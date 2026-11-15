La experiencia de manejar dos SUV chinos que llegarán a la Argentina por desafiantes rutas internacionales

Llueve en Wuhu. Al volante del Omoda 5, LA NACION empieza junto a otros periodistas argentinos un test drive de largo alcance que recorrerá autopistas, montaña con subidas estrechas de mano y contramano y ciudad. El paisaje del Este de China permite cambios de escenarios y geografía en trayectos extensos. En este caso, será un viaje a Hangzhou ida y vuelta.

Hangzhou es, al igual que Shangai, una ciudad moderna, de estilo occidental, con una cantidad de rascacielos y edificios llamativos. Pero en el viaje hasta ahí, en algún momento, este medio probó también el Omoda 7. Se trata de los dos modelos que llegarán entre febrero y marzo a la Argentina.

La caravana de SUV Omoda 5 y 7 de 30 países sale desde la planta de Chery, atraviesa parte de Wuhu y encara la red de autopistas de cuatro carriles (o más en algunos casos). Pasan unos kilómetros y empieza a asomar el sol. La velocidad máxima es de 120 km/h, pero en algunos tramos baja a 80 km/h.

La caravana de autos Omoda 4,5 y 7 sale de la planta de Chery en Wuhu (foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

Cuando la velocidad máxima es 120 por un buen rato, el sistema de velocidad crucero es la mejor opción. Se activa presionando una vez el botón del mando derecho. Una vez encendida, la velocidad crucero de Omoda tiene sus ventajas: se deja de usar el acelerador y el freno y el auto se maneja prácticamente solo. La velocidad crucero mantiene al vehículo en el carril. Si uno intenta correrlo, el volante se corrige solo. Si el auto de enfrente baja la velocidad, automáticamente, el Omoda la baja y si el de adelante acelera, esta unidad también.

La suspensión es suave, el motor silencioso. Explorando la pantalla principal de 15 pulgadas, se descubre que este SUV ofrece masajes para el asiento del conductor y del acompañante y con distintos modos (“Wave” o “Catwalk”, entre otros).

El Apple CarPlay y Android Auto se manejan con facilidad y la pantalla es intuitiva. Se puede desplegar hacia arriba y hacia abajo con facilidad como si se tratara de un celular. Desde ahí se puede personalizar también la climatización.

Además, la conducción asistida incorpora en el tablero de indicadores un mapa virtual que ubica el vehículo en el carril por el que se transita, simula los que están alrededor y enfrente, para tener en cuenta posibles “amenazas”. Es posible a partir de la cantidad de sensores delanteros y traseros del Omoda 5, con cámara de 360 grados.

A mitad de camino, hubo que detenerse en una estación de servicio al costado de la ruta. Para estacionar, de nuevo los sensores y las cámaras permiten maniobrar sin ninguna dificultad.

El interior de un Omoda 7 (foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

La posibilidad de cambiar de modo de velocidad crucero a manual es una buena opción en los tramos que hay cruce de autopistas o salidas, o cuando, eventualmente, el conductor percibe una amenaza mayor más adelante. También, si se necesita cambiar de carril. Desactivarla es muy fácil: se presiona el mismo botón con la que se activó y se vuelve al modo drive de la caja automática.

Limpiaparabrisas activados, que se abren de manera opuesta, de adentro hacia afuera. Barren todo el vidrio. Tras varios kilómetros, LA NACION llegó a Hangzhou. Al día siguiente, la vuelta incluye una subida en montaña con caminos muy estrechos de doble mano. La potencia del Súper Híbrido es notoria en las subidas. También la estabilidad del SUV para aminorar ante un obstáculo y en ascenso es llamativa.

Los Omoda en caravana subiendo una montaña en las afueras de Hangzhou, en China (Foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

El sonido de Sony Hi Fi incorporado es para aprovechar con una buena playlist para ruta. Elegimos varias, una novedad para nuestro acompañante de Chery, de origen chino, que escuchó bandas argentinas (y algunas extranjeras).

El Omoda 7 deja una muy buena impresión también. Es un poco más alto, tiene más espacio en el interior, y la velocidad se refleja en el vidrio, además de estar en el tablero principal. Tanto como en el otro modelo, en este es de mucha ayuda el aviso con sonido cada vez que un vehículo intenta sobrepasarte.

El interior del Omoda 5 (foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

En la modalidad estacionamiento, la cámara de 540° también simula el auto con su entorno, lo que es de utilidad también. El regreso resulta más largo para LA NACION porque se hace una vuelta por uno de los lagos más lindos de Hanhgzou, el West Lake. Así que al conductor le tocaron 450 kilómetros casi de un tirón, con una parada para almorzar. Los obstáculos habituales en una ruta o autopista se hacen más fáciles de transitar con los sistemas de conducción asistida que generan tranquilidad.