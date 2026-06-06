La experiencia de participar de la carrera offroad más extrema de la Argentina

“¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Absorben bien las suspensiones, ¿verdad?”. Las preguntas pertenecen al múltiple campeón Carlos Sainz y están dirigidas a quien suscribe estas líneas mientras desaceleraba para completar una vuelta de poco más de cuatro minutos a pura adrenalina en las Salinas de Angaco.

A bordo del infernal prototipo Raptor T1+, el español aceleró, frenó, derrapó y saltó por un trazado especialmente seleccionado por Ford Racing para que invitados y periodistas pudieran experimentar desde adentro apenas una dosis de lo que implica competir en el rally raid. La máquina en cuestión, una de las tres unidades que integran el equipo, junto con las conducidas por Nani Roma y Mitch Guthrie en la categoría Ultimate, la principal división.

El prototipo Raptor T1+ de Ford Racing Silvio Serber 2026

Mientras hacía las delicias de los asombrados —y por momentos también asustados— acompañantes ocasionales, Sainz aprovechaba cada pasada para seguir evaluando el comportamiento del vehículo. Entre vuelta y vuelta, dialogaba con mecánicos e ingenieros para realizar pequeños ajustes. Un entrenamiento donde todo cuenta, cada aceleración, cada frenada y cada aterrizaje sirven para recopilar información valiosa.

Aquella experiencia representó el punto más alto de una agenda que permitió conocer desde adentro la previa del Desafío Ruta 40, una competencia que integra el calendario del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA. Los equipos y pilotos que compiten aquí volverán a encontrarse dentro de pocos meses en el Rally Dakar de Arabia Saudita.

El multicampeón Carlos Sainz aceleró, frenó, derrapó y saltó por un trazado para que invitados y periodistas pudieran experimentar desde adentro lo que implica competir en el rally raid

Las Salinas de Angaco, ubicadas a unos 40 kilómetros de la ciudad de San Juan, también fueron escenario de una charla distendida entre Sainz, el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, integrantes de Ford Argentina e invitados especiales. Ya sin casco y con gorra, el español resumió las exigencias de la competencia con una frase que provocó sonrisas entre los presentes: “Bueno, de ahora en más, a este ritmo y con esta intensidad, pero durante cuatro horas y media o cinco por día”.

Luego, fue momento de hablar del desempeño de la Ranger Raptor, su vehículo en la vida diaria. No es cosa de todos los días tener al bicampeón del Mundo de Rallyes (WRC) (1990, 1992), el cuatro veces ganador del Rally Dakar (2010, 2018, 2020, 2024), hablando en faceta “civil” antes de la carrera que lo tendría como ganador de la cuarta etapa San Rafael-San Juan, tras una tercera que quedará para el olvido por experimentar un desperfecto mecánico y que lo alejaría de los puestos de privilegio en la clasificación final.

El presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, junto a Sainz

La contextura de la competencia

Esta fue la 13° edición del Desafío Ruta 40, realizada del 25 al 29 de mayo y compuesta por cinco etapas disputadas entre las provincias de San Juan y Mendoza. En total se completaron casi 3000 km de itinerario, de los cuales poco más de 1700 fueron de velocidad.

Se instalaron dos bivouacs -como se conoce a los campamentos donde los equipos conviven y trabajan en los autos, UTVs, motos y cuatriciclos durante la competencia-: uno en el Autódromo Villicum de San Juan y el otro en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, en Mendoza.

Se instalaron dos bivouacs: uno en el Autódromo Villicum de San Juan y el otro en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, en Mendoza

La salida y la llegada se dio en San Juan y una buena parte del núcleo de la carrera se situó en la zona sur cercana a San Rafael. Se anotaron 151 vehículos (entre todas las categorías, incluso las que no suman puntos oficiales para el calendario mundial), en representación de 35 países, un récord en la historia de las ediciones argentinas de esta competencia.

Poco más de un centenar logró figurar en las clasificaciones finales del Mundial. Junto a Sainz y Roma, la nómina reunió a referentes como Stéphane Peterhansel (Defender Rally), Nasser Al-Attiyah y Sebastien Loeb (ambos con DACIA). Fueron 69 los argentinos anotados -repartidos entre las categorías Mundial, Open y Desafío Ansenuza- entre los que se destacaron Luciano y Kevin Benavides (en motos) y Manuel Andújar (en autos) como los de mayor peso internacional.

El prototipo Raptor T1+ en el bivouac

La logística es descomunal. Recorrer los pasillos del bivouac de Villicum permite tomar real dimensión de este rally raid que mantiene vigente el espíritu de la convivencia de mundos muy diferentes dentro de una misma competencia.

En el mismo mega campamento donde trabajan equipos respaldados por grandes fabricantes, con decenas de técnicos, ingenieros y presupuestos multimillonarios, también están los pilotos particulares, los que llegan con estructuras mucho más reducidas, muchas veces sostenidas por el esfuerzo familiar, patrocinadores locales y años de sacrificio personal.

Los bivouac son mega campamentos donde conviven equipos respaldados por grandes fabricantes y los pilotos particulares

Las diferencias son evidentes en los recursos, la logística y la tecnología disponible, pero desaparecen cuando llega el momento de enfrentar la ruta. En el Desafío Ruta 40 casi nadie duerme demasiado. Cuando los pilotos descansan, los mecánicos trabajan; cuando termina una etapa, empieza la preparación de la siguiente.

El equipo Ford Racing

Es justamente uno de los equipos de elite del rally raid mundial. El despliegue de Ford Racing en el campamento impacta por sus dimensiones, con una estructura compuesta por múltiples carpas, camiones de asistencia y decenas de especialistas. Allí trabajan las tres tripulaciones de la marca: Carlos Sainz y Daniel Oliveras (N°225), Nani Roma y Alex Haro (N°227) y Mitch Guthrie Jr. junto a Kellon Walch (N°228).

Todos compiten con el Raptor T1+, una bestia de más de dos toneladas impulsada por un motor V8 atmosférico de 5 litros y 360 CV, el mismo Coyote utilizado por el Mustang. Diseñado para atravesar dunas, piedras y terrenos rotos a velocidades impensadas, el prototipo representa la máxima expresión de la tecnología offroad de Ford Racing.

En el Desafío Ruta 40, el mejor resultado para el equipo fue el octavo lugar de Nani Roma, en una competencia que tuvo como vencedor a Seth Quintero (Toyota), mientras que Guthrie y Sainz quedaron alejados de la tanda principal.

El Raptor T1+ es una bestia de más de dos toneladas impulsada por un motor V8 atmosférico de 5 litros y 360 CV

Entre los integrantes del equipo técnico aparece una historia con sello argentino: Juan Cruz Lugano, egresado de la Escuela Técnica Henry Ford de General Pacheco, forma parte de la estructura internacional de Ford Racing.

La inmensidad como escenario

El Desafío Ruta 40 atraviesa escenarios que simplemente parecen sacados de otro planeta. En plena zona cuyana, la carrera se mete en un territorio áspero, complejo de transitar, cautivante a la vista, pero nada amistoso para el manejo.

Inmenso y cambiante, esparcido por momentos entre montañas filosas y cañones rojizos, planicies interminables cubiertas de polvo y piedra por otros.

En plena zona cuyana, la carrera se mete en un territorio áspero, complejo de transitar

En San Juan predomina el terreno de aspecto lunar. Los cerros ocres, grises y color ladrillo se mezclan con ríos secos, huellas de ripio y quebradas donde el viento levanta nubes de tierra que quedan suspendidas en el aire. Hay sectores en los que el silencio del desierto contrasta de golpe con el rugido de motos, autos y camionetas apareciendo a toda velocidad detrás de una loma. El sol pega fuerte, rebota sobre la roca y transforma el horizonte en una especie de espejismo permanente.

Cuando la competencia baja hacia Mendoza, el paisaje vuelve a mutar. Aparecen las dunas de El Nihuil, enormes mares de arena en constante movimiento. El terreno ya no tiene referencias claras: sólo ondulaciones doradas, pastizales secos y un horizonte abierto que se pierde contra el pie de la Cordillera. Allí el rally raid muestra su costado más salvaje.

El terreno no tiene referencias claras: sólo ondulaciones doradas, pastizales secos y un horizonte abierto que se pierde contra el pie de la Cordillera Silvio Serber 2026

Un detalle técnico de la competencia que vale la pena conocer es que, no solo alcanza con seguir huellas y acelerar. Los pilotos avanzan guiándose por un roadbook digital y una serie de waypoints (puntos GPS) definidos por la organización. Cada uno de esos puntos debe ser validado en el orden correcto para que el sistema habilite la información necesaria para encontrar el siguiente.

Es decir, si no marcan su paso, no tienen habilitado el próximo en su hoja de ruta, por eso cuando se desvían de la trayectoria muchas veces es común verlos girar en círculos durante un rato hasta registrar ese punto de control.

Siendo “pilotos” durante 15 minutos

La agenda diagramada para prensa, influencers e invitados especiales, a la que fue invitada LA NACION, tuvo como otro pico alto al contacto con las camionetas, tanto F150 Raptor y Tremor, como la Ranger Raptor que le tocó a este medio en suerte para transitar el trasado elegido por la marca con el soporte del equipo local especializado en conducción off-road.

Algunos tramos de esa misma huella serían los que transitaría la carrera en uno de los días subsiguientes. Esta edición más extrema y deportiva de la chata mediana -desarrollada por Ford Performance y fabricada en Tailandia- está equipada con un motor naftero biturbo de 3.0 litros V6 EcoBoost que entrega 397 CV de potencia y 583 Nm de torque. La transmisión que lo acompaña es la automática de 10 velocidades con levas al volante, mientras que la tracción es de tipo integral, con reductora.

La marca invitó a un contracto con las camionetas, tanto F150 Raptor y Tremor

Posee diferenciales bloqueables y múltiples modos de conducción para arena, barro, rocas y manejo deportivo. Utiliza suspensión desarrollada específicamente para uso off road. En los sectores más rotos del recorrido, donde las piedras y los huellones obligarían a reducir drásticamente la velocidad en un vehículo convencional, la camioneta permite mantener un ritmo sorprendente con una sensación de control permanente.

Entre su estética, alto desempeño y sonido, la experiencia a bordo de esta pickup se vivió como lo más cercano al espíritu mismo que inspira a esta carrera.

Ese día que arrancó con la vuelta junto a Sainz y siguió con el manejo de las camionetas, debía terminar a la altura de las circunstancias: dormir a la luz de la luna y las estrellas en algún lugar del desierto sanjuanino, a la vera de un lecho de río seco, en pequeñas carpas agrupadas en un campamento con todas las comodidades y a no más de 50 metros de donde pasarían los corredores al día siguiente.

A la camaradería propia del universo Dakar se sumaron la atención de los integrantes de la marca, las actividades organizadas y una propuesta gastronómica con fuerte identidad regional, coronada por un delicioso y patriótico locro para el almuerzo del lunes 25 de mayo.

Un universo único

El rally arranca mucho antes de acelerar. Empieza de madrugada, entre mapas, herramientas, café y reuniones técnicas. La amplitud térmica, la arena, las piedras, el cansancio y los errores afectan por igual a todos los competidores. El cronómetro es el aspecto clave que permite a un piloto amateur compartir escenario y bajo las mismas reglas de juego con figuras internacionales.

Hay jornadas en las que los competidores salen del bivouac antes del amanecer y vuelven entrada la noche, después de recorrer entre enlace y especial más de 500 o 600 kilómetros. El silencio no existe. Helicópteros, generadores, pistolas neumáticas y motores encendidos forman una especie de sonido ambiente permanente.

El rally empieza de madrugada, entre mapas, herramientas, café y reuniones técnicas

El Mundial de Rally (WRC) se sigue extrañando, ya que la última vez que se corrió en Argentina fue en 2019, sin embargo, nuestro país conserva el Desafío Ruta 40 como competencia de offroad de nivel internacional. Es una fecha válida para el Mundial Rally Raid (FIA W2RC), por ende, la más importante de Argentina y Sudamérica.

Una prueba tan exigente como desconocida para buena parte del público. Haber recorrido sus caminos, convivido en el vivac y observado de cerca el trabajo de pilotos, mecánicos e ingenieros permite entender por qué el rally raid conserva un magnetismo único.

No es sólo una carrera: es una expedición moderna que atraviesa algunos de los paisajes más extremos del país y que, durante casi una semana, transformó a San Juan y Mendoza en el epicentro del offroad mundial.