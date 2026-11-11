La dura advertencia del CEO de Volvo que pone en alerta a la industria automotriz: “Podrían desaparecer algunas marcas”

El futuro de la industria automotriz atraviesa un periodo de profundos cambios y, según Hakan Samuelsson, CEO de Volvo, no todos los fabricantes lograrán adaptarse. El ejecutivo advirtió que algunas marcas podrían desaparecer en Europa si mantienen demasiado tiempo sus motores de combustión tradicionales.

En una entrevista con el diario alemán Handelsblatt, el directivo sostuvo que el modelo de negocio globalizado dejó de ser sostenible, debido a factores como los aranceles, los conflictos internacionales y la inflación, que han complicado las operaciones de los fabricantes. Frente a este escenario, Volvo está apostando por una estrategia más regionalizada y por acelerar la electrificación.

El CEO de Volvo apuntó contra las marcas que no aceleran su transición hacia la electrificación

Sin embargo, la compañía también ha incorporado nuevamente los híbridos enchufables como una tecnología de transición, especialmente para Estados Unidos, donde el cambio hacia los vehículos eléctricos avanza más lentamente. La estrategia contempla desarrollar autos según las necesidades de cada mercado.

En Estados Unidos, la marca se enfocará en vehículos grandes; en Europa, en acelerar la electrificación, mientras que en China aprovechará su relación con Geely, su empresa matriz. Samuelsson reveló que Volvo trabaja actualmente en 13 modelos completamente nuevos: siete destinados a los mercados occidentales y seis para China.

Su lanzamiento está previsto para finales de 2030, con el objetivo de duplicar la participación de mercado de la compañía y alcanzar un margen EBIT del 8%.

Respecto de la competencia china, el ejecutivo descartó que sus fabricantes hayan superado completamente a los europeos, aunque reconoció que estos últimos deben aprender de sus avances y adaptarse a un escenario con nuevos rivales.

Volvo está apostando por una estrategia más regionalizada Shutterstock - Shutterstock

También valoró la posibilidad de que las marcas chinas se instalen en Europa, desarrollen redes de proveedores y generen empleos.

En su opinión, la industria debe acostumbrarse a competir con nuevos actores, tal como durante décadas lo hizo con fabricantes como BMW, Mercedes-Benz y Audi.