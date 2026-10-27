Conflicto a gran escala entre China y Kylian Mbappé tras comentarios del delantero sobre un meme de Mao

Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del mundo del fútbol, enfrenta turbulencias, una oleada de críticas y hasta la cancelación de contratos publicitarios con empresas de China después de realizar una broma sobre el histórico líder del país asiático Mao Zedong, fallecido en 1976. Además, la televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la liga española y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid.

En las últimas horas se difundió en las redes sociales una grabación en la que el delantero del club merengue habla sobre los memes que lo tienen como protagonista y que más lo hacen reír. El francés dice que el más gracioso que vio es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es “un dictador chino”, en referencia a Mao Zedong.

El futbolista francés de Real Madrid, Kylian Mbappe, en problemas tras sus comentarios sobre un exlíder chino JOSE JORDAN - AFP

Tres empresas chinas que utilizaban el nombre y la imagen del atacante (los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground) anunciaron -en términos prácticamente idénticos- la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con el jugador de la selección francesa. Afirmaron tener una “tolerancia cero” ante actos y declaraciones “que hieran los sentimientos nacionales”.

Se conoce que, en China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades vinculadas al Partido Comunista Chino están señaladas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”. Mbappé, probablemente sin tener idea del alcance que podía tener su opinión durante una reciente entrevista en el programa The Bridge, se refirió a su meme favorito (vale destacar que es blanco constante de montajes en los que lo comparan con figuras históricas): “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

Varias marcas chinas rompieron sus vínculos con Kylian Mbappé tras la polémica por sus comentarios sobre un meme con una imagen que se asemejaba al fallecido líder Mao Zedong Captura en X

Mbappé es sumamente popular en China, donde el fútbol despierta un gran entusiasmo a pesar de los escasos resultados de la selección nacional, que no se clasificó para la Copa del Mundo desde su única participación, en 2002. El delantero posee un millón de seguidores en Weibo y 1,1 millones en Xiaohongshu, otra red social también conocida como RedNote o el Instagram chino.

Durante el último Mundial, las marcas que ahora le dieron la espalda difundieron ampliamente anuncios que utilizaban su imagen y que fueron generados por inteligencia artificial. A Mbappé ahora se le prohibió publicar en Xiaohongshu “por violar las reglas de la comunidad”. El nombre o los rasgos de Mbappé asociaron comúnmente con figuras autoritarias en las redes sociales debido a la influencia que se le atribuye en el vestuario de los equipos que integra. La oleada de críticas en China llega al día siguiente de su decepción en la ceremonia del Balón de Oro 2026, otorgado al delantero inglés Harry Kane.

Botellas de una bebida china con la imagen del francés Kylian Mbappé en un supermercado de Pekín Andy Wong - AP

Las disculpas de Mbappé

El delantero publicó un comunicado, en el que señaló: “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esta no era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”.

El malestar de LaLiga española

Lo sucedido con Mbappé y China no pasa inadvertido en la liga española, sobre todo a nivel comercial. Javier Tebas, el presidente de LaLiga, le pidió disculpas al pueblo chino en nombre de esa entidad por las declaraciones Mbappé. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente lamentó el “malestar y ofensa” que han provocado las palabras del futbolista y asegura que la competición trabaja con sus interlocutores en China para superar la situación.

El presidente de la liga española Javier Tebas, en una conferencia de prensa en Madrid Manu Fernandez - AP

“No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación. Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual”, publicó Tebas.