Kylian Mbappé, fubolista de 27 años: tiene desde un Ferrari hasta un BMW en su colección de autos de lujo

Kylian Mbappé no habrá sido elegido como el ganador del Balón de Oro en esta edición, pero sin lugar a dudas compite en un lugar privilegiado si de colecciones de autos se trata.

El delantero francés tiene una colección de vehículos de alta gama, entre ellos modelos de Ferrari, Mercedes-Benz y Volkswagen. Después de años de trasladarse con chofer porque no tenía licencia de conducir, el futbolista del Real Madrid finalmente obtuvo el registro en 2026.

Mbappé no manejó hasta hace pocos meses Joan Monfort - AP

Kylian Mbappé es una de las grandes figuras del fútbol mundial y su patrimonio le permite acceder a algunos de los vehículos más exclusivos del mercado. Sin embargo, durante buena parte de su carrera profesional hubo una particularidad que lo distinguió de otros futbolistas de elite: pese a tener una colección de autos de lujo, no podía conducirlos porque no tenía licencia.

El delantero explicó en distintas oportunidades que nunca consideró como prioridad sacar la licencia de conducir, por lo que prefirió moverse con choferes privados tanto en el Paris Saint-Germain como en sus primeros meses en el Real Madrid.

Esto cambió hace poco, de hecho. Según informó la prensa española, el francés obtuvo su licencia de conducir por primera vez y empezó una relación de mucha pasión por los autos, ahora sí tras el volante y no desde el asiento trasero.

Ferrari 488 Pista y Ferrari 458: dos de los deportivos más destacados de su garage

Entre los vehículos que distintos medios le atribuyeron a Mbappé figuran dos modelos de Ferrari: el 488 Pista y el 458.

El Ferrari 488 Pista es un deportivo de altas prestaciones equipado con un motor V8 biturbo de 3.9 litros, capaz de desarrollar hasta 720 CV según las especificaciones oficiales de la marca. Su combinación de potencia, aerodinámica y tecnología derivada de la competición lo convirtió en uno de los modelos más destacados de la gama de la automotriz italiana.

Las Ferrari que forman parte de la colección de Mbappe (imagen ilustrativa)

El Ferrari 458, por su parte, pertenece a una generación anterior de deportivos de motor central. Su diseño contó con la participación de Pininfarina y su desarrollo incluyó aportes de Michael Schumacher, que colaboró con Ferrari en distintos proyectos de ingeniería y diseño.

Volkswagen Tiguan, Touareg y Multivan: los modelos más prácticos

La colección atribuida al delantero también incluye vehículos de Volkswagen, una marca que ofrece alternativas para distintos usos, desde SUV familiares hasta vehículos concebidos para transportar pasajeros con mayor comodidad.

Uno de ellos es el Volkswagen Tiguan, un SUV de amplia difusión internacional que se destaca por su versatilidad. Otro es el Touareg, un modelo de categoría superior que combina equipamiento, tecnología y prestaciones con un enfoque más orientado al confort.

Volkswagen Tiguan, un modelo para uso cotidiano que el francés mantiene en su garage

A estos vehículos se suma la Volkswagen Multivan, una alternativa de mayor tamaño que ofrece una configuración interior flexible y espacio para transportar a varios pasajeros.

La presencia de estos modelos en la colección atribuida a Mbappé muestra una faceta diferente de su interés por los autos: además de los deportivos de altas prestaciones, también se le vincula con vehículos pensados para viajar con comodidad, más ligados a su época de pasajero que su nueva faceta de conductor.

Mercedes-Benz Clase V: espacio y confort

Otro de los modelos que apareció en los listados sobre los autos de Mbappé es el Mercedes-Benz Clase V.

Se trata de un vehículo orientado al transporte de pasajeros que combina un habitáculo amplio con un equipamiento de confort propio de los modelos de alta gama. Por sus características, es una alternativa habitual para traslados ejecutivos y viajes en los que el espacio interior tiene un papel central.

La Clase V se diferencia de los deportivos de Ferrari por su propósito: en lugar de priorizar la velocidad y las prestaciones, pone el foco en la comodidad de los ocupantes.

BMW i7: el auto que eligió en el Real Madrid

La llegada de Mbappé al Real Madrid también lo vinculó con BMW, socio automotor del club español.

En octubre de 2025, distintos medios informaron que el delantero eligió un BMW i7 entre los vehículos disponibles para los integrantes del plantel. Se trata de un sedán eléctrico de lujo que se destaca por su tecnología, sus sistemas de asistencia y el equipamiento de sus plazas traseras.

El BMW i7 pertenece a una categoría diferente de la de los deportivos que se le atribuyen al futbolista. Su propuesta está centrada en el confort, la sofisticación y la movilidad eléctrica, con un habitáculo concebido para ofrecer una experiencia de viaje de alto nivel.

BMW i7 M Fabian Kirchbauer

La elección también refleja el vínculo entre los equipos de fútbol de primera línea y las automotrices que los acompañan como patrocinadores.

Las marcas suelen asociarse con clubes de alto nivel y ofrecerle a sus jugadores un auto para uso personal como parte del contrato de patrocinio.

De depender de un chofer a obtener la licencia de conducir

Durante años, Mbappé explicó que no había priorizado obtener la licencia de conducir porque siempre había contado con conductores a su disposición.

En una entrevista anterior con Bleacher Report, el francés reconoció que se había perdido algunas experiencias cotidianas por haber alcanzado el éxito profesional a una edad muy temprana. Para él, tener un chofer había significado disponer de autonomía sin necesidad de ponerse al volante.

Sin embargo, en 2026 la situación cambió. Según relató en el podcast The Bridge, encontró en Madrid una manera de obtener el permiso de conducir de forma discreta, después de que le resultara más complicado hacerlo en París.

La historia tuvo un detalle llamativo: el instructor que lo ayudó a conseguir el registro era simpatizante del Atlético de Madrid, uno de los principales rivales de su actual equipo.

La noticia marcó un cambio en la relación del delantero con los vehículos que forman parte de su vida cotidiana. Después de años de coleccionar autos que debía utilizar como pasajero, finalmente consiguió la posibilidad de conducirlos por sus propios medios.