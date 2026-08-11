La experiencia de manejar uno de los nuevos SUV chinos que llegaron a la Argentina

El Grupo Stellantis, que reúne a marcas muy conocidas en el mercado local como Fiat, Peugeot, Citroën y RAM, entre otras, presentó su primera marca china llamada Leapmotor. La firma desembarcó en la Argentina con dos SUV, el B10 y el C10, ambos con tecnología Range Extended Electric Vehicle (REEV) y que, a simple vista, pueden resultar difíciles de distinguir entre sí.

Para ponerlos a prueba, la marca realizó el “Leapmotor Test Drive Experience”, una travesía que comenzó en Colegiales, Ciudad de Buenos Aires, y tuvo como destino San Pedro, provincia de Buenos Aires. De esta manera, un grupo de periodistas especializados probó uno de los dos modelos durante el viaje de ida y el restante durante el regreso.

Este medio realizó el trayecto de ida a bordo del B10, el SUV de menores dimensiones de la gama, mientras que para la vuelta, en un día lluvioso, tomó el C10 para completar la experiencia (de unos 334 kilómetros en total). Si hubiera que definirla en una sola palabra, esa sería: descubrimiento.

En primer lugar, porque ya desde el momento en que hay que subirse al auto, la marca propone algo diferente. Ninguno de los dos vehículos cuenta con una llave tradicional ni con un botón de arranque. En su lugar, ambos modelos utilizan una tarjeta de color verde que debe apoyarse sobre el espejo retrovisor para abrir el vehículo y, para encenderlo, en un sector ubicado delante del apoyabrazos derecho del conductor. Una vez encendido el auto, la tarjeta puede retirarse y dejar libre ese espacio para colocar, por ejemplo, el celular y utilizar el sistema de carga inalámbrica.

También aparece como otra opción el control del vehículo desde la aplicación del celular. Por ejemplo, en invierno permite encender la calefacción antes de subir al auto, mientras que en verano se puede hacer lo mismo con el climatizador para encontrar el habitáculo ya acondicionado al momento de ingresar.

Vista delantera del C10 lopetegui

Una vez dentro de ambos autos, si bien cuentan con interiores distintivos, los dos comparten el confort de las butacas (son realmente cómodas), tanto en las plazas delanteras como en las traseras, un diseño minimalista y un techo panorámico.

En la práctica, casi no hay botones físicos: las principales funciones se controlan desde los comandos del volante, mediante el comando de voz (que funciona correctamente) o a través de la pantalla multimedia, como es habitual en vehículos de este origen.

Para comprender en qué segmentos compiten cabe destacar que el B10 mide 4,53 metros de largo, 1,885 metros de ancho y 1,655 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,735 metros y un baúl de 350 litros.

Vista trasera del C10 lopetegui

El C10, en cambio, es más grande en todas sus cotas: alcanza los 4,739 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,68 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se estira hasta los 2,825 metros. También ofrece una mayor capacidad de carga, con un baúl de 435 litros que puede ampliarse hasta 1563 litros con los asientos traseros rebatidos.

¿Cómo se manejan en ciudad y en ruta?

La propuesta del Grupo Stellantis fue acertada, ya que permitió probar los modelos tanto en ciudad, donde demostraron consumos eficientes, un andar suave y una buena insonorización respecto del exterior. De hecho, durante el trayecto de ida a bordo del B10, la conectividad inalámbrica con el celular fue rápida y la interfaz del sistema multimedia respondió con agilidad a cada comando.

Interior B10

En cuanto a las respuestas, ambos modelos se mostraron sólidos gracias a su motorización electrificada, que entrega el torque de manera inmediata desde bajas revoluciones. En ruta, al seleccionar el modo de manejo Potencia+, los sobrepasos se realizaron sin complicaciones y con una respuesta rápida (también tienen otros modos: EV, EV+ y Combustible).

Cabe aclarar que esta tecnología permite utilizar los vehículos en modo 100% eléctrico para los trayectos urbanos (95 kilómetros declarados para el B10 y 170 kilómetros para el C10), mientras que el sistema ofrece una autonomía combinada declarada de 900 kilómetros en el B10 y de hasta 1150 kilómetros en el C10.

Interior C10 lopetegui

Esto es posible por las motorizaciones, el B10 cuenta con un motor eléctrico de 215 CV y 240 Nm de torque, mientras que el C10 mantiene los 215 CV, pero eleva el torque hasta los 320 Nm. Ambos están equipados con un motor naftero de 1,5 litros que funciona como generador y tienen tracción trasera, con una velocidad máxima de 170 km/h. La principal diferencia entre ambos aparece en la batería: el B10 utiliza una de 18,8 kWh, mientras que el C10 incorpora una de 28,4 kWh.

Además de la comodidad interior, los vehículos cuentan con un sistema de conducción semiautónoma que integra control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril. Para activarlo, basta con accionar dos veces hacia abajo la “palanca” de cambios. De todos modos, cabe aclarar que no se trata de un vehículo autónomo: el conductor debe mantener las manos sobre el volante y conservar en todo momento el control del auto.

Vista delantera del B10

En materia de seguridad, tanto el B10 como el C10 cuentan con siete airbags: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno central (para evitar un choque de cabezas entre el conductor y el pasajero delantero). También incorporan control de estabilidad, control de tracción, ABS, asistencia de arranque en pendiente, sistema de desbloqueo automático de las puertas en caso de colisión e ISOFIX con Top Tether.

A esto se suma el paquete de asistencias a la conducción Leap Pilot, que incluye alerta de tráfico trasero cruzado con frenado autónomo, alerta de fatiga y distracción, asistencia de mantenimiento de carril de emergencia, alerta de apertura de puertas, alerta de colisión frontal y trasera, mantenimiento y centrado de carril, detección de punto ciego, frenado de emergencia autónomo, control de crucero adaptativo y detección de manos fuera del volante. El C10 agrega además el asistente de tránsito parado.

Vista trasera del B10

En cuanto a la garantía, Leapmotor ofrece 6 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, mientras que la batería cuenta con una cobertura de 8 años o 160.000 kilómetros.

En materia de precios, el B10 tiene un valor de lanzamiento de US$31.990, mientras que el C10 se ofrece a US$35.500 (lo que marca una diferencia de US$3510 entre ambos modelos).

En el caso del B10, cuenta con un plan de ahorro de 84 meses, con modalidad 80/20 y adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12, mediante el abono del 20% correspondiente a la alícuota extraordinaria. La cuota inicial es de $405.000.