lo que su potencial comprador no tendrá problema.

El piloto ya consultó para comprar un Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

Para el otro extremo del garaje, Antonelli tiene en mente un Mercedes-Benz 300 SL Alas de Gaviota. “Prefiero el plateado”, dijo en la entrevista con el medio alemán. El modelo cuyas puertas se hicieran famosas al resolver un problema de ingeniería. El chasis tubular, derivado del auto de carreras, era tan alto a los costados que dejaba poco lugar para abrir una puerta convencional. Por eso las bisagras quedaron en el techo. Mercedes fabricó 1400 coupés entre 1954 y 1957. Con un seis cilindros en línea de 215 CV e inyección directa, podía alcanzar los 250 km/h.

El otro modelo que le interesa al italiano es el emblemático Mercedes-Benz 300 SL

Dos CLK, dos historias de competición

“También me gusta el CLK en su versión de calle”, dijo Antonelli al recordar el auto que asocia con Le Mans. Se refería al CLK GTR, cuya versión de calle nació para homologar el programa de Mercedes en la categoría GT1. Conservaba la estructura de fibra de carbono y llevaba un V12 de 6,9 litros montado detrás de los asientos. El parentesco con Le Mans viene del CLK LM, el derivado de carreras con motor V8 que Mercedes preparó para las 24 Horas de 1998.

El Mercedes-Benz CLK GTR Roadster también integra la lista

El otro CLK que le gusta viene del automovilismo de turismo. Mercedes lanzó en 2004 el CLK DTM AMG para celebrar el título de Bernd Schneider en el campeonato alemán del año anterior. La coupé tenía un V8 de 5,4 litros con compresor, guardabarros ensanchados y un alerón trasero. De las 100 coupés que se fabricaron, una fue comprada por Jenson Button, campeón de Fórmula 1 en 2009. El 14 de noviembre, Iconic Auctioneers la vendió por 410.625 libras esterlinas.